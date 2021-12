10 meilleurs jeux de 2021 pour Xbox

2022 devrait être une excellente année pour le jeu, même s’il serait injuste de dire que 2021 a été mauvaise. Malgré les retards, PlayStation et Xbox ont tous deux sorti une multitude de nouvelles versions pour les joueurs. Pour Xbox en particulier, la seconde moitié de l’année a vu le lancement de plusieurs jeux très attendus, dont le récent Halo Infinite.

Pour cette raison, nous avons décidé de dresser une liste des plus gros titres publiés pour les consoles Microsoft cette année. Nous prenons ici en compte les jeux exclusifs et multiplateformes, qu’ils soient ou non sur Xbox Game Pass. Voici les dix meilleurs jeux Xbox de 2021.

1 Halo infini



Halo Infinite a été le géant du jeu vidéo de 2021, ayant lancé sa composante multijoueur en novembre avant de lancer une campagne à part entière un mois plus tard. Fait intéressant, le multijoueur à lui seul était suffisant pour réconcilier les joueurs vétérans avec la série après quelques sorties ternes au cours de la dernière décennie.

Ses matchs frénétiques en 4v4 et son charmant triangle d’or (pistolets, grenades et coups de poing) ont rappelé à de nombreux joueurs la trilogie bien-aimée de Bungie. La campagne solo d’Infinite a également été acclamée par la critique grâce à son environnement en monde ouvert, Zeta Halo. Bien qu’il soit rempli d’activités amusantes basées sur le combat, il n’est pas aussi gonflé que votre jeu Far Cry typique.

2 Forza Horizon 5



Forza Horizon 5 améliore encore la formule de course d’arcade en monde ouvert qui a atteint son apogée avec le jeu précédent de la série. Alors que cela se passait en Grande-Bretagne, la dernière entrée basée au Mexique nous offre un tout nouveau pays à explorer

Ce qui le rend si bon, c’est la profondeur du jeu. Bénéficiant d’une énorme quantité de voitures et de scénarios, Forza Horizon 5 est une simulation de conduite fantastique dont vous ne vous lasserez jamais – et c’est sans mentionner son impressionnant support post-lancement. Cela restera probablement dans les mémoires comme le premier jeu à présenter correctement le plein potentiel des sorties du premier jour via Game Pass.

3 Il en faut deux



Il n’a peut-être pas l’atmosphère mature et la fin imprévisible de A Way Out, mais It Takes Two a tellement de cœur et des mini-jeux amusants que vous pourrez apprécier avec un ami proche ou votre partenaire même une fois que vous avez terminé le scénario principal.

Jeu de l’année selon The Game Awards 2021, It Takes Two montre clairement ce que Josef Fares et son équipe de Hazelight sont capables de faire. Dans cette impressionnante vitrine de créativité, de style artistique coloré, de prémisses inhabituelles et de scénarios de jeu absurdes, aidez à créer un exemple rare de comédie romantique dans le jeu, qui vous demande de convaincre un couple marié au bord du divorce de rester ensemble et de résister aux bêtises. monologues par un livre parlé.

4 Village maléfique résident



Quel bon moment pour la franchise Resident Evil. La série vient de recevoir une série CGI Netflix et un film, et recevra bientôt le traitement Stranger Things avec une émission explorant les origines de sa mythologie profonde. Resident Evil Village joue un rôle clé dans la construction de cet élan, laissant derrière lui les environnements confinés de Resident Evil 7 pour explorer un cadre plus ouvert inspiré de Resident Evil 4.

Conservant la vue à la première personne du jeu principal précédent, Resident Evil Village présente une charmante distribution de personnages secondaires, dont Lady Dimitrescu, qui domine Internet depuis l’annonce du jeu. Village relie également efficacement l’histoire d’Ethan Winters aux jeux originaux.

5 Psychonautes 2



Servant de retour très attendu de Double Fine Productions dans la série bien-aimée, Psychonauts 2 est l’un des jeux les plus familiers auxquels vous pourrez jouer en 2021 – et ce n’est pas grave. Le dernier jeu de Tim Schafer est l’un des rares jeux de plateforme 3D récents qui ont été publiés sur des plateformes autres que Nintendo, et améliore son prédécesseur de différentes manières.

Psychonauts 2 est facilement l’un des meilleurs titres disponibles sur Game Pass. De plus, les propriétaires de Xbox ont également accès à une mise à niveau exclusive de nouvelle génération avec un mode graphique 120 Hz et des résolutions plus élevées.

6 Mass Effect : Édition Légendaire



Mass Effect: Legendary Edition propose trois des meilleurs RPG d’action de tous les temps et les remasterise sans déconner, ce qui est tout un exploit en soi si l’on considère tout ce qui s’est passé en 2020 et 2021.

Pendant que nous attendons un nouveau chapitre de l’opéra spatial bien-aimé – qui a été officiellement annoncé par ce qui reste de l’équipe d’origine de BioWare il y a quelques mois à peine – quiconque n’a jamais joué dans la saga du commandant Shepard peut maintenant rectifier cela. En plus d’une résolution et d’une fréquence d’images améliorées, le Mass Effect original inclut un certain nombre d’améliorations de la qualité de vie qui le rendent beaucoup plus confortable par rapport aux normes actuelles.

7 Simulateur de vol Microsoft



Plus qu’un jeu ou un service ordinaire, cela vous offre un monde. Ou mieux encore, le monde, qui est entièrement explorable en utilisant n’importe quel avion que vous aimez, dans n’importe quel endroit que vous aimez. Microsoft Flight Simulator était l’un des jeux les plus acclamés par la critique de 2020, mais il est prêt pour un rappel sur Xbox Series X|S (et bientôt sur Xbox One, grâce au cloud gaming).

Il ne fait aucun doute que c’est mieux avec les périphériques PC appropriés et un bon moniteur ultra-large, mais Microsoft a réussi à créer un port de console haut de gamme avec le moins de compromis techniques possible. Pour un jeu comme Flight Sim, cela seul est un exploit louable.

8 Contes de l’Ascension



Le gameplay en dehors du combat pourrait certes utiliser un peu plus de finition et de profondeur, mais Tales of Arise est la preuve qu’une série de longue date peut toujours être pertinente après toutes ces années. Le dernier jeu de Bandai Namco évite la structure au tour par tour plus rigide des entrées précédentes pour une approche plus orientée RPG d’action.

En plus d’offrir une distribution fascinante de héros et de méchants, Arise évite intelligemment les clichés typiques de JRPG en abordant ouvertement des thèmes sociaux et culturels. Si vous cherchiez un moyen de mieux connaître la série Tales, c’est un bon point d’entrée.

9 Hadès



Hades est un roguelite rempli de scénarios bourrés d’action et de combats rapides à multiples facettes qui changent radicalement en fonction de vos armes et des avantages de votre choix. Il est techniquement sorti l’année dernière, mais les très attendus Xbox One et Xbox Series X|S n’ont été lancés que récemment. En plus de créer une boucle de jeu de base serrée, Supergiant Games s’est concentré sur la narration et les personnages, offrant une vision originale de la mythologie grecque et un style artistique audacieux dont vous tomberez amoureux. Cette semaine encore, Hadès est devenu le premier jeu à remporter un Hugo Award. Que vous soyez fan du genre ou que vous n’en ayez jamais entendu parler auparavant, vous devriez vraiment lui donner une chance – c’est même gratuit sur Game Pass.

dix L’ascension



The Ascent est le RPG de tir cyberpunk auquel vous devriez jouer en 2021. Le combat est intense, que vous jouiez avec un contrôleur ou une souris et un clavier, tandis que les rues que vous traversez sont trempées dans diverses nuances de néons illuminant des foules colossales. Le jeu propose également une histoire profonde – si profonde qu’elle finit par remplacer l’histoire principale.

Le fait qu’il soit disponible via Game Pass depuis le premier jour est un excellent moyen de montrer au public en dehors de vos bases de fans typiques de Wasteland et Fallout à quel point les RPG isométriques peuvent être amusants.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.