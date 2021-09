10 meilleurs entraînements de la carrière de Max Verstappen en F1… jusqu’à présent

Peu de pilotes ont produit autant de performances époustouflantes que Max Verstappen depuis qu’il a rejoint la grille de Formule 1 en 2015.

Pendant ce temps, le Néerlandais a goûté à la victoire 17 fois, est monté sur le podium à 53 reprises et a réalisé d’innombrables dépassements époustouflants.

Parmi ses nombreux excellents disques, voici ce que nous pensons être le top 10…

10. Grand Prix 70e anniversaire 2020

Mercedes a été extrêmement dominante lors des quatre premières manches de la campagne 2020, remportant chaque course. Il semblait qu’ils remporteraient à nouveau la victoire dans la seconde moitié du programme double de Silverstone, mais Max avait d’autres idées.

Lors d’une de ces rares chaudes journées d’été britanniques, les pneus Pirelli plus tendres se sont dégradés rapidement, en particulier sur la voiture Mercedes.

Sentant une opportunité, Verstappen a ignoré les appels de son équipe pour protéger son propre caoutchouc et a plutôt fait pression sur Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, les forçant à s’arrêter tôt.

L’homme Red Bull a ensuite réussi à faire son relais presque deux fois plus longtemps que le leur tout en maintenant un rythme décent pour rejoindre juste derrière Bottas avec des pneus plus frais et le doubler immédiatement.

Si souvent, ce sont le rythme rapide et les dépassements passionnants qui ont été à l’origine du succès de Verstappen, mais ce jour-là à Silverstone, c’est la tactique parfaite et la préservation des pneus qui l’ont vu l’emporter sur ceux des machines de qualité supérieure.

9. Grand Prix des Pays-Bas 2021

De toutes les victoires de Verstappen, celle de son premier Grand Prix à domicile n’a peut-être pas été l’une des plus excitantes, mais c’était néanmoins l’une des plus impressionnantes.

La pression qu’il subissait à Zandvoort était tout simplement immense. Non seulement il avait besoin d’une victoire pour ses chances de titre étant donné que la course devait être suivie par celles de deux bastions Mercedes, mais il avait également toute une nation qui s’attendait à ce qu’il gagne, avec des milliers d’entre eux en personne.

En le regardant cependant, une telle pression semblait inexistante. Tout au long du week-end, il ne s’est pas trompé, prenant la pole position et n’ayant jamais vraiment l’air de perdre la victoire en course.

Si un pilote de F1 veut devenir un vrai grand, il doit être capable de gérer la pression, et le Néerlandais a clairement prouvé qu’il pouvait le faire ici.

8. Grand Prix de Chine 2017

Günaydn !☀️ 🇨🇳2017 #GP de Chine

🔵Max Verstappen’in harika startı.pic.twitter.com/ppYxO2yvX9 – Tutkumuz F1 (@F1tutkumuz) 3 octobre 2019

Un podium semblait un rêve lointain pour le pilote Red Bull à Shanghai lorsqu’un problème de moteur l’a fait sortir en Q1 et commencer la course en P16, mais cela a changé après un départ tout simplement magnifique.

Peu de tours d’ouverture dans l’histoire du sport ont été plus magiques, lui maîtrisant les conditions humides pour gagner neuf places. Après cela, il a continué sa charge et était jusqu’à P3 au tour 8.

Il n’avait pas la voiture pour défier Lewis Hamilton et Sebastian Vettel pour la victoire, mais a réussi à repousser son coéquipier Daniel Ricciardo pour s’assurer un podium.

Ce sont les premières étapes qui en font l’un des meilleurs disques de Verstappen. Il n’y a pas beaucoup de meilleurs tours que son premier ce jour-là.

7. Grand Prix des États-Unis 2018

Un an plus tard, Verstappen a produit une course de récupération encore plus impressionnante, commençant deux places plus bas qu’en Chine et franchissant la ligne une place plus haut, remportant ainsi presque la victoire.

Il a encore une fois dégagé le milieu de terrain avec facilité, se classant dans le top cinq après seulement sept tours grâce à un certain nombre de dépassements parfaits, puis a constamment suivi le rythme des leaders pour se placer directement dans le mix pour une victoire.

En effet, il s’est retrouvé en P2 avec une poignée de tours à faire, juste derrière Kimi Raikkonen, mais a été contraint de défendre plutôt que d’attaquer avec Hamilton juste derrière lui sur un caoutchouc beaucoup plus frais. D’une manière ou d’une autre, il a retenu le Britannique avec une masterclass en conduite défensive.

C’était une conduite qui avait tout pour plaire : attaque, défense, rythme, gestion des pneus ; et ce n’était même pas son meilleur sur le sol américain…

6. 2015 Grand Prix des États-Unis

La saison recrue de Verstappen sur la grille a été immensément impressionnante, et l’un des moments forts de celle-ci a été cette performance à Austin, lors de sa première conduite sur le circuit.

À l’époque, il était dans une machine de milieu de terrain plutôt qu’une voiture de haut niveau, mais son rythme était si fort que, avec le recul, vous ne le sauriez pas. C’est en grande partie dû à sa maîtrise des conditions changeantes, il excellant sur la piste humide en prenant constamment les bonnes décisions stratégiques pour passer de l’extérieur des points à l’intérieur des cinq premiers.

Là-bas, l’homme Toro Rosso n’avait pas non plus l’air à sa place, réussissant des dépassements sur les deux pilotes Red Bull et se battant contre Hamilton et Vettel pour un podium. Bien qu’il n’ait finalement pas pu obtenir son premier top trois, la 4e place dans la voiture qu’il avait était tout de même un bon résultat.

5. Grand Prix du Mexique 2018

Il y a peu d’endroits, voire aucun, sur le calendrier où Verstappen est meilleur que Mexico, et c’était très évident en 2018.

Étant donné qu’il est bon là-bas, il s’attendait à obtenir sa première pole position et était donc furieux lorsque son coéquipier Ricciardo lui a arraché samedi. Cette colère l’a alimenté et a conduit à l’un des affichages les plus dominants de sa carrière.

Il a pris la tête au départ, s’est rapidement éloigné et a navigué vers le coucher du soleil, étant un arrêt au stand devant le reste du peloton à un moment donné.

Tellement bien, en fait, qu’il n’y a vraiment pas grand-chose d’autre à dire. Il était franchement dans une ligue à part toute la journée.

4. Grand Prix du Brésil 2019

Il semblait que les dieux étaient contre lui dans sa quête pour remporter une victoire attendue depuis longtemps à Interlagos en 2019, et pourtant, il l’a toujours emporté.

Après avoir pris la pole position, il a perdu la tête face à Hamilton lorsque la Williams de Robert Kubica l’a bloqué dans la voie des stands mais l’a récupéré en dépassant le Britannique au virage 1.

Il est ensuite resté en tête et semblait prêt à gagner avant que son équipe ne l’oppose lors d’une voiture de sécurité tardive tandis que Hamilton est resté à l’écart, le laissant à nouveau derrière l’homme Mercedes. Une fois de plus cependant, il est revenu devant, cette fois avec une beauté d’un mouvement autour de l’extérieur du virage 1.

Tant de choses sont allées contre lui ce jour-là, mais il était si bon qu’ils ne pouvaient toujours pas l’arrêter.

3. Grand Prix du Brésil 2016

ET LE GAGNANT EST… 👀 Cette incroyable passe de @Max33Verstappen sur Nico Rosberg au Brésil a remporté vos votes en tant que meilleur dépassement de 2016 🏆 pic.twitter.com/myw9kLL9jZ – Formule 1 (@F1) 16 janvier 2017

Maintenant, nous sommes vraiment sur le meilleur des meilleurs, et le premier d’entre eux est encore un autre lecteur de récupération, mais celui-ci se situe sans doute au-dessus des autres.

Dans des conditions humides, il a en quelque sorte trouvé beaucoup plus d’adhérence que quiconque, comme en témoigne son superbe dépassement sur Nico Rosberg, l’un des meilleurs que le sport ait vu ces derniers temps. Cela l’a fait passer en P2, mais un mauvais appel de stratégie de son équipe l’a fait redescendre en P16. Ce qui a suivi était tout simplement incroyable.

En seulement 16 tours, il a réussi à gagner 13 places, le tout dans des conditions absolument dangereuses, et était à un moment donné deux secondes plus rapide que quiconque sur la piste.

Christian Horner l’a qualifié de “l’un des meilleurs disques que j’ai jamais vu en F1” tandis que Toto Wolff a déclaré que “la physique est en train d’être redéfinie”. Faut-il en dire plus ?

2. Grand Prix d’Autriche 2019

*Ce* passe – sous tous les angles#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/alDXTbLsNO – Formule 1 (@F1) 1er juillet 2019

Verstappen imaginait ses chances de gagner au Red Bull Ring après avoir obtenu un départ en première ligne, et l’a finalement fait, mais cela a demandé beaucoup de dynamisme.

Il s’est donné une montagne à gravir après avoir pris un mauvais départ et redescendu à P9. Il semblait qu’il allait échouer avec lui toujours en P4 avec un peu plus de 20 tours à faire, mais ensuite est venu la charge tardive, en commençant par des mouvements sans faille sur Vettel et Bottas.

Après s’être rapidement éloignés d’eux et avoir rattrapé Charles Leclerc, les deux se sont engagés dans une bataille titanesque, le Néerlandais prenant la tête avec seulement deux tours à faire avec l’un de ses meilleurs mouvements de tous les temps, simulant à l’extérieur avant de passer à l’intérieur à la dernière seconde et se faufiler.

Avec un rythme si fort et des mouvements si excitants, c’était vraiment du Verstappen vintage.

1. Grand Prix d’Espagne 2016

Son meilleur pilotage, à nos yeux, était son premier pour Red Bull, qu’il a incroyablement gagné pour devenir le plus jeune vainqueur de l’histoire.

Certes, la chance était de son côté avec la chute des deux pilotes Mercedes au départ, mais il avait encore beaucoup à faire, et il a tout fait parfaitement, semblant remarquablement à l’aise dans ce qui était pour lui une toute nouvelle voiture à repousser. la Ferrari de Raikkonen.

Cela aurait été un excellent entraînement s’il avait été dans la voiture depuis le début de la saison ; le fait qu’il n’y ait eu que deux jours avant la course le rend époustouflant, surtout si l’on considère à quel point les autres pilotes ont eu du mal à rejoindre Red Bull depuis lors.

Il était aussi rapide que son coéquipier Ricciardo, a parfaitement défendu contre Raikkonen et a géré une énorme pression à l’âge de 18 ans. Il était clair alors qu’il deviendrait la star.

Et il est encore loin d’avoir fini.