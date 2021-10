10 meilleures photos de la célébration du championnat WNBA du Chicago Sky

Le Chicago Sky a remporté dimanche son premier championnat WNBA de l’histoire de la franchise, battant le Phoenix Mercury, 80-74, lors du quatrième match à la Wintrust Arena.

Candace Parker est rentrée chez elle à Chicago pour remporter un titre et a tenu sa promesse après qu’une saison régulière de 16-16 a cédé la place à une course épique en séries éliminatoires. Le vétéran a marqué 16 points avec 13 rebonds et cinq passes décisives dans le match 4 tandis que Courtney Vandersloot a ajouté 10 points, 15 passes décisives et neuf rebonds. Sept ans après que le Mercury ait balayé le Sky lors de la finale de la WNBA 2014, Chicago a pris sa revanche et a mis fin à une sécheresse de 15 ans.

Kahleah Copper a été nommé MVP des finales de la WNBA alors que la célébration commençait à Windy City.