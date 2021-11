10 meilleurs cadeaux de Noël dont vous avez besoin en cette période des fêtes

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Chaque année, des millions de personnes ne savent pas quoi acheter aux membres de leur famille pour les vacances. Heureusement, Oprah Winfrey nous soutient. Sa liste annuelle de choses préférées a été publiée plus tôt cette semaine sur Amazon et elle est remplie des derniers gadgets, tendances de la mode et astuces de beauté, accessoires pour la maison que l’on peut imaginer. Les fans ont le choix entre 110 articles. Mais la particularité de cette année, c’est que la liste fête ses 25 ans. De plus, la majorité des articles de la liste proviennent d’entreprises appartenant à des POC et appartenant à des femmes.

« Après l’année écoulée, je pense que nous méritons tous des surprises et des délices pour les fêtes de fin d’année », a écrit Oprah dans O Magazine. « C’est pourquoi nous avons travaillé dur pour trouver ces articles vraiment incroyables. Très important pour nous cette année ? Célébrer les petites entreprises, les marques appartenant à des femmes et les articles créés par des personnes de couleur. Vous trouverez forcément quelque chose pour tout le monde sur votre liste. N’oubliez pas de vous faire plaisir! »

Courez sur Amazon et faites vos achats des Fêtes. En attendant, voici 10 des meilleurs cadeaux à offrir à vos proches que recommande Lady O.

ROAM les sandales bouffantes

Tout le monde pourrait utiliser une bonne paire de diapositives. Que ce soit pour faire une course rapide, récupérer le courrier, utiliser dans la maison avec des pantoufles à la place, elles sont une bonne option et confortable. Ces diapositives élégantes sont disponibles en plusieurs couleurs différentes et coûtent 137 $.

Gilets compressibles légers en poly-remplissage recyclé 32 degrés pour femmes

Par temps froid, un gilet matelassé est toujours une bonne option. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est juste un pull épais et un gilet, par opposition à un manteau en duvet. Et pour 30 $, vous ne pouvez pas battre le prix.

K.Carroll Accessoires Sac à bandoulière Kelsey

Ce sac à bandoulière à 45 $ est l’un des articles les plus populaires de la liste. Il est abordable, élégant, pratique et se décline en plusieurs couleurs et designs. Il est également en cuir végétalien et peut contenir de nombreux articles essentiels même s’il s’agit d’un sac plus petit.

Lecteurs Peepers Showbiz et Stardust

Les lunettes de lecture sont toujours une nécessité. Ces dernières années, des options plus élégantes ont rendu ceux qui ont besoin de lunettes plus enclins à les porter en toute confidentialité. Heureusement, Peepers Showbiz les propose à seulement 27 $.

Masques faciaux lavables Henry

Dans un monde de coronavirus, un masque facial est non négociable pour beaucoup. Ces masques faciaux sont épais, lavables et peuvent être achetés en vrac. Un pack de quatre vous coûtera 50 $ pour les tailles adultes. Les tailles pour enfants sont offertes en paquets de quatre pour seulement 40 $.

Mi Cocina Le Tablier Classique

Beaucoup de cuisine est faite pendant la saison des vacances, et au-delà. Pour les membres de la famille qui sont toujours aux fourneaux, ce tablier en jean revisite un accessoire ancien. Ils coûtaient à l’origine 99 $, mais bien sûr, Oprah fournit un code de réduction.

Barefoot Dreams CosyChic Peignoirs Côtelés à Capuche

Il y a toujours cette semaine entre Noël et le Nouvel An que la plupart des Américains prennent pour passer du temps à la maison. Rien de mieux que de se blottir dans un pyjama, des chaussons et une tasse de chocolat chaud. Ajoutez cette robe et c’est la meilleure recette. La robe est fixée à 158 $.

Gaufrier farci Wonderffe

Parfois, une gaufre belge ne suffit pas. Le gaufrier belge farci vous permet d’être un peu plus créatif. Préparez-le pour le brunch du dimanche avec votre famille et vos amis et ils auront l’impression d’être servis dans un restaurant cinq étoiles. C’est juste 49 $!

Cadre photo intelligent Aura’s Carver Luxe

Si vous faites partie de ces personnes qui n’aiment pas un tas de cadres photo montés sur le mur et autour de la maison, alors c’est l’option parfaite pour vous. Stockez numériquement vos photos préférées et affichez-les en rotation dans votre maison pour seulement 179 $.

Bose Sleepbuds™ II

Les écouteurs sont le cadeau parfait pour n’importe qui à n’importe quel âge. Ces écouteurs Bose ont un son parfait et une bonne taille à transporter. 249 $ vaut le prix pour la qualité et aussi longtemps qu’ils durent. Ceux-ci sont cependant parfaits pour ceux qui ont du mal à s’endormir. Dormez bien avec cette option ce Noël.