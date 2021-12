10 meilleurs jeux à jouer avec vos enfants pendant les vacances de Noël

PC, XB1, PS4, commutateur

L’une des inclusions légèrement plus évidentes de la liste, mais j’ai l’impression qu’elle est négligée en raison de l’hypothèse que cela a quelque chose à voir avec Minecraft. OK, oui, c’est quelque chose à voir avec ça, mais seulement esthétiquement. Il s’agit plutôt d’un bagarreur Diablo-ish de haut en bas et de l’un des meilleurs jeux coopératifs à jouer en tant qu’adulte et enfant.

Joué à deux joueurs, c’est un jeu incroyablement habile à égaliser les capacités, permettant aux plus jeunes de suivre pendant qu’ils apprennent le jeu, puis de devenir inévitablement bien meilleurs que vous. De plus, surtout, c’est très amusant. J’ai continué à jouer longtemps après que mon garçon ait déménagé.

Il y a une bonne partie du jeu sur GamePass, tandis que les modules complémentaires peuvent être achetés individuellement, vous pouvez donc gérer les dépenses en nouveau contenu pour la durée d’attention personnelle de votre enfant. Ne vous inquiétez pas si le ballonnement et l’échelle de Minecraft proprement dit rebutent vos enfants, c’est une toute autre chose, contenue et superbe.