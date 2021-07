10 meilleures boîtes d’abonnement aux soins personnels 2021 – Boîte aux soins personnels

D’accord, ne le dites à personne – ou, en fait, dites à tout le monde – mais j’ai un moyen infaillible pour vous de faire des soins personnels une partie permanente de votre routine mensuelle. Ouais, même toi ! Vous, la personne qui a envie de faire le plein de jolis produits de soin, de bougies et de livres mais qui ne sait pas trop comment se détendre et s’éteindre. Je te vois, je te connais, je suis toi. Et c’est pourquoi vous avez besoin d’une boîte de soins personnels. Ou, plutôt, une boîte d’abonnement d’auto-soins.

Chaque mois, vous pouvez obtenir des coffrets de produits parfaitement préparés qui vous permettront de vous faire plaisir selon un *horaire*. Parce que parfois notre moi futur a besoin d’un petit cadeau de notre moi passé. Que vous cherchiez à passer un dimanche après-midi à redonner vie à votre peau ou que vous ayez besoin de vin pour couronner votre soirée cinéma en solo, les 10 boîtes ci-dessous sont là pour vous. Prends soin de toi, bouh.

1

Un pour l’ambiance

Vellabox Vellabox vellabox.com

10,00 $

En ouvrant cet adorable emballage, vous obtenez une sélection de bougies ~ saisonnières ~. Que vous les allumiez pour un long bain ou simplement pour donner un coup de pouce supplémentaire à votre studio, cette boîte est tout. Il existe également en trois tailles différentes si vous êtes indécis !

2

Un pour le soin des cheveux

CURLBOX CURLBOX curlbox.com

25,00 $

Je sais que beaucoup de femmes aux cheveux naturels sont prêtes à mourir pour certains produits. Mais, si vous voulez explorer de nouvelles marques chaque mois, cette boîte (très demandée) pourrait rendre votre routine de lavage encore plus amusante.

3

Un pour une soirée hardcore

Introverts Retreat Box Introverts Retreat introvertsretreatbox.com

39,99 $

Attendez, pourquoi suis-je obsédé par cette boîte de Introverts Retreat ? Oh, parce qu’ils vous envoient littéralement exactement ce dont vous avez besoin pour une cure de désintoxication mensuelle. Les produits comprennent un livre, un marque-page, des collations maison et du café, du thé ou du chocolat chaud (au choix de l’acheteur !), Et, comme, bien plus encore.

4

Un pour l’épicerie facile

Marché des inadaptés

Marché des Misfits misfitsmarket.com

Je suis bien consciente qu’aller à l’épicerie est la pire corvée qui soit. Alors, pourquoi ne pas vous accorder une pause et vous faire envoyer des produits biologiques « moches » (qui seraient autrement jetés !) pour une fraction du prix du supermarché ? Vous pouvez mettre un frein au cycle des déchets alimentaires et être paresseux.

5

un pour le maquillage

La Beem Box La Beem Box beembox.com

39,95 $

En tant que fille à l’extrémité la plus sombre de la gamme de teintes, je me suis définitivement sentie exclue par une boîte de beauté ou deux. Si vous pouvez (malheureusement) comprendre, The Beem Box et son accent sur les “beautés noires et brunes” vous feront vous sentir plus pris en charge! toi! mériter!

6

Un pour la subsistance

Récolte quotidienne

Récolte Quotidienne Récolte Quotidienne

Oui, les rumeurs sont vraies. Daily Harvest vous enverra des pizzas, des smoothies, des soupes et des glaces prêtes à faire (végétaliennes!) directement à votre porte. Sérieusement, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur un bouton d’un mixeur ou d’un micro-ondes. Félicitations, vous venez de racheter votre temps.

7

Un pour le vin

Coffret Vin Winc

C’est simple : vous recevez quatre bouteilles de vin directement chez vous chaque mois sur la base d’un quiz de cinq questions. C’est vraiment la chose * la plus * personnalisée de cette liste.

8

Un pour une réinitialisation

Tissu et papier Boîte stationnaire Tissu et papier www.clothandpaper.com

38,00 $

Si vous êtes comme moi et que vous aimez une bonne liste et un joli calendrier, vous tomberez amoureux de Cloth & Paper. Avez-vous déjà entendu parler d’une boîte d’abonnement qui vous envoie de jolis stylos et de la papeterie chaque mois ? Je ne le pensais pas !

9

Un pour quelque chose de plus fort

Boîte à Cocktail Bouche

Envie de vous servir quelque chose d’un peu * fantaisie * mais vous ne savez pas par où commencer ? C’est cool, cette box vous fournira des mixeurs mensuels et des recettes pour réaliser tous vos rêves de mixologue.

dix

Un pour les lecteurs

Livre du mois Livre du mois bookofthemonth.com

15,99 $

Nous voulons tous être cette personne. Vous savez, celui qui lit ? Eh bien, grâce au Livre du mois, c’est possible ! Chaque mois, vous choisirez un livre parmi une liste de cinq nouveautés et vous le recevrez directement chez vous. Vous voulez rejoindre mon club de lecture ?

Mikhaila Archer Mikhaila est un stagiaire éditorial qui aime tout ce qui concerne le divertissement et la culture pop.

