10 meilleures nouvelles applications Android à partir d’avril 2021

Les développeurs d’applications repoussent les limites au quotidien en essayant d’améliorer et d’améliorer nos expériences sur smartphone et tablette. En fait, tant d’applications Android sortent chaque jour qu’il est difficile de toutes les suivre. Il est difficile d’usurper le meilleur des meilleurs, mais si vous vous ennuyez avec ce que vous avez et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, découvrez les meilleures nouvelles applications Android du mois dernier! Vous pouvez consulter nos sélections pour les meilleures nouvelles applications Android à partir de 2020 dans la vidéo ci-dessus!

Les meilleures NOUVELLES applications Android à partir d’avril 2021:

EKA2L1

Prix: Libérer

EKA2L1 est un émulateur Symbian et l’un des seuls deux dans le Play Store. Il prend en charge plusieurs versions différentes de Symbian, notamment S60v1, S60v3 et S60v5. Cela lui donne la possibilité d’émuler un long de choses, y compris l’ancienne console N-Gage. L’émulateur est également livré avec des fonctions telles que le keymapping si vous souhaitez jouer à des jeux avec des éléments tels que le réglage de la fréquence d’images. C’est une application gratuite pour que les fans de N-Gage puissent en profiter à peu de frais.

Test de vitesse FCC

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Prix: Libérer

La FCC a lancé sa propre application de test de vitesse ce mois-ci. Cela fonctionne comme la plupart des tests de vitesse. Vous appuyez sur Go et l’application vérifie des éléments tels que vos vitesses de téléchargement et de téléchargement, la latence, la gigue et la perte de paquets. Il fonctionne également en arrière-plan pour tester périodiquement votre connexion réseau. Cela donne à la FCC une meilleure idée de la qualité d’Internet dans votre région. Nous aimons particulièrement l’inclusion de la perte de paquets, une fonction unique dans cet espace et importante pour le dépannage. Vous pouvez configurer l’application pour qu’elle ne s’exécute pas en arrière-plan si vous souhaitez conserver vos données mobiles.

Tableau blanc Microsoft

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Prix: Gratuit (mais accès limité)

Microsoft Whiteboard est une application populaire auprès des abonnés Microsoft Teams. Il s’agit de sa première version mobile complète. C’est un peu basique par rapport aux autres plates-formes, mais c’est un travail en cours. Il vous permet de tirer des idées, de prendre des notes et de collaborer avec d’autres personnes. L’application est uniquement disponible pour les comptes professionnels et scolaires pour le moment. Il devrait s’améliorer et être plus largement disponible avec le temps.

Nouvelles dans les puces

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Prix: Libérer

News in Bullets est une application de lecture de nouvelles. La fonction principale de l’application est de résumer le contenu d’un article pour une digestion facile et rapide. Il prend en charge des milliers de publications, des centaines de sujets et une fonction de recherche assez décente. La nouvelle est une machine plus complexe qu’elle ne l’a jamais été et cela contribue à la simplifier un peu. News in Bullets est une application gratuite avec des publicités.

Phocus II

Prix: Gratuit / 1,99 $ par mois / 2,99 $ par an

Phocus II est un éditeur de mode flou et portrait. Vous importez essentiellement une image et cela vous aide à ajouter des éléments tels que le bokeh avec d’autres modifications de style. Il existe également des éléments tels que l’éclairage en mode portrait, un outil pour modifier la couleur d’arrière-plan et divers autres ajustements que vous pouvez effectuer. L’application est un peu chère pour ce qu’elle fait, mais les personnes qui prennent beaucoup de selfies peuvent trouver le prix annuel facile à avaler pour ce que cette application peut faire.

Empiler

Prix: Libérer

Stack est la dernière application de Area 120 de Google. C’est un scanner PDF de base avec un élément OCR. Vous numérisez des documents tels que des reçus ou autres. L’application analyse les informations et enregistre un PDF sur votre Google Drive. Il s’agit évidemment d’une application de niche dont tout le monde n’aura pas besoin. Cependant, c’est en fait assez bon pour les gens qui font des choses comme conserver les reçus pour la saison des impôts. De plus, les fichiers PDF sont petits, vous pouvez donc en stocker une tonne dans votre Google Drive. Cette application fonctionne étonnamment bien et elle est également gratuite à télécharger et à utiliser.

Histoires maintenant

Prix: Libérer

Stories Now est un autre lecteur de nouvelles RSS. Celui-ci est un peu plus traditionnel que News in Bullets. Il prend en charge RSS et ATOM. Certaines autres fonctionnalités incluent des catégories, un thème sombre, etc. La grande caractéristique qui le distingue est la présentation de l’histoire. Il vous montre des actualités de vos sources sous la forme d’histoires Instagram. Vous frappez la bulle et voyez une publication de style Instagram Story avec le titre. Il est facile de cliquer et de lire l’article à partir de là. C’est un peu basique, mais nous aimons l’idée et la direction.

SwirlWalls

Prix: 4,99 $

SwirlWalls est un fond d’écran interactif en direct. L’application propose des fonds d’écran très colorés ainsi que diverses personnalisations pour le faire ressembler davantage à ce que vous voulez. Chaque motif est un motif de tourbillon quelconque avec des effets variés. Certaines autres fonctionnalités de 140 fonds d’écran tourbillonnent, une prise en charge complète du thème sombre et vous pouvez effleurer votre téléphone comme un contrôleur Wii pour changer l’arrière-plan. Il a un prix initial de 4,99 $, mais vous obtenez tout dans l’application dès le départ, sans achats ni annonces dans l’application.

Annuler le suivi

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Prix: 1,99 USD

Untrack est une application de confidentialité. Il supprime les absurdités supplémentaires à la fin des URL de sites Web. Le courrier indésirable supplémentaire est généralement utilisé pour vous suivre. Ce n’est généralement pas un gros problème pour la plupart des gens, mais cette application est une bonne idée maintenant que les gens commencent à prendre la confidentialité au sérieux. Fondamentalement, vous faites de cette application votre navigateur par défaut, puis vous attribuez votre navigateur par défaut réel dans l’application. Ensuite, lorsque vous cliquez sur des liens, l’application supprime tout suivi des liens et lance le lien de base dans votre navigateur par défaut. C’est à peine perceptible dans la pratique. L’application coûte 1,99 $ sans achats ni annonces intégrés.

Wateria

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Prix: Libérer

Wateria est une application pour le soin et l’arrosage des plantes. La fonction de base de l’application est une application de rappel d’arrosage. Vous entrez simplement vos plantes et le programme d’arrosage et cela vous rappelle de les arroser. L’application vous donne également des conseils sur la culture de vos plantes et même la prise en charge de Google Lens (sur les appareils dotés des versions appropriées d’Android). C’est une niche bien sûr, mais cela a bien fonctionné lors de nos tests.

