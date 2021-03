10 meilleures nouvelles applications Android à partir de mars 2021

Les développeurs d’applications repoussent les limites au quotidien en essayant d’améliorer et d’améliorer nos expériences sur smartphone et tablette. En fait, tant d’applications Android sortent chaque jour qu’il est difficile de toutes les suivre. Il est difficile d’usurper le meilleur des meilleurs, mais si vous vous ennuyez avec ce que vous avez et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, découvrez les meilleures nouvelles applications Android du mois dernier! Vous pouvez consulter nos sélections pour les meilleures nouvelles applications Android à partir de 2020 dans la vidéo ci-dessus!

Vous recherchez plus de nouveautés? Essayez-les!

Flexcil

Prix: Libérer

Flexcil est une application hybride de prise de notes avec un lecteur PDF. Il fait tout ce dont vous avez besoin pour prendre des notes. Vous pouvez créer des notes, les stocker et les rappeler ultérieurement si nécessaire. De plus, l’application peut ouvrir des fichiers PDF et vous permettre d’annoter et de marquer des fichiers PDF selon vos besoins. C’est un peu un hybride étrange car nous n’associons normalement pas la prise de notes aux PDF, mais cela semble plutôt bien fonctionner. Celui-ci est un énorme succès sur iOS, nous pouvons donc voir un succès similaire sur Android. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire à la version bêta et télécharger sur le Google Play Store.

Flexi

Prix: Gratuit / 1,99 $

Flexi est un fond d’écran en direct de Maxelus.net, un fabricant populaire de fonds d’écran en direct sur Google Play. Celui-ci est simple, mais il a l’air plutôt bien. Le fond d’écran en direct propose une prise en charge multi-touch, des options de personnalisation décentes et des animations fluides. Cela fonctionnait essentiellement comme décrit et prévu sur nos appareils de test. Cependant, certains se sont plaints de problèmes de performances sur les appareils bas de gamme. Ce n’est pas grave mais c’est quelque chose dont il faut se lasser. De plus, Maxelus.net n’a pas le meilleur dossier avec les mises à jour d’applications. Nous espérons que celui-ci ne restera pas non plus dans la poussière.

Météo

Prix: Libérer

Glance Weather est un ensemble décent de widgets météo. Il vous montre les bases, y compris la température actuelle, la sensation réelle, les hauts et les bas, ainsi que d’autres informations météorologiques. L’application utilise la météo de la NOAA, qui est à peu près aussi bonne que possible. Le widget de prévision horaire a l’air plutôt bien et il fournit beaucoup d’informations en un coup d’œil, comme son nom l’indique. Les versions précédentes laissaient un peu à désirer, mais le développeur semble réactif aux commentaires et a amélioré les widgets depuis leur sortie.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Google Pay

Prix: Libérer

Google Pay a fait une grande relance le mois dernier. La nouvelle version de l’application fait toujours la plupart des mêmes choses que l’application précédente. Cependant, l’interface utilisateur est très différente et se concentre davantage sur des choses comme l’envoi d’argent à des amis ou à des entreprises, comme Venmo ou PayPal. Vous ne pouvez plus faire cela sur la version Web et c’est un peu nul. L’application fonctionne bien à sa place. De plus, l’application a ramassé de nouvelles astuces intéressantes. Par exemple, vous pouvez lui demander de scanner vos comptes Gmail et Google Photos à la recherche d’images de reçus afin de profiter du programme de remise en argent de Google. C’est mieux à certains égards, légèrement pire à d’autres. C’est surtout pour l’interprétation individuelle.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Hypernotes

Prix: Libérer

Hypernotes est une autre application de prise de notes publiée en mars 2021. Cependant, celle-ci est plus axée sur la productivité que sur vos listes d’épicerie. Ne vous inquiétez pas, cependant, il peut toujours gérer votre liste d’épicerie. C’est une approche un peu compliquée, mais à bon escient. Il vous permet de lier des notes ensemble dans des catégories afin que vous puissiez référencer ces notes ensemble selon vos besoins. Il crée une petite carte afin que vous puissiez voir comment toutes vos notes se connectent entre elles et référencent au besoin à partir de là. Hypernotes est définitivement quelque chose d’un peu différent et c’est certainement un peu plus complexe que votre application de base comme Google Keep.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Obtenez les meilleurs téléphones et casques Bluetooth ici:

Dernière fois

Prix: Libérer

Last Time est un gestionnaire de chronologie d’activité. Il se souvient essentiellement de la dernière fois que vous avez fait quelque chose. L’application est utile à diverses fins. Vous pouvez le dire la dernière fois que vous vous êtes fait couper les cheveux ou la dernière fois que vous vous êtes exercé. Il se souviendra de tout ce que vous lui dites afin que vous puissiez facilement le personnaliser pour votre propre style de vie. L’interface utilisateur est Material Design et elle est également assez minime. Vous devriez pouvoir vous déplacer facilement dans l’application après quelques minutes. Sinon, c’est simple et il fait ce qu’il dit.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

MindTree

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois

MindTree est une application de méditation. Il propose des routines de méditation, de la musique et des conseils. Il plante également un arbre à chaque fois que vous méditez si vous êtes sur l’abonnement premium. De plus, l’application suit votre activité ainsi que le CO2 retiré de l’atmosphère des arbres que vous avez plantés. C’est un hybride soigné qui vous donne des récompenses tangibles pour vous traiter correctement. L’abonnement est un peu cher, mais il plante des arbres en votre nom, donc au moins vous en retirez quelque chose.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

MoodBites

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 19,99 $ par an

MoodBites est un tracker de régime pour les personnes ayant des régimes spéciaux, tels que ceux avec IBS, une maladie auto-immune, etc. L’application vous permet de suivre ce que vous mangez et comment votre corps y a réagi. Ainsi, vous pouvez comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas manger sans mettre votre corps en colère. Cela fonctionne également pour des choses comme le régime céto et un régime sans gluten. Un calendrier intégré vous permet de suivre vos repas précédents sur une longue période et les tendances pour voir si vous vous sentez mieux ou pire ces derniers temps. Cela nécessite un abonnement pour toutes les fonctionnalités, mais au moins ce n’est pas très cher.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Photo Snatch

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

Photo Snatch est un téléchargeur d’images et de vidéos. Il vous permet de télécharger des images et des vidéos à partir de réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. L’application fonctionne comme la plupart des autres dans son genre. Vous partagez simplement le lien vers une photo ou une vidéo d’un réseau social vers l’application et l’application tente de la télécharger pour vous. En plus de ses fonctionnalités de base, l’application vous permet également de rechercher et de supprimer des fichiers en double, de lire des vidéos et de visualiser vos contenus dans sa vue Galerie. Ce n’est pas parfait, mais cela fait un très bon travail.

Lanceur Win-X

Prix: Libérer

Win-X Launcher est un lanceur Android avec une prémisse vraiment amusante. Il émule le bureau Windows 10 et le menu Démarrer de votre téléphone. Vous avez toujours vos éléments de base comme les écrans d’accueil, la prise en charge des widgets, etc. Le tiroir de l’application est intelligemment caché dans un menu de démarrage de style Windows 10 et vous avez des éléments comme une barre de tâches et d’autres choses. C’est un look et une sensation très convaincants sans être trop difficile à utiliser. Vous bénéficiez également d’options de personnalisation légères telles que la prise en charge des packs d’icônes. C’est certainement l’un des lanceurs les plus amusants que nous avons vus dans la mémoire récente et un changement délicieux par rapport à l’apparence habituelle des lanceurs Android normaux.

Merci pour la lecture! Vérifiez également ces applications:

Si nous avons manqué de nouvelles applications Android intéressantes, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!