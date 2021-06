10 meilleures tondeuses à cheveux sans fil en 2021 pour le toilettage de bricolage – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Aller voir le barbier toutes les quelques semaines juste pour obtenir une simple coupe peut prendre du temps, surtout lorsque vous n’avez pas besoin d’une coupe complète. Opter pour la voie du bricolage peut rendre les choses beaucoup plus faciles. La clé pour vous donner une coupe est d’utiliser l’une des meilleures tondeuses à cheveux sans fil. N’importe quel coiffeur vous dira que travailler avec des tondeuses filaires rend le travail beaucoup plus difficile. Non seulement les meilleures tondeuses à cheveux sans fil vous offrent une liberté de mouvement, mais elles offrent également une meilleure expérience globale. De plus, beaucoup servent également de tondeuses à barbe. Pour garder les choses au frais entre les visites chez le coiffeur, ajoutez l’une de ces meilleures tondeuses à cheveux sans fil à votre collection d’outils de toilettage.

1. Clip magique sans fil Wahl Professional 5 étoiles en édition limitée

Adoré par les barbiers et les clients d’Amazon, le clip magique sans fil Wahl Professional 5 étoiles en édition limitée offre des résultats professionnels, même entre les mains d’un amateur. Sur une seule charge complète, sa batterie lithium-ion offre au moins 90 minutes d’autonomie. Il y a 2 161 lames de haute précision pour obtenir une coupe parfaite à chaque fois, ainsi qu’un levier conique pour une décoloration et un mélange faciles.

2. Tondeuse Andis 23885 Slim Line 2

Une autonomie impressionnante est ce qui fait de la tondeuse Andis 23885 Slim Line 2 l’une des meilleures tondeuses à cheveux sans fil. Il est doté d’une tondeuse à moteur légère qui fonctionne aussi bien pour le façonnage que pour la coupe, tandis que sa conception ergonomique à prise souple vous permet de rester à l’aise tout le temps. Vous aurez envie de le jeter dans votre valise, car son chargeur double tension lui permet de parcourir le monde avec vous.

3. Kit de coupe de cheveux pour aspirateur sans fil Remington Hc6550

Tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour une coupe de cheveux est livré avec le kit de coupe de cheveux à vide sans fil Remington Hc6550 de 18 pièces, y compris des peignes de réglage de la longueur et effilés, des ciseaux de coiffeur et de l’huile pour lame, pour n’en nommer que quelques-uns. Grâce aux lames recouvertes de titane, ils s’adapteront facilement à tous les types de cheveux. Alimenté au lithium, il fonctionnera jusqu’à une heure après une charge de quatre heures, bien que la tondeuse fonctionne également lorsqu’elle est câblée, au cas où vous oublieriez de la recharger. Il est livré avec une pochette de rangement zippée pour que vous puissiez tout ranger et ranger.

4. Série de tondeuses tout-en-un Philips Norelco Multigroom

Si vous recherchez des lames en acier nécessitant peu d’entretien, la série de tondeuses tout-en-un Philips Norelco Multigroom est la meilleure tondeuse sans fil pour vous. En fait, ils s’affûtent d’eux-mêmes pendant que vous les utilisez, ce qui signifie que vous n’aurez jamais besoin d’huile pour lame. Ils se détachent et se rincent, ce qui permet un nettoyage rapide et facile. Après seulement une heure de charge de la batterie lithium-ion, vous bénéficierez de six heures d’autonomie sans fil, et vous pourrez également l’utiliser pour faire du jus. Conçu pour fonctionner sur tous les types de cheveux, ainsi que sur les moustaches et les barbes, l’ensemble est livré avec une tondeuse en acier, une tondeuse de précision en acier, une tondeuse nez et oreilles, une tondeuse extra-large, un rasoir pour le corps, trois protège-barbe, deux protège-chaumes , six protège-cheveux, deux protège-corps, un protège-sourcils, un peigne à barbe réglable, un étui de voyage haut de gamme et une brosse de nettoyage.

5. Tondeuse sans fil Panasonic ER-SB40-K

La tondeuse sans fil Panasonic ER-SB40-K est connue pour être une tondeuse à barbe exceptionnelle, mais elle est tout aussi impressionnante pour les cheveux. Son cadran réglable offre 19 réglages de précision, vous pouvez donc tailler, sculpter, couper ou détailler à votre guise. Pendant ce temps, le moteur linéaire fournit 9 800 coupes par minute, jusqu’à la fin de la charge de la batterie. La conception ergonomique signifie qu’il est confortable à utiliser et facile à saisir. Et il peut être utilisé avec ou sans le cordon.

6. BaBylissPRO Barberology Tondeuse FlashFX/EtchFX

Grâce à sa polyvalence, la tondeuse Barberology FlashFX/EtchFX de BaBylissPRO est l’une des meilleures tondeuses à cheveux sans fil. Que vous soyez en train de tailler ou de couper, le travail sera agréable et uniforme, et il peut également être utilisé pour créer des conceptions et d’autres travaux de détail. C’est un plaisir à utiliser car il est très léger et émet peu de chaleur et peu de bruit.

7. Tondeuses à cheveux Limural

Vous ne voulez pas casser votre tirelire ? Alors la tondeuse à cheveux Limural est la meilleure tondeuse à cheveux sans fil pour vous. Mais ne vous laissez pas tromper par le prix – il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour une coupe de cheveux à la maison, y compris une cape de barbier et plusieurs accessoires. Bénéficiant de nombreuses fonctionnalités qui démentent son faible coût, il dispose d’un écran LED pour afficher le pourcentage de batterie restant, d’une autonomie de cinq heures par charge et d’un moteur rotatif pour une utilisation en douceur.

8. Kit de coupe de cheveux et de toilettage à domicile haute performance Wahl Clipper Elite Pro

Si vous n’êtes pas sûr de vos compétences en matière de barbier – et nous ne vous en voulons pas – alors le kit de coupe de cheveux et de toilettage à domicile haute performance Wahl Clipper Elite Pro est une valeur sûre. Il est livré avec une multitude de peignes de guidage pour éliminer les devinettes. De plus, les tondeuses elles-mêmes sont de qualité supérieure, car elles sont auto-affûtées et restent affûtées plus longtemps, avec un moteur silencieux mais puissant. Le kit comprend tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin, des cisailles au peigne de coiffage, une cape, de l’huile pour lame, une brosse de nettoyage, une pochette à cordon pour les protections, un enrouleur de cordon, un protège-lame et un étui de rangement à poignée pour tout garder ensemble.

9. Tondeuse à cheveux rechargeable sans fil Wahl Color Pro

Parfois, il peut être difficile de savoir quelle garde coupe à quelle longueur, mais la tondeuse à cheveux rechargeable sans fil Wahl Color Pro est dotée de gardes colorés pour faciliter la recherche du bon peigne. Il est livré avec une large gamme d’options afin que vous puissiez obtenir la longueur que vous voulez. La tondeuse rechargeable a une autonomie de 60 minutes, et sa tension mondiale signifie qu’elle fonctionnera n’importe où.

10. Kit de tondeuse à barbe Hatteker Hair Clipper

Malgré son nom, le kit de tondeuse à barbe Hatteker Hair Clipper fonctionne également pour couper les poils de la tête, du nez et du corps, faisant du kit de toilettage cinq en un un excellent multitâche. Les lames en acier inoxydable permettent une précision maximale, et chaque charge d’une heure et demie offre environ 90 minutes de temps de rasage. Le kit comprend une tondeuse à barbe avec protège-lame, une tête de tondeuse pour le corps, une tête de tondeuse à cheveux, une tête de tondeuse de précision, une tête de tondeuse pour le nez, un chargeur, une station de charge, six peignes de guidage, un peigne de coiffage, une brosse de nettoyage, une pochette de rangement et instructions.

