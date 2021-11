10 meilleurs jeux Call of Duty

La franchise Call of Duty a connu de multiples succès critiques au cours des 18 dernières années. De la célèbre série Black Ops à Warzone, les fans sont revenus année après année pour découvrir un incontournable du jeu fps.

Dans cette vidéo, Richie passe en revue la série pour passer au peigne fin certains des titres les meilleurs et les plus mémorables qui se démarquent parmi la mer des titres Call of Duty. Des humbles débuts avec les jeux de la Seconde Guerre mondiale au cadre moderne populaire, ces choix sont indéniablement Call of Duty à son meilleur.

Avec la nouvelle carte du Pacifique de Warzone à venir, restez à l’écoute de GameSpot pour une couverture continue de tout ce qui concerne Call of Duty.

