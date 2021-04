10 meilleures applications RPG de la vie pour Android: Gamify Your Life

Habitica

Il existe de nombreuses façons de se motiver. Vous pouvez utiliser quelque chose comme une application de liste de tâches ou une application de calendrier pour rester dans les délais. Beaucoup de gens utilisent des objectifs et d’autres motivations. Ce ne sont pas non plus vos seules options. Les RPG Life sont l’une des options les plus uniques dans cet espace. C’est essentiellement une application de liste de tâches, mais vous gagnez des points d’expérience et passez au niveau supérieur en faisant les choses que vous êtes censé faire. Cela transforme en quelque sorte votre vie en un jeu de table. À partir de là, vous prenez vos tâches quotidiennes banales comme manger, vous brosser les dents, faire de l’exercice, etc. et les transformer en quêtes que vous accomplissez chaque jour. C’est un peu idiot, mais pour beaucoup, c’est efficace. Voici les meilleures applications RPG de la vie pour Android.

Fais le maintenant

Prix: Gratuit / 2,49 $ par mois / 18,99 $ par an / 45,99 $ une fois

Do It Now a une interface utilisateur assez basique, mais c’est l’une des applications RPG de vie les plus personnalisables de la liste. Votre vie se déroule essentiellement sur une feuille de personnage de style Donjons & Dragons. Vous obtenez des points pour des choses comme le charisme, la volonté et des trucs comme ça. À partir de là, vous pouvez vous mettre à apprendre n’importe quelle tâche et vous donner une récompense spécifique pour cela. Il existe également une fonction de calendrier, des rappels, des outils d’organisation et des graphiques de statistiques sophistiqués. Il y a un coût d’abonnement pour les extras comme pas de publicité, plus de thèmes, etc. ou vous pouvez payer 45,99 $ une fois. C’est vraiment cher, mais au moins vous pouvez éviter les abonnements et c’est une bonne chose.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Liste de choses à faire épique

Prix: Gratuit / 0,99 $

Epic to-do list est un RPG de vie simple mais efficace. Il fonctionne principalement comme une application de liste de tâches standard. Vous créez des tâches, ajoutez des rappels et vous pouvez dupliquer des tâches répétitives comme sortir les poubelles. Il ajoute également des éléments tels que les devises de jeu, les attributs des joueurs et divers contenus à débloquer tels que des armes et d’autres objets. Il existe également des widgets ainsi que d’autres goodies. Cela ne vous épatera pas, mais cela vous y mènera certainement en termes de fonctionnalités. C’est aussi une bonne option bon marché pour les personnes qui aiment garder les choses simples.

EpicWin

Prix: Libérer

EpicWin a commencé sa vie sur iOS et le port Android est en fait assez bon. Il fonctionne comme une liste de choses à faire gamifiée afin que vous n’obteniez pas toute l’expérience RPG de la vie, mais il y en a suffisamment pour en profiter. L’interface utilisateur simplifiée comprend une liste de tâches complète avec toutes les fonctionnalités habituelles. De plus, le jeu ajoute des batailles animées lorsque vous terminez une tâche pour un engagement supplémentaire. Celui-ci est également entièrement gratuit à utiliser avec de la publicité, ce qui le rend idéal pour les amateurs de RPG à vie à petit budget.

Habitica

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois / 47,99 $ par an / achats intégrés

Habatica est l’une des applications RPG de vie les plus populaires pour mobile. Cela fonctionne sur Android, iOS, et il existe également une extension Chrome et un site Web. Vous pouvez jouer et continuer votre progression sur n’importe quelle plateforme. Celui-ci comprend la plupart des mêmes choses que les autres, mais celui-ci comprend également des activités de groupe. Vous pouvez faire équipe avec des amis et tant que tout le monde fait son truc, tout le monde monte de niveau. De plus, il y a une discussion de groupe. Le jeu est plutôt approfondi et les éléments sociaux supplémentaires permettent d’inviter facilement des amis. Vous pouvez également obtenir des réductions sur les abonnements si vous vous joignez en tant que groupe.

Chasseur d’habitudes

Prix: Gratuit / 1,99 $

Habit Hunter (anciennement Goal Hunter) a un peu plus de RPG que la plupart des RPG de la vie. Vous obtenez les trucs habituels comme faire des listes et des rappels. Cependant, vous obtenez également une carte complète que vous explorez au fur et à mesure que vous accomplissez vos tâches quotidiennes. Vous gagnez également de l’XP, vainquez des monstres et collectez divers trésors. Le mécanisme de carte du monde entier ajoute un peu plus de jeu que la plupart des autres, vous avez donc l’impression de jouer à un jeu au lieu d’utiliser une liste de tâches de style RPG super amusante. De plus, celui-ci est bon marché. Le seul inconvénient est la simplicité, mais c’est une application plus récente, alors laissez-lui le temps de grandir et cela devrait bien se compléter.

Série d’habitudes

Prix: Gratuit / 2,49 $

Habit Streak est une application de gamification de la vie, mais elle n’a pas le même ton ou l’expérience que la plupart des autres. Vous ajoutez toujours des tâches, ajoutez des tâches répétées et essayez de toutes les faire tous les jours. La grande différence est l’exécution. Cette application met toutes vos réalisations dans une séquence et l’objectif est de continuer la séquence tous les jours. C’est une prémisse beaucoup plus simple que la plupart des autres applications RPG de la vie et c’est un bon moyen d’aller si vous voulez éviter les éléments de RPG fantastiques dans d’autres applications. La version gratuite semble avoir quelques problèmes selon les critiques, mais la version pro s’en sort beaucoup mieux. Essayez d’abord la version gratuite pour vous assurer que vous l’aimez.

Kingelf Habit RPG

Prix: Gratuit / jusqu’à 2,99 $

Kingelf Habit RPG est une autre application RPG de vie plus récente avec des fonctionnalités supplémentaires intéressantes. Celui-ci a les trucs habituels de gestion des tâches, mais ajoute un mécanisme de glisser-déposer pour mettre les choses dans le bon ordre. De plus, le jeu ajoute deux mini-jeux, un suivi de l’achèvement des tâches et un moyen de gagner des gemmes. Les gemmes sont utiles pour invoquer des héros pour aider dans les mini-jeux et vous pouvez les utiliser pour déverrouiller la version premium de l’application sur une période de temps. C’est encore nouveau et les publicités sont un peu ennuyeuses, mais elles se rassemblent également en tant qu’application plus récente.

Niveler la vie

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 19,99 $ par an

Level Up Life est un autre excellent RPG de la vie avec un vieux style de texte, un look de jeu rétro. Il fonctionne et joue comme la plupart des autres dans le genre à sa base. Les joueurs effectuent de vraies tâches, les accomplissent, puis remportent des succès en jouant. Chaque niveau supérieur débloque des réalisations de plus en plus difficiles pour vous aider à prendre de meilleures habitudes. Vous pouvez tromper le système et obtenir toutes les réalisations quand vous le souhaitez, mais si c’est ce que vous avez l’intention de faire, peut-être que celle-ci n’est pas la meilleure idée pour vous. Le jeu dispose également d’un système d’amis de type médias sociaux afin que vous puissiez rivaliser et comparer avec d’autres joueurs.

LifeRPG

Prix: Gratuit / jusqu’à 1,99 $

LifeRPG est une autre des applications RPG de vie les plus populaires. Il fonctionne également plus ou moins de la même manière que la plupart des autres. Vous créez des tâches, passez au niveau supérieur, gagnez des objets et effectuez des tâches quotidiennes sous forme de quêtes dans le jeu. Vous pouvez également ajouter des compétences et organiser vos missions selon une variété de priorités, y compris votre niveau d’énergie. Ce qui sépare celui-ci du pack, c’est son niveau de personnalisation et son exhaustivité. Vous pouvez faire ce que vous voulez et voir vos statistiques comme vous le faites. Cependant, cela prend un peu des éléments fantastiques pour que vous ne collectiez pas d’armes ou ne gagniez pas de butin, juste des points d’expérience. C’est l’une des meilleures options pour les fans de minimalisme.

LifeUp

Prix: 0,99 USD

LifeUp est quelque chose d’un peu différent. La plupart des applications de cette liste contiennent des éléments fantastiques. Les éléments fantastiques sont amusants, mais ils peuvent détourner les gens qui veulent jouer à un tel jeu mais ne veulent pas de toute l’ambiance Dungeons & Dragons. LifeUp est pour ces personnes. Vous effectuez des tâches, montez de niveau et mettez de l’ordre dans vos habitudes. L’application propose les éléments habituels tels que des rappels, des tâches répétées et un historique d’achèvement des tâches. Cependant, il regroupe tout dans une interface utilisateur de conception matérielle simple qui ressemble à une application normale. Vous pouvez utiliser votre XP pour gagner en force dans l’application et faire des tâches vous rapporte également des objets de collection pour vos étagères. Enfin, il y a aussi un élément communautaire. L’application fonctionne pour 0,99 $ à l’avance, mais n’a pas d’achats ou d’annonces supplémentaires dans l’application.

