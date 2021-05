10 meilleurs correcteurs pour le contouring en 2021 – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Les anti-cernes sont l’un des articles les plus efficaces de notre trousse de maquillage. Ils peuvent effacer par magie les cernes pour vous aider à simuler une nuit complète de sommeil, à masquer une éruption cutanée et à simuler un teint uniforme. Mais il y a une méthode que vous manquez peut-être, et c’est l’utilisation des meilleurs correcteurs pour le contouring. Le maquillage multitâche peut également être utilisé pour modeler et mettre en valeur votre visage.

Les meilleurs anti-cernes pour le contouring ont juste la bonne formule. Vous n’en voulez pas un qui soit trop rosé, car il n’a pas autant de résistance, ou un qui est trop sec, car cela rend le mélange plus difficile, ce qui signifie que les résultats ne seront pas aussi naturels. Vous aurez besoin de deux correcteurs pour contourner et mettre en évidence. Pour sculpter et contourner, vous en voudrez une qui a deux nuances plus foncées que votre teint naturel. Rendez votre visage plus ciselé et ajoutez de la profondeur en l’appliquant sous la mâchoire, autour des tempes, sous les pommettes et autour des tempes. Pour mettre en valeur et illuminer votre visage, vous aurez besoin d’un correcteur d’une teinte plus claire, et vous pouvez l’utiliser pour illuminer les coins intérieurs des yeux, le haut des pommettes et le centre du nez pour simuler un nez plus mince. Ensuite, mélangez à la perfection pour assurer un aspect naturel.

Maintenant que vous connaissez l’essentiel, achetez les meilleurs anti-cernes pour le contouring.

1. Stylo correcteur éclaircissant All-Over Beauté Touché Éclat Yves Saint Laurent

Bien avant que le contour et la mise en évidence ne se retrouvent partout sur les réseaux sociaux, le stylo correcteur éclaircissant intégral Yves Saint Laurent Beauté Touché Éclat a été utilisé pour sculpter le visage. L’agrafe de maquillage OG a atteint le statut de favori des cultes il y a des années, ce qui en fait l’un des meilleurs anti-cernes pour le contouring et la mise en évidence. Sa technologie de réflexion de la lumière offre une lueur magnifique qui est pure et sans miroitement. Le correcteur liquide est conçu pour être utilisé sur tout le visage et contient de nombreux ingrédients qui adorent la peau, notamment de l’acide hyaluronique pour repulper et hydrater, de l’extrait de calendula marocain pour protéger et apaiser et de la vitamine E pour les antioxydants.

2. Correcteur multi-usage Super Coverage Born This Way Too Faced

Son nom montre clairement que le correcteur multi-usage Too Faced Born This Way Super Coverage est censé faire beaucoup plus que votre correcteur moyen. L’anti-cernes à couvrance totale, à construire et longue tenue peut être utilisé pour dissimuler, modeler, mettre en valeur et retoucher. Peu importe combien vous tamponnez, la formule polyvalente ne se froissera jamais, offrant une usure sans poids et sans défaut. Sa vaste gamme de teintes est tout aussi impressionnante. Il stimule également la peau pendant que vous le portez grâce à l’acide hyaluronique, à la rose alpine pour améliorer la santé globale de la peau et à l’eau de coco pour l’hydrater.

3. Correcteur de bande de forme de tarte

En tant que l’un des correcteurs les plus appréciés du marché, le correcteur Tarte Shape Tape est peut-être la réponse à tous vos besoins en matière de sculpture et d’éclairage. La formule à couverture complète gagne sa popularité pour soulever, raffermir, éclaircir et lisser la peau, agissant essentiellement comme un filtre pour estomper les ridules. La formule végétalienne se mélange comme dans un rêve et restera en place toute la journée sans plis ni desquamation. En tant que l’un des meilleurs anti-cernes pour le contouring, il nourrit également la peau avec du beurre de graines de mangue pour la protéger des dommages des radicaux libres, du beurre de karité pour augmenter l’élasticité et de l’extrait de racine de réglisse pour corriger la couleur et éclaircir.

4. Correcteur FPS 25 Clé De Peau Beauté

Étalon-or pour les anti-cernes en bâton, le correcteur SPF 25 Clé De Peau Beauté est également l’un des meilleurs anti-cernes pour le contouring. Incroyablement crémeux, il glisse directement sur la peau pour une couverture complète et une finition parfaite dont vous rêvez. Infusé d’ingrédients hydratants, il contient également de l’extrait de châtaignier rosa et de l’extrait de thé vert pour lutter contre l’oxydation. La formule absorbant la lumière gomme les imperfections tandis que sa texture lui permet de masquer la peau surélevée.

5. Correcteur instantané à couverture complète Bobbi Brown

La clé des meilleurs anti-cernes pour le contouring est leur aptitude à la fusion, ce qui fait du correcteur instantané à couverture complète Bobbi Brown un favori. Même si elle est opaque, la formule est facile à jouer. Super léger, car il est rempli de pigment, vous n’avez besoin que d’une noisette pour couvrir même les cernes les plus sombres. Étant donné que la formule résiste à l’eau, à la transpiration et à l’humidité, elle restera là où vous le souhaitez et aura l’air fraîche toute la journée.

6. Correcteur crémeux Nars Radiant

Le correcteur crémeux Nars Radiant fait tous les meilleurs de la liste pour une bonne raison. Bénéficiant d’une vaste gamme de teintes, vous trouverez la bonne combinaison pour chaque teint et nuance. Le correcteur primé dure jusqu’à 16 heures et fait tout – il corrige, contourne et met en évidence. Les ridules, les éruptions cutanées et toutes autres imperfections sont instantanément masquées avec la formule liquide à couverture moyenne. Il est infusé d’un mélange de plantes – en particulier d’extrait d’écorce de magnolia, d’extrait de pépins de raisin et de vitamine E – pour hydrater, raffermir et renforcer la peau.

7. Palette de correction des couleurs de fond de teint Ultra HD Make Up For Ever

Au lieu d’acheter des correcteurs supplémentaires dans des tons plus clairs et plus foncés, vous pouvez simplement opter pour la palette de correction des couleurs Make Up For Ever Ultra HD Underpainting et être prêt. Il comprend toutes les nuances dont vous avez besoin pour dissimuler, contourner et mettre en évidence, et vous pouvez même mélanger les quatre tons pour obtenir la teinte exacte dont vous avez besoin. Les correcteurs crémeux sont modulables et offrent une correction de couleur impressionnante pour effacer l’obscurité, les rougeurs et la matité.

8. Correcteur correcteur Stay Naked d’Urban Decay

Le correcteur correcteur Stay Naked d’Urban Decay est conçu pour tout faire, de la couverture d’une éruption cutanée à la mise en valeur de vos pommettes. Rempli de pigments, un peu va très loin avec ce correcteur léger qui laisse un fini naturel et mat et qui reste efficace jusqu’à 24 heures. Conçu pour être constructible, vous pouvez utiliser l’applicateur à pointe ondulée unique pour obtenir juste la bonne quantité – le côté plat est destiné à une application légère et précise et la courbe offre une plus grande cuillerée.

9. Correcteur d’éclat Infallible Pro Glow de L’Oréal Paris

Quel que soit son statut de vol en pharmacie, le correcteur d’éclat Infallible Pro Glow de L’Oréal Paris est une formule facile à mélanger qui rendra le contouring tellement plus facile. Il est si léger sur la peau, mais il peut dissimuler ou corriger tout ce qui doit être camouflé. Il promet jusqu’à 16 heures de couverture et la formule radieuse laissera votre peau éclatante, ce qui la rendra également idéale comme surligneur.

dix. Correcteur liquide Maybelline New York Fit Me

Que vous cherchiez à affûter votre mâchoire ou à cacher une cicatrice, le correcteur liquide Maybelline New York Fit Me fait le travail. Sa facilité de fusion sans effort est ce qui en fait l’un des meilleurs anti-cernes pour le contouring. Il paraîtra frais toute la journée, laissant la peau naturellement impeccable.

