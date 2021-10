10 meilleures applications minimales pour Android

Joe Hindy / Autorité Android

Le minimalisme dans le logiciel est une tradition de longue date. Le logiciel devient de plus en plus compliqué avec des looks plus flashy et de longues listes de fonctionnalités. Heureusement, il y a des gens qui n’aiment pas ça. Le compteur naturel est le minimalisme. Un logiciel minimal est un logiciel qui utilise moins de ressources, a une conception simple mais fonctionnelle et évite le flashiness. Différents types d’applications le font de différentes manières. Cependant, il y a beaucoup de bonnes options ici. Voici les meilleures applications minimales pour Android.

Les meilleures applications minimales pour Android

Navigateur : Navigateur Brave

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Brave Browser est un navigateur qui coche de nombreuses cases. Il offre une confidentialité élevée, un blocage des publicités, un blocage des traqueurs et même une recherche Web privée qui ne vous suit pas. Il est raisonnablement léger, utilise moins de batterie que la plupart des navigateurs et est également relativement simple à utiliser. Il existe d’autres navigateurs légers qui sacrifient de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. Personnellement, je pense que c’est un bon compromis d’opter pour quelque chose de légèrement moins minimal qui force également HTTPS Everywhere et bloque les pop-ups.

Courriel : FairEmail

Prix: Gratuit / 7,49 $

Joe Hindy / Autorité Android

FairEmail n’est pas le client de messagerie le plus populaire, mais c’est l’une des meilleures applications minimales pour la messagerie. C’est open-source, avec une interface utilisateur minimale et un ensemble léger de fonctionnalités. C’est juste un client de messagerie, vous devez donc vous connecter avec vos propres données. Certaines des autres fonctionnalités incluent une boîte de réception unifiée, des comptes illimités, un stockage hors ligne, etc. L’application est un peu chère à 7,49 $, mais nous apprécions qu’il ne s’agisse pas d’un abonnement. Nous recommandons généralement K9 Email, mais il est en cours de développement et il y a quelques difficultés de croissance. Nous réévaluerons la prochaine fois que nous mettrons à jour.

Application de notes : FiiNote

Prix: Gratuit / 2,99 $ – 3,99 $

Joe Hindy / Autorité Android

FiiNote est à peu près aussi bon que possible pour les applications de prise de notes minimales. Il dispose d’une interface utilisateur simple, d’excellentes fonctionnalités et même d’une option de synchronisation si vous le souhaitez. L’application fonctionne hors ligne, dispose d’un canevas infini et d’autres fonctionnalités. Il ne perd pas de temps avec une interface utilisateur flashy. De plus, vous n’avez pas besoin d’être en ligne, sauf si vous le souhaitez. Il existe d’autres options décentes comme FairNote et Omni Note, mais FiiNote est tout aussi bonne.

Lanceur : Niagara Launcher (ou Olauncher)

Prix: Gratuit / 14,99 $

Joe Hindy / Autorité Android

Niagara Launcher est un lanceur de style minimal qui semble faire beaucoup de bien. Il place jusqu’à huit de vos applications préférées sur l’écran d’accueil unique avec un défilement rapide mais efficace de la liste des applications. Il existe d’autres fonctionnalités, mais ce sont les deux principales. Il supprime le balayage et l’organisation de votre écran d’accueil Android standard et reste à l’écart pendant que vous passez votre journée. Niagara Launcher est cependant un peu cher, à 14,99 $ pour la version complète. Olauncher est un lanceur gratuit et open source avec beaucoup des mêmes idées dans un package encore plus simple (et gratuit). Vous pouvez aller avec l’un ou l’autre.

Météo: Overdrop

Prix: Gratuit / 1,49 $ par mois / 7,99 $ par an / 17,99 $ une fois

Overdrop est l’une des rares bonnes applications minimales pour vérifier la météo. Il dispose d’une interface utilisateur simple sans une tonne d’extras. Vous pouvez également choisir votre fournisseur de météo, utiliser le GPS ou la localisation manuelle, et l’application dispose de 50 widgets. En termes de fonctionnalités, vous obtenez toutes les bases. Ils comprennent une prévision sur 7 jours, un radar météorologique, des alertes de temps violent et les prévisions actuelles. Les développeurs promettent également que vos données GPS ne quittent jamais votre téléphone. C’est généralement gratuit. Cependant, vous pouvez sélectionner des fournisseurs de météo qui exigent un paiement, d’où le coût de l’abonnement. Il utilise également Dark Sky jusqu’à fin 2021. Il ne le sera plus après cela.

Clavier : Clavier simple

Prix: Libérer

Simple Keyboard est une aubaine pour les fans de minimalisme. Habituellement, vous voyez que les gens recommandent Gboard ou SwiftKey. Cependant, ces deux claviers ont une tonne de fonctionnalités supplémentaires, certains ballonnements et nécessitent une connexion Internet cohérente. Simple Keyboard n’a aucun de ces problèmes. Vous obtenez les bases comme le redimensionnement du clavier, des thèmes et une rangée de chiffres. Vous perdez les fonctionnalités du cloud comme les suggestions en temps réel, mais c’est un petit prix à payer. La taille d’installation de l’application est inférieure à 1 Mo et elle n’utilise aucune donnée. Il existe peu de claviers comme celui-ci, mais aucun d’entre eux n’est aussi solide que Simple Keyboard.

Divers : Outils mobiles simples

Prix: Gratuit / Varie

Simple Mobile Tools est un développeur sur Google Play avec plusieurs bonnes applications minimales. La sélection comprend une application de galerie, une application de contacts, une application de prise de notes, une application de calendrier, un navigateur de fichiers et une application de dessin. Toutes les applications ont diverses fonctionnalités spécifiques au type d’application. Cependant, ils partagent tous des avantages similaires. Ils sont tous utilisables hors ligne, ils sont tous open source et ils sont tous relativement peu coûteux. Le développeur maintient activement les versions premium de chaque application. Ils ne coûtent qu’environ 1 $, donc ce n’est pas mal.

Navigateur de fichiers : Solid Explorer

Prix: Essai gratuit / 2,99 $

Solid Explorer est à peu près le meilleur navigateur de fichiers possible. Il n’y a rien d’extraordinaire ici. C’est juste une simple interface utilisateur de navigateur de fichiers avec des fonctions supplémentaires. Il fonctionne hors ligne ou en ligne selon vos besoins. Vous pouvez également faire des choses comme créer des archives, la prise en charge du NAS, la prise en charge du stockage en nuage, et vous pouvez l’utiliser avec un accès root si vous le souhaitez. L’interface utilisateur est facile à utiliser et ne nécessite pas d’abonnement pour fonctionner. Ce n’est pas le navigateur de fichiers le plus minimal, mais il y a une ligne où vous commencez à sacrifier des fonctionnalités utiles et nous ne voulions pas les recommander.

SMS SMS

Prix: Gratuit / 4,49 $

Joe Hindy / Autorité Android

Textra SMS est à peu près aussi performant que possible pour les SMS et MMS. L’interface utilisateur est basique comme on peut s’y attendre d’une application de SMS minimale. Il comporte également des extras tels que des thèmes personnalisables, la prise en charge d’Android Auto et Wear OS, ainsi que d’autres personnalisations. Comme Solid Explorer, il existe des applications de SMS plus minimes comme YAATA ou QKSMS. Cependant, je pense que les fonctionnalités supplémentaires valent l’espace supplémentaire. De plus, cela fonctionne vraiment bien avec Android Auto, surtout après avoir désactivé les autorisations SMS d’Android Auto.

Zedge

Prix: Gratuit / 0,99 $ par mois / 4,99 $ par an / avec achats intégrés

Joe Hindy / Autorité Android

Zedge lui-même n’est pas une application minimale. En fait, il est plutôt gonflé, plein de publicités et peut parfois être très pénible à utiliser. Cependant, c’est une excellente source de fonds d’écran minimaux et, croyez-le ou non, de sonneries minimales et de tonalités de notification. Il a un tas de petits bips et boops qui gardent les choses courtes et douces. Il a également beaucoup de papiers peints de style minimal, et beaucoup de bons pour les écrans AMOLED. Il existe d’autres sources, telles que Reddit, Google Search et d’autres applications de fond d’écran. Cependant, Zedge est un bon point de départ.

Si nous avons manqué de bonnes applications minimales, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi :