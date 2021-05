10 meilleures applications d’investissement et applications financières pour Android

Il est difficile d’investir au début. Il s’agit essentiellement de mettre votre argent dans une chose avec l’intention d’en tirer plus d’argent. Il existe de nombreuses façons de le faire, notamment les plans 401k, le marché boursier, les fonds communs de placement, les obligations d’investissement et toutes sortes d’autres choses. Les personnes qui investissent intelligemment peuvent obtenir un revenu supplémentaire, prendre leur retraite un jour et vraiment prendre le contrôle de leurs finances. Voici les meilleures applications d’investissement pour Android.

Veuillez noter que cette liste est principalement destinée aux Américains, car c’est là que vit la majorité des lecteurs. Cependant, bon nombre de ces applications sont également disponibles dans d’autres pays. De plus, rien dans cet article n’est un conseil financier. Cet article est à titre d’information seulement.

Les meilleures applications d’investissement pour Android

Glands

Prix: Gratuit / Varie

Acorns est une excellente application d’investissement pour les débutants. Il garde essentiellement une trace de toutes vos transactions, arrondit chaque achat au dollar suivant et utilise ces quelques centimes par achat pour investir votre argent. Vous accumulez de l’argent décent sur une longue période. L’application est entièrement gratuite pour les étudiants universitaires et a des frais relativement bas pour les étudiants non universitaires. Acorns comprend également une couverture CNBC, un programme de récompenses et d’autres éléments pour vous aider à commencer à investir.

Recherche Google

Prix: Libérer

La connaissance est le pouvoir et rien ne compte plus que la connaissance lors de l’investissement. La recherche Google est votre ami dans ces cas. Vous pouvez rechercher des entreprises pour voir de quoi il s’agit, trouver des dépôts auprès de la SEC, les dernières nouvelles et d’autres choses du genre en appuyant simplement sur un bouton. Google Search a également un support intégré pour les actions. Il vous suffit de rechercher le symbole et vous pouvez voir les derniers prix. Celui-ci est plus destiné aux investisseurs actifs qu’aux investisseurs passifs, car apprendre quelque chose rapidement fait la différence entre sortir rapidement avec un profit ou trop lentement avec une perte.

Reddit

Prix: Gratuit / 3,99 $ par mois / 29,99 $ par an

Reddit est un autre excellent endroit pour les investisseurs pour diverses raisons. Il existe des sous-titres pour les finances personnelles, le marché boursier et divers sujets de ce genre. Vous pouvez facilement entrer, poser des questions, obtenir des réponses et découvrir comment l’investissement fonctionne réellement. De plus, la plupart des maisons de courtage et des sociétés d’investissement ont leurs propres sous-titres où vous pouvez interagir avec d’autres clients, poser des questions et comprendre le fonctionnement de vos outils. Nous ne recommandons évidemment pas de suivre Reddit pour obtenir des conseils financiers, mais c’est un excellent moyen d’apprendre de l’expérience des autres.

Robinhood et Webull

Prix: Libérer

Robinhood (lié au bouton) et Webull (Google Play) sont des maisons de courtage qui vous permettent de négocier des actions en bourse. Robinhood est le plus facile des deux tandis que Webull est légèrement plus stable. Les deux applications vous permettent de déposer de l’argent, d’échanger des actions et de retirer de l’argent lorsque vous avez terminé. Vous pouvez également échanger des options et des crypto-monnaies, cette dernière étant plutôt rare dans l’espace de courtage. Ces solutions conviviales et tout-en-un sont souvent bafouées pour avoir joué sur l’espace boursier. Cependant, ils sont très simples à utiliser. Ils sont tous les deux bons pour plonger vos orteils dans le marché boursier.

Applications Robo-Advisor comme Fidelity

Prix: Gratuit / Varie

Robo-Advisors est un moyen efficace d’investir votre argent. Ils utilisent des services automatisés basés sur des algorithmes pour investir votre argent. Il existe une variété de maisons de courtage avec cette fonctionnalité. Certains de ceux qui ont d’excellents antécédents incluent Fidelity (lié au bouton), Vanguard (Google Play) et M1 Finance (Google Play). Ces applications vous permettent également de négocier manuellement des actions afin que vous puissiez voir si vous pouvez battre votre bot advisor. Les frais, les exigences minimales et d’autres choses du même genre varient d’une maison de courtage à une autre. La plupart de ces services, en particulier Fidelity, vous permettent également de négocier des actions, d’acheter des fonds communs de placement, de démarrer des plans 401k, etc. Ces services constituent d’excellentes applications d’investissement tout-en-un.

Applications de courtage traditionnelles comme TD Ameritrade

Prix: Gratuit (généralement) / Varie

Les courtiers traditionnels étaient des expériences terribles sur mobile il n’y a pas si longtemps. C’est pourquoi Robinhood est devenu populaire au départ. Cependant, la plupart des maisons de courtage ont simplifié leurs interfaces utilisateur, rendu beaucoup de leurs outils de trading plus accessibles et réduit leurs coûts. Quelques exemples de courtiers traditionnels incluent TD Ameritrade (lié au bouton), E * Trade (Google Play) et d’autres. Les courtiers vous permettent non seulement de négocier sur le marché boursier, mais vous permettent souvent de gérer votre 401k, vos fonds communs de placement et d’autres investissements similaires. Vous voudrez vous assurer que tout nouveau compte de courtage dispose des fonctionnalités dont vous avez besoin avant de vous inscrire afin d’être sûr de pouvoir tout gérer en un seul endroit.

Portefeuille

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 21,99 $ par an / 49,99 $ une fois

Une grande partie de l’investissement consiste à s’assurer que vous avez de l’argent réel à investir. Pour cela, vous aurez peut-être besoin de quelque chose comme Wallet. Wallet est un outil de gestion de l’argent et de budgétisation. Vous liez vos comptes bancaires, voyez comment votre argent est dépensé, puis essayez de réduire vos dépenses pour avoir plus d’argent à investir. Le portefeuille (et les applications similaires) ne vous permettent pas d’investir de l’argent. Cependant, plus vous investissez, plus votre potentiel de gain est élevé. La gestion financière est super ennuyeuse, mais c’est une partie importante de l’investissement.

Front de richesse

Prix: Gratuit / Varie

Wealthfront est un peu similaire à Acorns. La différence est que vous investissez manuellement dans celui-ci pour que le service investisse automatiquement en votre nom. Wealthfront vous offre deux options. Vous pouvez investir dans un portefeuille qu’ils ont créé ou en concevoir un vous-même. Wealthfront gère ensuite toutes les transactions en votre nom afin que vous puissiez, espérons-le, voir votre argent augmenter. Nous aimons celui-ci car il relie également vos comptes bancaires afin que vous puissiez voir toutes vos finances dans une seule application. Cela vous donne plus de pouvoir pour prendre de meilleures décisions financièrement.

Yahoo Finance (et applications similaires)

Prix: Gratuit / Varie

Yahoo Finance est une excellente application pour les débutants pour investir. Cela ne vous permet pas d’échanger ou d’investir de l’argent. Cependant, c’est un excellent guichet unique pour vérifier le marché boursier, voir les dernières nouvelles, consulter les tendances historiques et d’autres mesures du marché boursier. De plus, vous pouvez lier vos comptes de courtage directement à Yahoo Finance afin que vous n’ayez à ouvrir qu’une seule application pour tout vérifier. L’application a des bogues occasionnels, mais en plus de deux ans d’utilisation, je n’ai rien eu de si grave que cela m’a coûté de l’argent. Nous recommandons particulièrement celui-ci aux utilisateurs de Robinhood car le fil d’actualité et les informations boursières de Robinhood peuvent être un peu anémiques et Yahoo Finance augmente cette expérience bien. Il existe également d’autres options dans cet espace, comme Investing.com et d’autres. Cependant, Yahoo Finance fonctionne plus que suffisamment bien.

Youtube

Prix: Gratuit / 12,99 $ par mois

YouTube est un outil d’investissement sous-estimé. L’application compte des milliers de créateurs qui réalisent des tonnes de vidéos sur différents types d’investissement. Vous pouvez apprendre comment fonctionnent les plans 401k, comment fonctionnent les fonds communs de placement, comment fonctionne le marché boursier et toutes sortes d’autres choses. J’ai regardé cette série pour savoir comment fonctionnent les options d’achat d’actions. Des vidéos comme celles-ci peuvent répondre à de nombreuses questions de base beaucoup plus rapidement que d’autres sources. Nombreux sont ceux qui font des suppositions sur les cours boursiers et autres, mais nous vous recommandons de procéder avec une extrême prudence lorsque vous les consultez. Dans tous les cas, c’est un endroit idéal pour en savoir plus sur les bases de l’investissement afin que vous puissiez décider comment vous voulez procéder.

Bonus: jeux d’investissement

Prix: Gratuit (généralement)

Il existe une variété de jeux sur le Google Play Store qui vous permettent d’investir de la fausse monnaie dans le vrai marché boursier. Vous ne gagnez pas d’argent réel de cette façon. Cependant, des jeux comme ceux-ci sont d’excellents outils éducatifs pour vous permettre de vous déplacer et d’apprendre comment les choses fonctionnent sans perdre d’argent réel. Il existe un tas de jeux comme celui-ci, mais certains des meilleurs incluent Investr (lié au bouton), Learn by MyWallSt (Google Play) et Wealthbase (Google Play). Les trois jeux font la même chose. Ils vous donnent de la fausse monnaie pour que vous fassiez de faux investissements, mais ils utilisent des données boursières réelles pour le faire. Des jeux comme ceux-ci sont parfaits pour les débutants, mais les investisseurs avancés n’ont probablement pas besoin de quelque chose comme ça.

Si nous avons manqué l’une des meilleures applications d’investissement pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

