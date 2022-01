10 meilleures applications pour les étudiants en 2022

Beaucoup d’entre nous vivent la vie à l’université avec une attitude « allons-y », mais cela ne fait pas de mal de se préparer un peu. Ce sont les années les plus formatrices de votre vie, et si vous pouvez apprendre une leçon ou deux sur l’organisation ou la gestion de l’argent, vous serez probablement mieux loti. Heureusement, il existe une poignée d’applications utiles à notre disposition qui peuvent vous aider à faire exactement cela.

Oui, la chose sur laquelle nous perdons le plus notre temps, les smartphones, peut en fait nous aider à gagner du temps, de l’argent ou les deux. Quand j’ai commencé à l’université, personne ne m’a parlé des applications que je vais énumérer ci-dessous et de ce que j’aimerais que quelqu’un fasse ! Je suis tombé sur la plupart d’entre eux après quelques séries d’essais et d’erreurs, et je les ai trouvés parmi les meilleurs dans ce qu’ils cherchent à faire.

De plus, je sais à quel point les finances peuvent être serrées lorsque vous êtes étudiant, donc la plupart des applications que vous voyez ici sont entièrement gratuites, offrent un niveau gratuit utile ou bénéficient de remises spéciales. Ne perdez plus de temps et entrez directement dans le top 10 des applications que je recommande à chaque étudiant d’avoir sur son téléphone.

1) Unidays – Des rabais à gogo !

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’adresse e-mail de votre collège est une mine d’or d’économies, et il n’y a pas de meilleur moyen d’en tirer le meilleur parti qu’Unidays. Inscrivez-vous simplement en utilisant votre adresse .edu et accédez aux économies pour étudiants sur toutes vos marques et sites Web préférés dans toutes les catégories. L’application répartit les remises entre différentes catégories telles que la technologie, la mode et les voyages, ce qui permet de savoir plus facilement où chercher.

2) Notion

Il y a une légère courbe d’apprentissage, mais Notion vaut la peine de s’y habituer si vous cherchez à organiser vos notes et vos pensées de manière cohérente. Il est très flexible dans la manière dont vous pouvez stocker du contenu et vous permet de stocker toutes vos informations dans des blocs de texte et de médias interconnectés. La disponibilité aisée de modèles tiers pour les tableaux Kanban, les agendas quotidiens, les portfolios, les outils de suivi de la recherche d’emploi, entre autres, rend Notion encore plus souhaitable pour un étudiant. La meilleure partie? C’est totalement gratuit pour un usage personnel !

3) Espace libre

Cela peut sembler quelque chose dont vous n’avez pas besoin, mais ce n’est jamais une mauvaise idée de méditer et d’écouter vos pensées dans un environnement calme et paisible. Si vous ne savez pas comment procéder, Headspace est l’application dont vous avez besoin. Il propose une méditation guidée qui peut vous aider à développer une habitude. Il contient même une belle collection de musique apaisante et de sons de la nature que j’aime écouter en écrivant – m’aide aussi à m’endormir ! Si cela ne suffit pas, il y a des histoires inspirantes pour quand vous avez besoin de motivation et il y a de la musique qui stimule l’humeur pour accompagner vos séances d’entraînement. L’application est disponible gratuitement pour tous les adolescents, ou pour un coût annuel de 10 $ si vous êtes étudiant, et c’est une baisse par rapport à son prix habituel de 70 $/an.

4) Mint : suivez vos dépenses et économisez

Nous ne montons pas d’argent, il est donc sage de suivre combien vous dépensez sur une période de temps et croyez-moi, dans un endroit où vous ne manquerez jamais de raisons de faire la fête, vous devrez le faire beaucoup plus. Mint est une application de budgétisation agréable qui m’aide à comprendre mes sorties mensuelles via des visuels soignés et des informations faciles à comprendre. Vous pouvez même garder un onglet de tous les abonnements pour lesquels vous payez ou des crypto-monnaies que vous utilisez.

5) Google Stadia

Il est tout à fait naturel de vouloir jouer aux jeux les plus incroyables et les plus immersifs, et il n’y a pas beaucoup de façons de le faire à moindre coût, à l’exception des services de jeux en nuage. Stadia, pour sa part, est un service d’abonnement gratuit aux jeux en nuage, qui vous permet d’acheter des jeux et d’y jouer sur pratiquement n’importe quel écran que vous possédez : votre téléphone, votre ordinateur portable, un projecteur ou votre tablette. Vous pouvez payer des frais mensuels de 10 $ pour un tas de jeux gratuits et un gameplay 4K, mais c’est à vous de décider : Stadia propose des remises assez souvent, même si vous ne vous abonnez pas. Vous aurez besoin d’une connexion Internet rapide pour la meilleure expérience, mais au moins vous n’aurez pas à payer des centaines de dollars pour une console difficile à obtenir.

6) Splitwise

Il y aura plusieurs occasions où vous finirez par payer pour vos amis et vice-versa. Au lieu de comptabiliser et de régler chaque transaction individuellement, il est préférable de créer un groupe Splitwise avec eux et de suivre toutes vos dépenses au même endroit. Splitwise fait tout le calcul pour vous et vous indique instantanément votre situation financière : à qui vous devez de l’argent ou qui vous en doit, quel que soit le cas.

7) Udemy

L’université est un excellent moment pour acquérir des compétences générales et techniques qui, vous le savez, pourraient être utiles pour une carrière réussie, et Udemy est l’une des plateformes d’apprentissage en ligne les plus populaires. Qu’il s’agisse de cours sur le développement personnel ou de langages de codage comme Python, R ou SQL, tout est à votre disposition. Il est préférable de ne pas considérer cela comme un fardeau supplémentaire par rapport à ce qui pourrait être un programme scolaire chargé, car vous pouvez également vous engager dans des cours non académiques. J’ai, par exemple, suivi un cours de photographie pour débutants pour m’assurer de pouvoir prendre de meilleures photos de produits pour les critiques que j’écris pour Android Police. L’application est bien conçue et vous pouvez même télécharger des cours pour un accès hors ligne si vous n’êtes pas sûr d’avoir toujours une connexion Internet fiable.

8) Forêt

Il n’en faut pas beaucoup pour que mon téléphone me distrait et c’est à lui seul que je me charge de terminer mes devoirs à la dernière minute. Heureusement, Forest m’a aidé à modérer mon utilisation. Cela incite à ne pas utiliser votre téléphone pour faire pousser une forêt virtuelle qui donne un sentiment de satisfaction. Ce qui est incroyable, c’est que si vous décidez de laisser votre téléphone seul plus longtemps et de développer un modèle sain, vous pouvez même rassembler suffisamment de pièces au fil du temps pour les échanger contre la plantation d’un véritable arbre !

9) Objectif Google

Si vous n’utilisez pas Google Lens pendant votre vie universitaire, vous vous trompez car cet outil pratique ne vaut pas la peine d’être transmis. Ses excellentes capacités d’OCR vous permettent de copier du texte à partir de toutes les photos que vous avez sur votre téléphone, vous permettant enfin de rattraper ce professeur qui écrit ou présente à la vitesse de la lumière. C’est même utile pour la traduction (si vous suivez des cours de langue étrangère), la résolution de problèmes mathématiques et les recherches générales de choses que vous pourriez voir mais ne pas reconnaître dans votre vie quotidienne.

10) Google Documents

Ce dernier est peut-être un peu évident, mais j’ai vu beaucoup d’étudiants faire l’erreur d’écrire des devoirs et des notes dans leur application de notes locale. C’est toujours une meilleure idée d’utiliser Google Docs car il est parfaitement utilisable sur tous les formats, synchronise automatiquement les documents entre les clients et est entièrement gratuit. Ce qui est encore mieux, c’est qu’il offre la plupart des fonctionnalités que Microsoft Word propose gratuitement et qu’il convient aux devoirs de groupe, grâce à ses excellents outils de collaboration. De même, vous pouvez également utiliser Google Slides pour faire des présentations ou Google Sheets pour tous vos besoins en feuilles de calcul.

Si les noms de cette liste ne vous semblent pas familiers, vous serez surpris de voir à quel point votre téléphone peut être ingénieux. Je ne peux pas imaginer aller à l’université sans certaines des applications que j’ai mentionnées et j’espère qu’elles s’avéreront tout aussi utiles pour vous !

