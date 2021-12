10 meilleurs jeux Nintendo Switch de 2021

La Nintendo Switch a plus de quatre ans et elle propose toujours d’excellents jeux chaque année. Certes, la production de titres propriétaires par Nintendo a ralenti pendant la pandémie, et Breath of the Wild 2 est toujours un rêve lointain, mais même sans un nouveau grand Zelda ou un jeu Mario original, 2021 a été une excellente année pour les propriétaires de Switch. En partie parce qu’il existe de nouveaux jeux Zelda et Mario, d’une certaine description.

Notre liste ci-dessous compile les dix meilleurs jeux Switch tout au long de 2021. Si vous recherchez un jeu de qualité pour jouer autour de Noël ou au début de 2022, cette liste est un excellent point de départ.

Super Mario 3D World + La fureur de Bowser



Super Mario 3D World était un très bon jeu Wii U, mais avec quelques ajustements de gameplay et un tout nouveau mode de jeu supplémentaire, c’est maintenant un excellent jeu Switch. Le rythme lent de Super Mario 3D World a été un peu accéléré et a ajouté une énorme expansion sous la forme de Bowser’s Fury, qui voit Mario se transformer en un chat géant pour combattre son plus vieil ennemi. De plus, tout est sur le thème des chats.

Monster Hunter Rise



Monster Hunter Rise est excellent. Le jeu précédent de la série, Monster Hunter World, a réussi à rationaliser les systèmes compliqués qui se sont accumulés au fil du temps, et Rise s’appuie encore plus sur cela. Une toute nouvelle esthétique japonaise aide à rafraîchir l’ambiance de Monster Hunter, et les nouvelles zones et monstres peuvent facilement divertir les fans dévoués pendant plus de 100 heures.

Terreur Metroid



Metroid Dread est le premier jeu Metroid 2D entièrement original depuis plus d’une décennie, et un véritable retour à la forme. Samus explore à nouveau les cavernes d’un monde extraterrestre à la recherche d’améliorations et de monstres à combattre. C’est facilement l’un des meilleurs jeux de 2021, sans parler des jeux Switch, et en fait une recommandation facile à prendre et à jouer.

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante



Pokémon est de retour – encore une fois. Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes 3D complets de la quatrième génération de jeux Pokémon sur DS. C’était la première génération à introduire le jeu en ligne à un public mondial, et bien que ce ne soit guère révolutionnaire maintenant, il y a encore beaucoup de choses innovantes à aimer à propos de cette génération qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Le style artistique chibi remplace parfaitement les vieux sprites volumineux des originaux et donne à BDSP un charme que vous ne trouvez pas dans les autres jeux Pokémon.

Shin Megami Tensei V



Shin Megami Tensei est le grand-père grincheux de Persona et a une atmosphère oppressante à la hauteur de ses perspectives sombres. Ces jeux sont tristement célèbres et sombres, donc à moins que vous ne soyez un inconditionnel de JRPG, vous voudrez peut-être passer en mode facile. Cela ne signifie pas pour autant que vous devriez l’ignorer – il s’agit d’une expérience RPG profonde avec une histoire qui restera avec vous une fois que vous l’aurez posée. Facilement indispensable pour les fans de JRPG sur Switch. Si ce n’est pas votre vitesse, consultez notre liste des meilleurs RPG occidentaux.

Nouveau Pokémon Snap



Pokémon Snap était l’un des spin-offs Pokémon les plus insolites de l’ère N64, aux côtés de Hey You Pikachu – mais contrairement à d’autres bizarreries, il a toujours été salué comme un classique limite. L’acte de photographier des Pokémon pour des scores élevés est simple et engageant, vous obligeant à revenir pour vous surpasser. Le nouveau Pokémon Snap a beaucoup plus de Pokémon, quatre niveaux de photo pour chacun, une variété de chemins secrets, et encore plus de niveaux ont été ajoutés via des mises à jour gratuites depuis son lancement, ce qui en fait l’un des meilleurs spin-offs Pokémon que vous pouvez jouer sur Switch.

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise



Animal Crossing: New Horizons a été lancé techniquement l’année dernière, mais un an et demi plus tard, une énorme extension de DLC a atterri; Happy Home Paradise. Si vous êtes abonné à l’extension Nintendo Switch Online, vous aurez déjà un accès gratuit à ce pack DLC, sinon, vous pouvez l’acheter. Il ajoute de nombreuses options de meubles, de vêtements et de personnalisation, de nouveaux modes de jeu et plus encore. Si Animal Crossing a réussi à prendre une partie de votre temps l’année dernière mais que vous avez abandonné, c’est une excuse parfaite pour faire un retour. Ou, si vous jouez pour la première fois, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour s’impliquer dans Animal Crossing: New Horizons.

Superstars de Mario Party



Mario Party est une expérience nostalgique pour beaucoup d’entre nous maintenant, et Mario Party Superstars est parfaitement prêt à capitaliser sur cette nostalgie. Superstars contient 100 mini-jeux classiques de Mario Party, en plus d’une poignée de tableaux que vous pourriez reconnaître des jeux précédents. Si vous avez envie d’un nouveau jeu Mario Party dans le style classique, c’est tout. Parfait pour les sessions multijoueurs avec des amis – ajoutez des contrôleurs GameCube pour plus de nostalgie.

La Légende de Zelda : Skyward Sword HD



The Legend of Zelda: Skyward Sword a toujours été paralysé par des commandes de mouvement inexactes, et Skyward Sword HD fait de son mieux pour corriger tout cela. Que vous jouiez avec des commandes de mouvement ou de nouvelles commandes de bouton, Skyward Sword HD est une grande amélioration par rapport au jeu original et a une bien meilleure apparence tout en fonctionnant à 60 images par seconde. C’est peut-être le jeu Zelda le plus décrié grâce à ces commandes non standard, mais ce remaster rachète bon nombre de ses défauts.

NEO Le monde se termine avec vous



NEO The World Ends With You est la suite tant attendue du classique culte de la Nintendo DS, The World Ends With You. Ce jeu propose une toute nouvelle distribution et une continuation de l’histoire en cours depuis 14 ans. Ce RPG d’action a un système de combat unique – contrairement à tout autre chose sur Switch – et compense l’attente avec style.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.