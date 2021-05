10 meilleures crèmes anti-âge naturelles en 2021 pour remonter le temps – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Lorsqu’il s’agit de lutter contre les signes du vieillissement – nous parlons des ridules, des rides, de la matité et de l’hyperpigmentation – Dame Nature peut vraiment faire le travail. Vous n’avez pas besoin de produits de soins de la peau contenant des ingrédients douteux pour une peau lisse et repulpée. Les meilleures crèmes anti-âge naturelles peuvent restaurer votre éclat de jeunesse sans que vous ayez à vous soucier de ce qu’il y a à l’intérieur de ce pot. Des formules plus propres et plus vertes sont meilleures pour la santé de votre peau et la planète. Ces 10 meilleures crèmes anti-âge offrent les résultats dont vous rêvez sans les ingrédients que vous souhaitez éviter.

1. Naturopathica Crème Réparatrice Rides Argan & Peptide

En tant que l’une des meilleures crèmes anti-âge, la crème réparatrice anti-rides Naturopathica Argan & Peptide est un multitâche qui fait tout. L’hydratant quotidien exploite le pouvoir des cellules d’argan pour lisser visiblement les ridules et les rides ainsi que pour raffermir et tonifier la peau. Les peptides agissent pour donner au collagène un coup de pouce pour repulper la peau, tandis que l’edelweiss protège des agresseurs environnementaux qui peuvent déclencher des signes de vieillissement.

Naturopathica Argan & Peptide Wrinkle Repair Cream 118,00 $ Acheter maintenant

2. Hydratant anti-rides cellulaire Juice Beauty Stem

Juicy Beauty sait comment offrir une peau juteuse. Les peaux matures boiront l’hydratant anti-rides cellulaire souche, ce qui en fait l’une des meilleures crèmes anti-âge. La combinaison meurtrière de cellules souches de fruits, de vitamine C et de raisin riche en resvératrol améliorera le teint et laissera votre teint éclatant. Il y a aussi le karité et le jojoba, qui regorgent d’émollients d’acides gras essentiels, pour hydrater la peau en profondeur et éviter les rides.

Juice Beauty Stem Cellular Anti-Wrinkle Hydratant 70,00 $ Acheter maintenant

3. Hydratant Alpyn Beauty PlantGenius Melt

Au lieu du rétinol dur, l’hydratant Alpyn Beauty PlantGenius Melt repose sur le bakuchiol, une alternative à base de plantes, pour inverser les signes du vieillissement, y compris le lissage des ridules et des rides. Il contient également de la vitamine C pour éclaircir et protéger la peau des dommages causés par les radicaux libres, ainsi que de l’aloès, du squalane et de l’acide hyaluronique pour l’hydratation. Basée à Jackson Hole, Wyo., Alpyn Beauty s’appuie sur son environnement local pour récolter à l’état sauvage ses PlantGenius Fresh Mountain Actives. Pour faire sa part pour la terre, la marque est certifiée plastique neutre et membre de 1 pour cent pour la planète, avec 1 pour cent des recettes bénéficiant à la restauration du parc national.

Alpyn Beauty PlantGenius Melt Hydratant 60,00 $ Acheter maintenant

4. Goop GOOPGENES Crème nourrissante tout-en-un pour le visage

Clairement, Gwyneth Paltrow connaît le pouvoir d’une bonne crème anti-âge à base de plantes – et elle en a créé une excellente avec la crème nourrissante tout-en-un Goop GOOPGENES. Sa texture fouettée pénètre directement dans la peau et la crème riche a été prouvée pour laisser la peau plus ferme et hydratée jusqu’à 48 heures. Les céramides lisses et fermes, le beurre d’illipe nourrit et apaise, et le fruit de schisandra stimule l’élasticité de la peau et minimise les ridules.

Goop GOOPGENES Crème nourrissante tout-en-un pour le visage 95,00 $ Acheter maintenant

5. Trilogie Crème de nuit régénératrice anti-âge

Obtenez votre sommeil de beauté avec la crème de nuit régénératrice anti-âge de Trilogy. Le mélange exclusif d’huile de graines de la marque Glycablend combat les effets de la glycation, un processus de vieillissement naturel, en minimisant la dégradation du collagène ainsi que les ridules et les rides. La meilleure crème anti-âge naturelle contient également de l’acide hyaluronique d’origine végétale pour repulper et hydrater, et des huiles de marula et d’olive pour nourrir avec des acides gras essentiels.

Crème de nuit reconstituante anti-âge Trilogy 57,00 $ Acheter maintenant

6. Hydratant réparateur anti-âge Tata Harper

Cela ne devient pas plus naturel que la ligne de Tata Harper, une OG dans l’espace de beauté naturelle de luxe. L’hydratant anti-âge réparateur Tata Harper possède une formule 100% naturelle; vous pouvez dire que ses ingrédients à base de plantes ont été cueillis du sol car ils sentent les racines, les tiges et l’essence absolue de tout ce qui se trouve à l’intérieur de la bouteille verte emblématique. Conçu pour fonctionner pour tous les types de peau, il contient un acide hyaluronique à double poids pour doubler le repulpant pour hydrater tout en réduisant les ridules et l’extrait de sarrasin pour raffermir et tonifier la peau. Il a également le Tata Harper Estate Grown Beauty Complex, qui est une puissante combinaison de plantes cultivées dans leur ferme du Vermont qui contient 11 vitamines, 18 nutriments et six minéraux.

Tata Harper Hydratant Anti-Âge Réparateur 116,00 $ Acheter maintenant

7. Crème hydratante raffermissante et raffermissante Burt’s Bees Renewal

Le bakuchiol, l’alternative naturelle au rétinol qui agit plus facilement sur la peau, occupe une place centrale dans la crème hydratante raffermissante Renewal de Burt’s Bees pour améliorer la texture de la peau, uniformiser la tonicité et traiter la matité. Il y a aussi de la vitamine E pour hydrater. En tant que l’une des meilleures crèmes anti-âge naturelles, il a été cliniquement prouvé qu’elle minimise l’apparence des ridules et des rides, renforce la fermeté et illumine.

Burt’s Bees Renewal Crème hydratante raffermissante 12,39 $ Acheter maintenant

8. Crème réparatrice Biossance Squalane + Omega

Bien que la crème réparatrice Biossance Squalane + Omega soit délicieusement riche, elle ne laissera aucune trace de gras. En tant que l’une des meilleures crèmes anti-âge naturelles, son but est de lutter contre la perte de fermeté et d’élasticité tout en offrant une hydratation en profondeur. Il est rempli d’acides gras oméga pour faire exactement cela, laissant la peau rafraîchie et repulpée. L’acide hyaluronique aide également à s’hydrater, tandis que les stérols de baies d’açaí imitent le cholestérol naturellement présent dans la peau, et les lipides et les céramides combattent les ridules.

Biossance Squalane + Omega Repair Cream $ 58.00 Acheter maintenant

9. Hydratant ultra-hydratant aux céramides Farmacy Honey Halo

Les peaux assoiffées adoreront la crème hydratante ultra-hydratante aux céramides Farmacy Honey Halo pour ses pouvoirs hydratants et sa capacité à lisser les ridules et les rides. La crème riche infuse beaucoup d’hydratation pour repulper visiblement votre teint, grâce à l’extrait de figue et aux osmolytes. Son mélange de céramides soutient la barrière naturelle de la peau et prévient la perte d’humidité, et il y a aussi du miel de sarrasin à la propolis et un mélange de gelée royale pour une infusion d’antioxydants et d’hydratation.

Hydratant ultra-hydratant aux céramides Farmacy Honey Halo 45,00 $ Acheter maintenant

10. Beurre pour le visage à l’huile d’argan fouettée Josie Maran

L’huile d’argan pure est l’un des ingrédients prisés de Dame Nature – grâce à ses acides gras, ses antioxydants et sa vitamine E – et le beurre pour le visage à l’huile d’argan fouettée Josie Maran en est chargé. Ne laissez pas l’huile dans le nom vous tromper, car cette crème est ultra-légère et pénètre directement dans la peau. Pour donner un coup de pouce à l’élasticité de la peau (et lutter contre les ridules), elle est enrichie d’huile de pépins de pastèque, de beurre de karité et d’extrait de concombre frais, qui améliorent également l’hydratation. Les peaux sensibles apprécieront qu’elle contient également du nectar d’aloès pour réduire les rougeurs et apaiser.

Josie Maran Beurre pour le visage à l’huile d’argan fouettée 42,00 $ Acheter maintenant