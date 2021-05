10 meilleurs jeux Bullet Hell et shoot ’em ups pour Android

Les jeux Bullet Hell sont un sous-genre unique dans le jeu. Le genre a fait un petit retour au courant dominant avec la sortie de NieR: Automata et ses séquences d’enfer de balle incroyablement amusantes. Il prend le plaisir d’un tir et l’inverse sur le joueur. Il y a encore des mécanismes de tir. Cependant, le but est d’éviter les balles qui volent sur vous et de tirer sur les méchants. Ainsi, c’est quelque peu différent de vos jeux de tir moyens.

Un autre nom pour le genre de l’enfer des balles est shoot ’em up (ou shmup, pour faire court), tireur maniaque, Danmaku (littéralement, rideau de balle) et STG (abréviation japonaise pour les jeux de tir). C’est un mécanicien de premier plan dans les tireurs aériens descendants et certains jeux d’action. Il s’avère qu’il existe une sélection décente, bien que quelque peu petite, de balles enfer sur Android. Voici les meilleurs jeux d’enfer de balles mobiles que nous ayons pu trouver.

⑨ 弾 幕

Prix: Gratuit (avec annonces)

⑨ 弾 幕 est un jeu de tir rare et gratuit avec beaucoup de choses à faire. Il a le chaos total généralement associé au genre avec des graphismes rétro colorés et beaucoup de défis. C’est un riff de Touhou, un jeu d’enfer de balle classique de la fin des années 1990 et ce n’est pas la dernière fois que nous utiliserons ce nom dans cet article. Dans tous les cas, il s’agit d’un bon shoot’em up basique et entièrement gratuit sans achats intégrés.

AirAttack 2

Prix: Libérer

AirAttack 2 est un jeu de tir aérien de l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Le jeu contient 22 missions de campagne, une mission de survie, des graphismes 3D étonnamment beaux et cinq avions avec lesquels jouer. Certaines autres fonctionnalités du jeu incluent la prise en charge d’Android TV ainsi que la prise en charge de la manette de jeu externe et vous pouvez jouer hors ligne. Le gameplay est bon pour le genre. De plus, les commandes sont simples à apprendre. Celui-ci peut enliser certains appareils de milieu de gamme et de bas de gamme, mais sinon, c’est assez bon.

Série Bullet Hell Monday

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $ chacun

Bullet Hell Monday est sans doute le meilleur jeu du genre en ce moment. Il y a trois jeux dans la série, dont l’original Bullet Hell Monday, Bullet Hell Monday Black et Bullet Hell Monday Finale. Les jeux ont tous des graphismes de style rétro avec des graphismes scandaleusement colorés et lumineux avec des tonnes d’action d’enfer de balle. Chaque jeu comporte différents chapitres à jouer, diverses améliorations à débloquer et des commandes simples. Le développeur fait également .Decluster Zero, un autre shoot ’em up exceptionnel. Les quatre jeux de ce développeur sont exceptionnels, en fait.

Filles gardiennes

Prix: Gratuit / jusqu’à 6,99 $

Guardian Girls est un jeu de tir décent avec des graphismes colorés et des personnages inspirés de l’anime. Le jeu comprend un mode histoire qui n’est pas pour tout le monde, mais au moins il est là avec la série habituelle de choses comme les combats de boss, les batailles colorées et les commandes simples. Vous obtenez un combat de boss tous les dix niveaux. Le jeu est relativement fluide. De plus, le jeu a une bande sonore forte et il est convivial pour les débutants. Ce n’est pas le plus populaire, mais ce n’est pas grave.

Mathmare

Prix: Gratuit / jusqu’à 2,49 $

Mathmare est un shmup de style minimal sans aucune prise de vue réelle. Les joueurs évitent les différents schémas de tir du jeu afin de passer au niveau suivant. Cela réduit efficacement la quantité d’éléments de jeu de moitié, mais c’est une prémisse géniale dans l’ensemble. Les joueurs expérimentés du genre peuvent trouver ce jeu assez facile. Les plus récents dans le genre l’apprécieront probablement beaucoup plus. C’est un excellent moyen de vous présenter à l’aspect pare-balles du genre. Le jeu fonctionne également assez bien sur tous nos appareils de test.

Suite:

ShooMachi

Prix: Libre de jouer

ShooMachi est un jeu d’enfer de balle raisonnablement décent. C’est un jeu de tir vertical qui se déroule au sol plutôt que dans le ciel. La mécanique est en grande partie la même, cependant. Vous évitez les balles en éliminant les méchants, améliorez vos armes et armures au fur et à mesure que vous progressez, et continuez à jouer pour débloquer plus de choses. Le jeu comprend également quelques modes de difficulté, divers power-ups et boosts, et plus encore. Ceux qui font un don au développeur peuvent supprimer les publicités de manière permanente et obtenir des potions XP illimitées pour des augmentations de niveau plus rapides. Le seul vrai problème est que le jeu peut devenir répétitif après un certain temps et que le jeu pourrait utiliser des niveaux nouveaux et plus diversifiés.

Escadron

Prix: Gratuit (avec annonces)

Squadron est un autre des meilleurs jeux d’enfer de balle gratuits sur mobile. Le jeu est un peu plus lent que ce que vous verriez généralement, mais il est fluide et agréable par ailleurs. Plus le jeu est long, plus il devient difficile. Vous pouvez également améliorer votre vaisseau au fur et à mesure de votre progression. Ce n’est pas le jeu le plus profond du genre et il y a 30 niveaux au total. Cependant, il est difficile de se plaindre car le jeu est entièrement gratuit, sans achat ni publicité dans l’application.

Sky Force rechargé

Prix: Libre de jouer

Sky Force est l’un des tireurs aériens les plus populaires sur mobile. Sky Force Reloaded est le dernier de la série et c’est plutôt bon. Les joueurs terminent les niveaux, améliorent leurs vaisseaux et continuent de progresser de cette manière. Les graphismes sont colorés et excellents comparativement. Il y a aussi neuf vaisseaux avec lesquels jouer, des cartes bonus pour offrir des buffs permanents et quelques modes de difficulté pour que vous puissiez jouer à votre rythme. Il est gratuit de jouer avec certaines microtransactions, mais les achats intégrés sont plutôt apprivoisés et n’affectent pas beaucoup le jeu.

Anamnèse des mille nuits de Touhou

Prix: Libérer

Touhou Thousand Night Anamnesis est un autre jeu réalisé dans le style Touhou, mais n’est pas un jeu officiel de Touhou. Le jeu comprend des tonnes et des tonnes de balles à esquiver, des coups de boss et 12 étapes au total à jouer. Les joueurs peuvent sélectionner la difficulté pour une expérience plus facile ou plus difficile comparativement. La plupart des critiques conviennent qu’il s’agit à peu près aussi proche d’un jeu officiel de Touhou que vous pouvez obtenir sur Android, donc ceux qui veulent voir les racines du genre devraient absolument essayer celui-ci. Il est également gratuit de jouer sans microtransactions.

AKA TO BLUE et Danmaku Unlimited 2

Prix: 8,99 $ et 3,49 $, respectivement

AKA TO BLUE et Danmaku Unlimited 2 sont deux jeux plus anciens du genre qui sont tous les deux toujours très bons. AKA TO BLUE a une qualité d’arcade des années 90 en termes de jeu et de graphismes. Il comprend également un véritable casting de voix, des fonctionnalités adaptées aux débutants comme les bombes automatiques et quelques autres choses amusantes. Danmaku Unlimited 2 est un peu plus traditionnel et difficile. Il comprend quatre niveaux de difficulté, quelques modes de jeu différents et des paramètres graphiques pour les appareils bas de gamme. Les deux jeux ont vu leurs dernières mises à jour en 2017, nous ne pensons donc pas que les développeurs soutiennent activement l’un ou l’autre des jeux pour le moment. Cela rend difficile à recommander car ce sont des jeux premium (ni avec des achats intégrés, d’ailleurs). Pourtant, les deux ont plutôt bien fonctionné sur nos appareils de test. AKA TO BLUE est disponible sur le bouton ci-dessous et Danmaku Unlimited 2 est disponible ici.

