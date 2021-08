10 meilleures poses de yoga en couple 2021 – Vidéos de yoga en couple

Stocksy

Alors, vous avez déjà suivi le cours de poterie en couple, le cours de cuisine en couple, le cours de danse en couple et littéralement toutes les autres idées de rendez-vous qui, selon Internet et votre tante Linda, maintiennent l’étincelle en vie. Quoique ce soit. Maintenant, vous cherchez quelque chose de nouveau et, oserais-je dire, un peu moins basique ? Entrez : Yoga en couple. Plus précisément ces vidéos et poses A + de YouTube.

Non seulement cette pratique est offerte au faible coût de Free.99 $ à la maison, mais c’est en fait un excellent moyen de créer des liens avec votre partenaire. Je veux dire, vous devez absolument maintenir un certain niveau de confiance lorsque l’un de vous soutient l’autre avec un seul membre. De plus, c’est une excuse pour devenir généralement intime.

Si vous êtes prêt à relever le défi et prêt à enflammer un peu de ~ romance ~ (et une force de base basée sur le zen), jetez un coup d’œil à ces flux et poses de yoga en couple à essayer à la maison. N’oubliez pas de vous entraider pour vous étirer, bbs !

1 Stylecraze Yoga

Présentation maintenant : une routine d’étirement de base qui mettra en évidence toute cette tension refoulée. Ce flux se concentre fortement sur la coopération et l’équilibre mutuel. C’est le meilleur exercice de confiance.

2 Koya Webb

Vous voulez éventuellement vous frayer un chemin jusqu’à des remontées impressionnantes à la Dirty Dancing ? Cette procédure pas à pas de niveau débutant y sera déjà.

3 PsychéVérité

L’une des parties les plus délicates d’un didacticiel vidéo en ligne est qu’il est parfois difficile à suivre. Mais les instructeurs ici font un TRÈS bon travail pour tout expliquer, ce qui est important lorsque vous tenez littéralement votre partenaire avec vos jambes.

4 BONS TEMPS

Ainsi, cet entraînement axé sur les bras comporte quelques moments de poirier. Si vous et votre boo êtes prêts pour cela, débarrassez le sol du salon !

5 Maison de Yoga

La colonne vertébrale est un problème très courant (bonjour, travail de bureau !), Alors pourquoi ne pas soulager le stress de cette zone avec un peu d’aide ? Ce sont quelques grands étirements pour atténuer les maux de dos.

6 PsychéVérité

Améliorez votre jeu de flexibilité en élargissant les limites de votre corps avec votre partenaire à vos côtés. Et parfois au-dessus de toi, heh. C’est à peine une demi-heure, vous pouvez donc même mettre un épisode de The Office en arrière-plan.

7 La vie de maman yogi

Appel à tous les couples en attente ! C’est suuuuch une excellente façon de vous préparer tous les deux à l’arrivée de votre petit. De plus, j’entends dire que des parents détendus rendent l’accouchement beaucoup plus relaxant, n’est-ce pas ?

8 Taylor Wray Yoga

Il n’y a que deux mots pour décrire cette vidéo de 15 minutes : “profond” et “doux”. Faites-en ce que vous voulez.

9 Maison de Yoga

Si vous ne sentez pas vraiment bouger votre corps, cet exercice de respiration est le moyen idéal pour renouer avec votre partenaire. Cela dure environ trois minutes et vous n’avez même pas besoin de quitter votre lit.

10 Yoga de santé intime

Cette séquence est entièrement axée sur la construction d’une intimité entre vous et votre partenaire. Les poses sont toutes basées sur le sol et adaptées aux débutants, vous pouvez donc vous concentrer sur ce ~ lien ~ au lieu de, vous savez, en vous assurant de ne pas vous débattre.

