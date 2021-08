10 meilleures idées et tutoriels de maquillage zombie pour Halloween 2021

Écoutez, je sais que vous n’êtes pas encore tout à fait prêt à commencer à parler d’Halloween, mais je suis convaincu qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer à lancer des idées de costumes et de maquillage. Et comme je l’ai un peu eu avec mes looks préférés (comme, personne n’a besoin de me voir habillé en chat pour la huitième année consécutive, soyons réalistes), j’ai décidé de visiter un classique effrayant option pour le 31 octobre : maquillage zombie.

Pour info, le maquillage de zombie n’a pas à égaler le sang et le sang si vous ne le voulez pas. C’est en fait un look super personnalisable, que vous vouliez quelque chose de super glam et pailleté ou carrément effrayant. Commencez simplement à faire défiler ces 10 tutoriels de maquillage zombie et vous obtiendrez immédiatement le battage médiatique. Et parce que je t’aime, j’ai même détaillé les fournitures exactes dont vous aurez besoin pour chaque idée (qui, alerte spoiler, inclut certainement du maquillage que vous possédez déjà).

Voici ce dont vous aurez besoin :

Si vous essayez vraiment de créer un look zombie, vous aurez besoin de quelques bases de maquillage pour Halloween. Les looks ci-dessous sont certainement chacun un peu différents (vous verrez ce que je veux dire dans une seconde), mais cela ne fera pas de mal de attrapez quelques-unes de ces fournitures avant de commencer:

1. Ce maquillage zombie classique

Si vous recherchez un costume de zombie avec toutes les fonctionnalités, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce maquillage classique de YouTuber Kelly Nelson. Et même si cela semble assez élaboré, c’est en fait assez facile – il vous suffit de assurez-vous d’avoir les bonnes fournitures avant de commencer (pensez à du latex liquide pour les plaies, du faux sang et des lentilles colorées amusantes). La meilleure partie de ce look? Vous pouvez toujours porter votre fard à paupières smokey préféré.

Ombre à paupières colorée de la collection Sephora en dentelle noire

NYX Professional Makeup Fard à paupières unique en corbeau

Fard à paupières MAC en noir intense

Make Up For Ever Artist Color Ombre à Paupières en Noir

2. Ce joli maquillage de zombie

Ce que je préfère dans le maquillage zombie pour Halloween, c’est qu’il y a tellement de place pour la personnalisation. Pièce A : cette idée mignonne de Creative.Cliche, qui combine de la peinture pour le visage bleu sarcelle, des faux cils et quelques détails de points pour un look super unique. Vous pouvez choisissez une couleur et utilisez-la vraiment pour votre maquillage de zombie, alors n’ayez pas peur de vous approprier ce style. Oh, et des points bonus pour finir le tout avec un spray de teinture capillaire temporaire. Qui savait que les zombies n’avaient pas à être effrayants ?!

3. Ce look de zombie sanglant

Si le maquillage zombie ne vous convient pas sans une bonne dose de faux sang, vous adorerez ce look de Tiara Sparrow. Chargez du latex liquide, du sang de scène et quelques eye-liners rouges et bleus pour les veines et vous serez sur la bonne voie pour effrayer quelques personnes lors de votre fête d’Halloween. Votre eye-liner noir préféré (ou l’une des options ci-dessous) sera également utile ici, car Tiara complète le look avec une aile douce sur chaque œil. Mignon, non?

Eyeliner droit Outta Patience de The Lip Bar

UOMA Beauty Black Magic Coming 2 America : Crayon Kohl

Too Faced Killer Liner Eyeliner Gel Imperméable 36 Heures

Eyeliner LA Girl Shockwave

4. Ce maquillage zombie pailleté

Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas vraiment fêter Halloween sans au moins un peu de paillettes. Ce maquillage de zombie est parfait pour tous ceux qui cherchent à adopter une approche plus glamour de leur maquillage d’Halloween et c’est en fait assez facile à recréer. YouTuber Ash Levi suggère de préparer votre base de zombies avec une palette de crème (elle utilise la palette de couleurs crème à usages multiples Make Up For Ever Flash Color Palette, mais la peinture pour le visage blanche fonctionnera également à la rigueur), puis d’entrer avec quelques nuances de gris pour un contour doux. Le look fini appellera certainement une tenue amusante, pour info.

5. Ce look zombie pop art

Une autre approche super créative du maquillage zombie, ce look pop-art est une excellente excuse pour devenir super bon en peinture faciale. Vous aurez absolument besoin d’une main ferme (et, TBH, beaucoup de patience!) Mais si vous commencez à vous préparer tôt, vous pouvez certainement réussir ce look d’ici Halloween. Alisha Barron combine des nuances de vert, de noir et de rose dans son tutoriel, mais vous pouvez totalement le changer et utiliser votre propre schéma de couleurs (peut-être du maquillage bleu et violet ? Juste une idée).

6. Cette idée de maquillage zombie facile

K, je sais que ce maquillage de zombie n’a pas l’air super facile à première vue, mais je promets que c’est en fait faisable. YouTuber Melissa Alatorre explique tout pour vous dans ce didacticiel facile à suivre, qui comprend la création une base super profilée, un smokey eye rouge-noir et quelques fausses coupures et éraflures avec de la colle pour cils (oui, de la colle à cils, n’est-ce pas cool ?). BTW, ces palettes de contours sont d’excellentes options pour recréer ce look :

Kit de contour Anastasia Beverly Hills

Smashbox La palette de contours Cali

Palette Contour du Teint Véritable Black Radiance

Palette Contour des coulisses Dior

7. Cette idée de maquillage zombie sanglant et SFX

PSA : Si le gore n’est pas votre truc, continuez à faire défiler ! Cette idée de maquillage zombie de Kadienne Henry n’est pas pour les âmes sensibles. Sache juste que vous aurez besoin de maquillage pour effets spéciaux (et, euh, de compétences sérieuses) pour recréer celui-ci, alors demandez peut-être l’aide d’un ami si vous n’êtes pas tout à fait versé dans l’art. Mais, hé, si vous essayez ce look, vous aurez au moins le costume le plus effrayant de la fête, non?

8. Cette idée de maquillage de veine zombie

Si vous ne ressentez pas de sang, de sang et de fausses blessures, DW, vous pouvez toujours vous lancer dans la tendance du maquillage zombie. Ce look doux et discret de Shaaanxo est la combinaison parfaite de fantasmagorique et joli, grâce au détails délicats des veines (qui, fait amusant, est fait avec un pot d’eye-liner crème) et des sourcils forts. Un pinceau eye-liner à pointe fine n’est pas négociable pour ce look, alors prenez-en quelques-uns avant de commencer :

Pinceau de maquillage Sigma Beauty B12 Bent Liner

Pinceau liner pointu Morphe M443

Bdellium Tools Pinceau professionnel pour eye-liner courbé et respectueux de l’environnement

Pinceau Liner Ulta Pointu # 51

9. Cette idée de maquillage Barbie zombie

La chose la plus cool à propos de ce tutoriel de maquillage zombie de Michelle Phan est que la première moitié du look est totalement innocente (pensez: fard à paupières violet et rose, faux et une perruque blonde). Le regard alors obtient le traitement complet des zombies avec fausses cicatrices, sang et fard à paupières noir épais. C’est fondamentalement le meilleur des deux mondes, et ça va vraiment tuer à votre fête d’Halloween.

10. Cette idée de maquillage glam zombie

Un peu glam et un peu gore, il n’y a rien à ne pas aimer dans cette idée de maquillage zombie de NikkieTutorials. Le look est lancé avec une base blanche crémeuse et un ~ sexy ~ smokey eye, et les choses deviennent un peu plus effrayantes lorsque la peinture pour le visage et les fausses dents sont ajoutées au mélange. Une palette de peinture pour le visage est un must pour celui-ci, tout comme le bâton de contour et le fard à paupières rouge. Oh, et n’oubliez pas cette base – ces peintures pour le visage blanches devraient faire l’affaire :

Nyx Professional Makeup SFX Crème Colorante

Mehron Makeup Clown White Maquillage Professionnel

Peinture pour le visage classique Snazaroo, blanc

Peinture pour le visage et le corps Moon Creations

