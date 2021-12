10 meilleurs jeux de 2021 pour PS4 et PS5

2022 sera mûr avec de nouveaux jeux passionnants, mais cette année n’était pas si mauvaise, n’est-ce pas ? Malgré quelques retards décevants de dernière minute comme Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et God of War Ragnarok, PlayStation a réussi à maintenir un rythme décent avec les nouvelles versions. C’est particulièrement vrai si l’on prend en compte un premier semestre 2021 spectaculaire.

Pour cette raison, nous avons pris la liberté de compiler une liste des plus gros jeux publiés pour les consoles de Sony cette année. Il convient de noter que nous avons décidé de prendre en considération à la fois les jeux exclusifs et multiplateformes, donc que ces jeux proviennent ou non de développeurs tiers ou de PlayStation Studios n’a pas d’importance. Voici les dix meilleurs jeux de 2021 pour PS4 et PS5.

1 retour



Après Demon’s Souls, Returnal a servi de preuve supplémentaire que PlayStation ne veut pas seulement offrir des expériences d’action-aventure grand public – il est également intéressé à explorer d’autres genres moins populaires. Returnal est le titre roguelite qui a finalement permis à Housemarque d’entrer dans la famille PlayStation Studios, pour trois raisons particulières. Tout d’abord, il s’agit d’un hybride de nouvelles mécaniques de jeu roguelite et du genre de narration cinématographique qui a rendu les exclusivités PlayStation si acclamées.

Deuxièmement, cela vous permet de ressentir tout le charme, le mystère et la létalité d’une planète extraterrestre. Et troisièmement, Returnal vous donne une bonne idée de ce que la prochaine génération sera en mesure d’offrir une fois qu’elle sera véritablement lancée. Non seulement des graphismes époustouflants, mais des expériences différentes, à la fois en termes de gameplay et d’audio.

2 Boucle de la mort



Deathloop est un autre témoignage du talent extraordinaire d’Arkane Studios (Arx Fatalis, Prey). Il s’agit d’un autre jeu de roguelite, bien que cette fois la formule soit juxtaposée au genre qu’Arkane fait le mieux : la simulation immersive. Timeloops n’est peut-être pas le concept le plus récent que vous rencontrerez cette année, et revenir à la même mission encore et encore peut devenir fatiguant – heureusement, Deathloop est conscient de ce problème et sait exactement comment le contrer.

Le gameplay de Deathloop est beaucoup plus proche de Dishonored que vous ne le pensez. L’exploration et la recherche de la bonne façon d’aborder une mission dans une histoire d’espionnage passionnante sont toujours la clé de toute l’expérience, en gardant chaque boucle individuelle fraîche et remplie d’opportunités. Ajoutez un charmant style artistique inspiré des années 60 et vous obtenez Deathloop, l’un des dix meilleurs jeux de 2021.

3 Ratchet & Clank: Rift Apart



Plus qu’un simple jeu vidéo, Ratchet & Clank : Rift Apart est un dessin animé du samedi matin. C’est une expérience colorée et légère que vous pouvez vivre seul ou avec un plus jeune membre de votre famille. Sans parler de son statut de démonstration parfaite de l’ampleur du saut technique réalisé par la PS5.

En témoignent les multiples modes graphiques du jeu avec lancer de rayons et/ou 60fps. En plus de cela, Rift Apart est équipé de temps de chargement ridiculement rapides grâce au SSD propriétaire du système. Associez tout cela à une distribution bien-aimée de personnages nouveaux et familiers et vous verrez que le dernier d’Insomniac est l’entrée la plus avancée de cette série PlayStation emblématique à ce jour.

4 Kena: Pont des esprits



Une expérience d’action-aventure réconfortante, Kena: Bridge of Spirits est comme un film CGI Pixar avec une direction artistique et des graphismes délicieux qui mettent vraiment en valeur l’écart entre PS4 et PS5.

Du point de vue du gameplay, ce n’est peut-être pas le titre le plus innovant de l’année, mais si vous recherchez un jeu pour votre jeune frère ou si vous voulez profiter d’une aventure solo plus légère, cela vaut la peine de garder un œil sur cela.

5 Il en faut deux



Jeu de l’année selon The Game Awards 2021, It Takes Two montre clairement ce que Josef Fares et son équipe de Hazelight sont capables de faire. Le jeu propose un style artistique coloré et une variété de scénarios absurdes qui aident à construire un exemple rare de comédie romantique dans le jeu, où vous êtes chargé de convaincre un couple marié au bord du divorce de rester ensemble – tout en résistant à l’attrait de des monologues absurdes livrés par un livre parlant.

Il n’a peut-être pas l’atmosphère mature et la fin sublime de A Way Out, mais il a beaucoup de cœur et offre une tonne de mini-jeux amusants que vous n’avez qu’à essayer avec un ami proche ou un partenaire.

6 Village du mal résident



Resident Evil Village laisse derrière lui les environnements claustrophobes de Resident Evil 7 pour explorer un cadre plus large inspiré par le bien-aimé Resident Evil 4. Capcom a réussi à faire venir une charmante distribution de personnages secondaires – dont la favorite des fans, Lady Dimitrescu – et une histoire qui a relié l’Ethan Winter saga aux origines de la série. Il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter de lire les rumeurs de Resident Evil 9 partout…

7 contes d’Arise



En parlant de séries de longue date, Tales of Arise souligne clairement comment, avec une bonne dose de créativité, même les plus anciennes franchises peuvent redécouvrir ce qui les rendait si spéciales à l’époque. La dernière entrée de la série Bandai Namco redéfinit ses principes de base en s’orientant vers le territoire action-RPG, libérant les utilisateurs des contraintes des jeux au tour par tour plus traditionnels. Tales of Arise propose une distribution crédible et multicouche de héros et de méchants, et se concentre sur des thèmes sociaux et culturels qui vont bien au-delà des clichés habituels du genre.

En dehors du système de combat, le jeu pourrait certainement utiliser des mécanismes et un polissage plus profonds, bien qu’il s’agisse de griefs mineurs. Si vous cherchez un moyen de reprendre contact avec la marque Tales, vous l’avez peut-être trouvé.

8 Hadès



Hades est sorti en 2020, mais techniquement, il n’est arrivé sur PlayStation que cette année. La nouvelle édition a permis à de nombreux joueurs PS4 et PS5 de découvrir l’un des rares titres capables de fonctionner pour GOTY la même année que The Last of Us Part II.

Hades est un roguelite bourré d’action avec des combats férocement rapides, ainsi que des armes et des avantages qui peuvent être constamment réappropriés pour de nouvelles versions. En plus de cela, Supergiant Games a écrit une histoire profonde et a offert une vision originale de la mythologie grecque. Peu importe à quel point vous êtes familier avec le genre, vous devriez certainement essayer.

9 Psychonautes 2



Psychonauts 2 était sans doute le jeu le plus sûr sur lequel Double Fine Productions aurait pu travailler, mais choisir de le faire était la meilleure décision qu’il aurait pu prendre. Grâce au peu de jeux de plateforme 3D sortis au cours des dix dernières années, Tim Schafer a dirigé un projet capable de faire briller à nouveau le genre, en ajoutant des niveaux plus larges et plus variés aux côtés de personnages et de pouvoirs amusants. C’est l’un des meilleurs jeux des deux derniers cycles de console, même si les versions PlayStation n’ont pas été équipées d’une mise à niveau de nouvelle génération comme la Xbox.

dix Alan Wake remasterisé



Les résolutions et les fréquences d’images plus élevées n’ont pas vraiment d’importance ici : Alan Wake Remastered fait partie de notre top dix car c’est la première fois que les utilisateurs de PlayStation peuvent profiter de l’un des meilleurs jeux d’action-aventure des 20 dernières années. L’original Alan Wake a aidé à établir l’une des icônes les plus sous-estimées du jeu tout en renforçant l’idée que les jeux vidéo avaient la capacité de raconter des histoires sérieuses. Si vous n’y avez jamais joué, considérez ceci comme une leçon d’histoire du jeu avant la suite récemment annoncée.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.