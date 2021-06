10 meilleurs écrans solaires pour peau sensible en 2021 qui sont doux pour la peau – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Porter un écran solaire tous les jours n’est pas négociable – nous parlons de pluie ou de beau temps, même lorsque vous quittez à peine la maison. Après tout, les rayons UV nocifs traversent directement les fenêtres, ce qui peut provoquer des brûlures qui laissent des dommages durables et même un cancer de la peau. De plus, la crème solaire est le meilleur anti-âge qui existe, prévenant les rides et ridules, les taches brunes et l’hyperpigmentation. Mais, pour les peaux sensibles, trouver la bonne formule peut être plus difficile, surtout si vous êtes sujet aux irritations ou aux éruptions cutanées. Pour trouver le meilleur écran solaire pour les peaux sensibles, il est préférable d’éviter les ingrédients tels que les parfums, les conservateurs, les huiles essentielles et les filtres chimiques, qui peuvent déclencher une sécheresse, une desquamation ou des rougeurs.

Il est également préférable d’opter pour un écran solaire minéral (alias physique) plutôt qu’un écran solaire chimique – recherchez “dioxyde de titane” ou “oxyde de zinc” sur l’étiquette – car ceux-ci ont tendance à être plus faciles à appliquer sur les peaux sensibles car ils fournissent un bouclier physique contre les rayons nocifs. tandis que les écrans solaires chimiques absorbent les rayons UV. Pour les personnes sujettes à l’acné, recherchez une formule non comédogène, afin qu’elle n’obstrue pas les pores. Si vous avez la peau très sèche, recherchez des ingrédients hydratants et apaisants, tels que l’avoine colloïdale ou les céramides. Vous pouvez toujours faire un test de patch avant de postuler pour vérifier toute réaction. Quelle que soit la formule que vous choisissez, assurez-vous qu’elle a au moins un FPS 30 à large spectre. Achetez ces meilleurs écrans solaires pour peaux sensibles pour commencer.

1. Avène Solaire UV Mineral Multi Defense Fluide Solaire SPF 50

L’un des meilleurs écrans solaires pour les peaux sensibles, la formule 100 % minérale est infusée de bisabolol et d’allatoine pour calmer l’inflammation et hydrater en profondeur, en plus d’offrir une protection antioxydante de 200 %. Le nouveau Fluide Solaire Multi-Défense UV Minéral Avène Solaire SPF 50 met en lumière la technologie Bouclier Multi-Défense d’Avène pour protéger la peau des rayons UV, de la pollution et de la lumière bleue. Il est également enrichi de niacinamide pour apaiser la peau et les rougeurs tout en améliorant le teint général de la peau. Conçue pour s’adapter à toutes les carnations, la formule transparente s’intègre parfaitement.

Avène Solaire UV Mineral Multi Defense Sunscreen Fluid SPF 50 32,00 $ Acheter maintenant

2. Crème solaire SPF 50 MDSolarSciences Mineral Creme

Incroyablement léger, vous ne saurez même pas que vous portez un écran solaire MDSolarSciences Mineral Creme SPF 50. Son fini mat invisible signifie qu’il sert également de base avant le maquillage, car il aide à estomper les ridules et les rides. Non irritant et sans huile, la crème solaire peut également être portée sur le corps. La formule résistante à l’eau n’obstrue pas les pores et est même sans danger pour les enfants de 6 mois et plus. Fabriqué avec de l’oxyde de zinc d’origine naturelle et EcoCert, c’est une formule avec laquelle vous pouvez vous sentir bien.

MDSolarSciences Mineral Creme SPF 50 Écran solaire 39 $ Acheter maintenant

3. Lézard bleu Crème solaire minérale Sensitive SPF 50+ Spray

Un écran solaire en spray peut être difficile à trouver pour les peaux sensibles, mais le spray solaire Blue Lizard Mineral Sunscreen Sensitive SPF 50+ est formulé spécialement pour ce type. Fabriqué avec un propulseur respectueux de l’environnement, c’est un jeu d’enfant d’appliquer cette formule minérale à large spectre UVA/UVB qui est sans parabène et sans parfum. Résistant à l’eau jusqu’à 80 minutes, il sèche complètement transparent.

Blue Lizard Mineral Sunscreen Sensitive SPF 50+ Spray $19 Acheter maintenant

4. StriVectin Advanced SPF Full Screen Broad Spectrum SPF 30 100% Mineral Sunscreen Vanishing Tint

Ayant obtenu le sceau d’approbation de la Fondation contre le cancer de la peau, il est clair que la teinte de protection solaire 100 % minérale StriVectin Advanced SPF Full Screen Broad Spectrum SPF 30 est efficace. En plus d’offrir une protection UVA/UVB, il protège la peau de la pollution et de la lumière bleue, et apporte un boost de vitamine D. La formule minérale est exempte d’oxybenzone et d’octinoxate et est très confortable sur la peau, car elle n’est jamais grasse. Il est également disponible dans une finition de teinte éclairante et disparaissante.

StriVectin Advanced SPF Full Screen Broad Spectrum SPF 30 100% Mineral Sunscreen Vanishing Tint 39 $ Acheter maintenant

5. EltaMD UV Clear Crème solaire faciale à large spectre FPS 46

Adoré par les dermes, EltaMD UV Clear Facial Sunscreen Broad-Spectrum SPF 46 a gagné son culte pour sa formule impeccable. Spécialement conçu pour calmer et apaiser les peaux sensibles et à tendance acnéique, il est même assez doux pour les personnes souffrant de rosacée. L’écran solaire facial sans huile à l’oxyde de zinc protège contre les rayons UVA et UVB du soleil. La formule à base de minéraux est douce et soyeuse.

EltaMD UV Clear Écran solaire facial à large spectre FPS 46 37 $ Acheter maintenant

6. Image Skincare Prevention + Hydratant quotidien hydratant SPF 30

Nouvellement remanié, le best-seller Image Skincare Prevention + Daily Hydrating Moisturizer SPF 30 fait double emploi en tant qu’hydratant et écran solaire à large spectre. La formule 100 % minérale exploite l’oxyde de zinc pour protéger la peau des rayons nocifs, tandis que son complexe de protection de l’ADN protège la peau des dommages causés par les radicaux libres, contrôle le gras et nourrit, hydrate et apaise. Super mélangeable, il pénètre directement dans la peau et a un fini invisible.

Image Skincare Prevention + Hydratant hydratant quotidien SPF 30 44,00 $ Acheter maintenant

7. Eminence Organics Lilikoi Daily Defense Hydratant SPF 40

Fondée sur les traditions des soins de la peau hongrois, Eminence se concentre sur les ingrédients naturels qui composent leurs produits biologiques, y compris le nouveau Eminence Organics Lilikoi Daily Defense Moisturizer SPF 40. L’hydratant quotidien léger avec SPF à base de minéraux protège également la peau de la lumière bleue et la pollution. Il est enrichi d’aloès pour apaiser les irritations et hydrater, de thé de tilleul pour hydrater et rajeunir, de beurre de karité pour réparer la peau sèche, d’huile d’arbre à thé microencapsulée pour clarifier et calmer, et de vanille pour son parfum relaxant.

Eminence Organics Lilikoi Daily Defense Hydratant SPF 40 68,00 $ Acheter maintenant

8. Cetaphil Sheer Mineral Sunscreen SPF 30

Un favori pour les peaux sensibles, Cetaphil est recommandé par les dermatologues maintes et maintes fois. Le nouveau Cetaphil Sheer Mineral Sunscreen SPF 30 est formulé pour les peaux sensibles et conçu pour être doux pour le microbiome. L’écran solaire léger, transparent et 100 % minéral actif est conçu pour une utilisation quotidienne sur le visage et le corps, hydratant en profondeur la peau tout en réfléchissant les rayons UVA et UVB. Les prébiotiques et la vitamine E nourrissent la peau, cette dernière fournissant des antioxydants pour la protéger des radicaux libres et des facteurs de stress environnementaux.

Cetaphil Sheer Mineral Sunscreen SPF 30 9 $ Acheter maintenant

9. Lotion écran solaire FPS 50 Baby Bum

Pour les peaux ultra-sensibles, la crème solaire pour bébé est une solution simple. La lotion écran solaire SPF 50 Baby Bum agit sur tous les âges pour offrir une protection 100 % minérale contre les rayons UVA et UVB. Sans danger pour le visage et le corps, il s’absorbe facilement et n’est jamais gras. La formule à base de plantes contient de l’oxyde de zinc naturel, de l’huile de noix de coco, du beurre de karité et du beurre de cacao pour hydrater et nourrir en profondeur tous les types de peau. Pour le garder sans danger pour les peaux sensibles, il est sans gluten et sans colorant, ainsi que végétalien et sans cruauté.

Lotion écran solaire FPS 50 Baby Bum 17 $ Acheter maintenant

dix. Écran solaire minéral pour peau sensible Neutrogena

Protégez votre peau sensible en appliquant la crème solaire minérale pour peau sensible Neutrogena avant de sortir. Bénéficiant d’une protection minérale SPF 60+ pour une peau en profondeur à l’abri du vieillissement UVA et des rayons UVB brûlants de la peau, la formule est composée d’ingrédients actifs de protection solaire physique d’origine naturelle à 100 %, l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Conçu pour être utilisé sur le visage et le corps, il est hypoallergénique et sans parfum ni huile pour éviter les irritations, et résiste à l’eau jusqu’à 80 minutes.

Écran solaire minéral pour peau sensible Neutrogena 9 $ Acheter maintenant