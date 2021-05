10 meilleures NOUVELLES applications Android à partir de mai 2021

Joe Hindy / Autorité Android

Les développeurs d’applications repoussent les limites quotidiennement en essayant d’améliorer et d’améliorer nos expériences sur smartphone et tablette. En fait, tant d’applications Android sortent chaque jour qu’il est difficile de toutes les suivre. Il est difficile d’usurper le meilleur du meilleur, mais si vous vous ennuyez avec ce que vous avez et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, découvrez les meilleures nouvelles applications Android du mois dernier ! Vous pouvez consulter nos sélections des meilleures nouvelles applications Android à partir de 2020 dans cette vidéo !

Les meilleures NOUVELLES applications Android à partir de mai 2021 :

BFG OneTrail

Prix: 35,99 $ par an

BFG OnTrail est une application pour les randonneurs. C’est essentiellement une carte avec un tas de sentiers dessus. Vous trouvez le sentier que vous voulez, suivez-le jusqu’à ce que vous ayez terminé, puis réutilisez-le plus tard pour trouver d’autres sentiers. Il contient des informations sur les sentiers publics ainsi que des sentiers créés par des membres de la communauté. Vous pouvez également ajouter des photos et des vidéos, voir les cartes avec divers filtres et enregistrer les sentiers que vous avez parcourus. C’est un peu cher à 35,99 $ par an, nous ne le recommandons donc qu’aux randonneurs sérieux.

App d’apprentissage de BYJU avec Disney

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois / 99,99 $ par an

App d’apprentissage de BYJU avec Disney est une application d’apprentissage pour les enfants. Il propose plus de 1 000 activités pour les enfants jusqu’à environ la 3e année. Les différentes activités ont un tas de personnages Disney pour aider les choses, y compris des personnages emblématiques d’un tas de films et de propriétés différents. Certaines autres fonctionnalités incluent des chansons Disney, des autocollants, des récompenses et un programme de rapports pour montrer aux parents à quel point leurs enfants vont bien. Il est livré avec un essai gratuit de 14 jours, mais après cela, il s’agit d’un abonnement mensuel ou annuel.

Pavillon

Prix: Libérer

Clubhouse est la grande nouveauté d’Android ce mois-ci. Cela a fait la une des journaux lorsque des gens comme Elon Musk et Bill Gates l’ont utilisé pour parler de diverses choses. Pour les non-initiés, l’application vous permet de participer à des discussions et d’écouter ou d’héberger vos propres discussions où d’autres personnes peuvent écouter. C’est presque comme un podcast en direct. Il est tout aussi bon que la version iOS depuis sa sortie, mais nous nous attendons à ce qu’elle s’améliore au cours des semaines et des mois à venir.

Cultiver

Prix: Libérer

Cultiver est une application de productivité. Il s’agit essentiellement d’une application de liste de tâches de base avec un élément de gamification. Vous mettez en place des choses que vous voulez faire tous les jours ou de temps en temps. Au fur et à mesure que vous les faites, vous dites à l’application et elle arrose votre petite plante d’activité. La plante se fane si vous restez trop longtemps sans le faire. C’est une prémisse simple, mais certaines personnes utilisent en fait des applications comme celles-ci à bon escient. Celui-ci est entièrement gratuit, sans publicité ni achat intégré (au moment de la rédaction de cet article).

DrawPortal

Prix: Gratuit / jusqu’à 2,99 $

DrawPortal est une application de dessin avec des outils de collaboration soignés. Vous pouvez dessiner vous-même ou inviter un ami. Vous pouvez dessiner ensemble en même temps. En tant qu’application de dessin, elle possède des fonctionnalités décentes. Il existe une fonction de panoramique et de zoom ainsi que des calques transparents, une fonction d’annulation pour la plupart des outils et un mode gauche ou droit selon vos préférences. C’est aussi relativement peu coûteux et adapté aux enfants.

Microsoft Edge Canari

Prix: Libérer

Microsoft Edge Canary vous permet d’essayer les dernières versions d’aperçu de Microsoft Edge. Microsoft promet des mises à jour quotidiennes avec les dernières fonctionnalités qui n’ont pas encore été déployées dans la version principale de l’application. Il possède toujours toutes les fonctionnalités Edge habituelles, comme la synchronisation multiplateforme et des trucs comme ça. De toute évidence, il s’agit d’une version préliminaire et il y aura certainement plus de bugs que la version principale, mais vous pourrez d’abord voir les nouveautés.

Notes d’un seul coup

Prix: 0,99 $

One Swipe Notes utilise des fenêtres flottantes pour vous aider à prendre des notes plus rapidement. Vous pouvez configurer l’endroit où le bloc-notes apparaît sur votre écran. Il vous suffit de le faire glisser, de remplir une note, puis de la ranger. L’application est également livrée avec un calendrier, des fonctions de liste de tâches, des rappels et la possibilité de répéter les tâches encore et encore. C’est un excellent outil pour noter les choses rapidement. Il y a quelques bugs mineurs ici et là, mais le développeur y travaille.

Pokadota

Prix: Gratuit / Varie

Pokadota est une application pour les photographes. C’est une application pour appareil photo qui vous permet également d’imprimer vos photos. Il fonctionne fondamentalement comme un appareil photo numérique dispensible. Vous achetez un rouleau de film virtuel 35 mm. À partir de là, vous utilisez l’application pour prendre des photos. L’application vous cache les photos et finalement, l’entreprise imprime vos photos et vous les envoie. Cela ajoute cette sensation nostalgique de prendre une photo et de ne pas savoir à quoi elle ressemble jusqu’à ce qu’elle soit développée. C’est un voyage nostalgique amusant, mais c’est aussi une chose de niche.

Esquisse 360

Prix: Libérer

Sketch 360 est la dernière application de Microsoft. C’est techniquement une application de dessin. Cependant, il fait un peu plus que cela. L’application vous permet de dessiner des dessins panoramiques à 360 degrés. Une fois cela fait, vous pouvez glisser et voir toute votre création. Il existe divers outils dans l’application pour vous aider à vous adapter également à votre nouvelle toile incurvée. La version du Microsoft Store (pour les ordinateurs Surface) est un peu plus facile à utiliser, mais celle-ci est certainement prometteuse si Microsoft s’y tient.

Par type

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Typewise n’est pas techniquement une toute nouvelle application. Les développeurs ont eu une refonte majeure et un nouveau lancement avec un tas de nouvelles fonctionnalités. La version 3.0 de l’application comprend une nouvelle disposition de clavier en nid d’abeille sans la conception QWERTY traditionnelle. Ils prétendent que cela vous aide à taper plus rapidement une fois que vous vous y êtes habitué. Il faut un certain temps pour s’y habituer, mais c’est assez confortable une fois que vous l’avez fait. Nous souhaitons toujours qu’il y ait plus d’options de correction automatique et de personnalisation plus agressives, mais c’est par ailleurs assez décent.

