10 meilleurs lubrifiants sur Amazon

Tout comme les vibromasseurs et les listes de lecture, le lubrifiant est l’une de ces choses qui peuvent améliorer instantanément votre vie sexuelle sans trop d’effort. Non seulement il est économique et facile à utiliser, mais vous pouvez l’acheter pratiquement n’importe où, de l’épicerie aux sex-shops.

Et si vous êtes paresseux (bonjour, c’est moi), n’avez pas envie de sortir de chez vous, ou détestez l’idée d’établir un contact visuel avec la caissière lors de l’achat de sexcessories, vous avez de la chance puisqu’il y en a en fait une tonne de lubrifiants hautement cotés vendus sur Amazon.

Avant d’ajouter au panier, vous voudrez cependant considérer le type de sexe que vous avez, car cela fait une différence lors du choix d’un lubrifiant.

En règle générale : à base d’eau est le meilleur lubrifiant tout usage car il peut être utilisé en toute sécurité avec des préservatifs et des jouets, et il est en outre assez facile à nettoyer. (Donc si vous voulez juste en acheter un, choisissez ce type.)

Le problème, cependant, est que le lubrifiant à base d’eau ne dure pas aussi longtemps que les options à base de silicone ou d’huile, ce qui signifie qu’il n’est pas idéal pour la douche ou tout type de sexe anal.

C’est pourquoi il existe une variété de types parmi lesquels choisir en fonction de ce que vous faites, où vous le faites et avec qui vous le faites. (Voici un guide de vos options de lubrification si vous souhaitez approfondir vos connaissances.)

Donc, une fois que vous savez quel type de lubrifiant vous voulez, voici quelques-uns des meilleurs disponibles sur Amazon en ce moment. Aucun voyage au magasin ou petite conversation gênante à la caisse n’est requis.

1. Pour tous ceux qui découvrent la lubrification

Lubrifiant personnel liquide à base d’eau Astroglide, 5 oz.

Astroglide est une option de lubrification classique, et il y a de fortes chances que vous ayez au moins entendu parler du produit auparavant. La célèbre formule existe depuis plus de 20 ans et comme elle est à base d’eau, vous pouvez l’utiliser avec des préservatifs et des jouets sans stress. Si c’est la première fois que vous obtenez du lubrifiant, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet achat étant donné qu’il coûte moins de 9 $.

2. Pour ceux qui aiment les choses ~ luxueuses ~

Lubrifiant personnel de luxe à base d’eau FAV, 33,5 fl Oz

Oui, il existe des jouets sexuels de luxe, et le lubrifiant ne fait pas exception. Des formules haut de gamme, de jolis emballages et des designs élégants rendent ces options surélevées idéales pour les cadeaux ou si vous avez envie de vous faire plaisir. Le lubrifiant à base d’eau de FAV est un gagnant car il est compatible avec les préservatifs et les jouets en silicone, et il est doté d’un bouton-poussoir pratique qui facilite l’application répétée pour les mains glissantes.

3. Pour quelqu’un qui veut une sensation au naturel

Lubrifiant personnel Shibari – Bouteille à base d’eau de 8 oz

Hypoallergénique, ne tache pas et sans parfum, ce lubrifiant à base d’eau est apprécié des critiques pour sa douceur et son ajout de beaucoup de glissance sans altérer l’équilibre du pH vaginal, ce qui peut provoquer des brûlures et des démangeaisons. Plusieurs personnes mentionnent qu’il est un peu plus aqueux que le lubrifiant standard (donc cela semble un peu naturel, comme de la salive), ce qui est bien si vous débutez dans l’expérience. De plus, il a un goût sucré, vous n’aurez donc pas à vous précipiter pour vous rincer la bouche si vous l’utilisez par voie orale.

4. Pour tous ceux qui sont obsédés par la lecture des critiques d’Amazon avant d’acheter un produit

Lubrifiant personnel à base d’eau #LubeLife, 8 oz

#LubeLifep a près de 100 000 avis sur Amazon, et les gens s’extasient sur sa formule douce, son nettoyage facile et sa consistance solide. Il est un peu plus épais que le lubrifiant à base d’eau standard, ce qui signifie qu’il durera un peu plus longtemps, mais vous pouvez toujours l’utiliser avec des jouets en silicone et des préservatifs. Il vient également dans une variété de choix de saveurs comme la pastèque et les pépites de chocolat à la menthe, donc le palais déconcertant a ! choix !

5. Pour tous les amateurs de sexe anal et aquatique



Lubrifiant sexuel humide à base de silicone platine, 9 oz

Lube 101 : Les lubrifiants en silicone peuvent en fait décomposer les jouets en silicone, c’est pourquoi vous voulez toujours utiliser un lubrifiant à base d’eau lorsque vous incorporez des jouets dans le mélange. Le problème, cependant, est que les lubrifiants à base d’eau ne sont pas idéaux pour le sexe anal ou le sexe dans l’eau. Pour l’anal, vous voulez quelque chose de plus épais et de plus collant. Il en va de même si vous l’utilisez dans une piscine … ou une douche … ou dans l’océan, ou autre, car un lubrifiant à base d’eau serait simplement emporté. Wet’s Platinum est super durable et épais, vous n’avez donc pas besoin de réappliquer un tas de pénétration à mi-anal ou à mi-piscine.

6. Pour tous ceux qui cherchent à partir en vacances

Lubrifiant de voyage Good-to-go Überlube

Überlube est l’un des lubrifiants de luxe les plus populaires sur le marché, et nous adorons cette jolie option de voyage disponible sur Amazon. Ce pack est livré avec un étui durable et rechargeable et une autre petite pompe vile. Les deux lubrifiants dans le pack sont conformes aux bagages de cabine et discrets, mais la meilleure partie est qu’un peu de ce lubrifiant au silicone va très loin, vous n’avez donc pas besoin de grand-chose pour en avoir pour votre argent.

7. Pour tous ceux qui ont besoin d’un cadeau de lubrifiant de dernière minute

Lubrifiant KY Yours & Mine Couples, 3 fl oz

Vous n’allez probablement pas acheter de lubrifiant pour couples à moins qu’il ne s’agisse d’un cadeau sexy, mais une des principales raisons pour lesquelles Amazon existe est pour les options de cadeau de dernière minute lorsque vous vous êtes disputé / avez oublié un anniversaire / avez manqué d’obtenir quelque chose pour l’anniversaire de votre partenaire. Le lubrifiant KY Yours & Mine Couples est une option mignonne qui A) vous assurera de vous faire baiser et B) assurera que c’est du sexe décent. Le pack est livré avec deux lubrifiants différents, vous avez donc plusieurs options : il y en a un qui réchauffe et un qui picote.

Il est important de noter, cependant, que bien que ces lubrifiants soient compatibles avec les jouets, ils ne peuvent pas être utilisés avec des préservatifs, alors réfléchissez-y à deux fois si votre relation est plus décontractée. Il existe de nombreuses autres options propices aux relations sexuelles avec préservatif.

8. Pour quelqu’un qui veut un peu de tout

Lubrifiant comestible aromatisé chauffant 4 en 1 Wet Fun Flavours Sexy Strawberry

Si vous ne pouvez pas choisir entre un lubrifiant aromatisé, un lubrifiant chauffant, un lubrifiant à base d’eau ou une huile de massage, cette option 4 en 1 coche toutes les cases. La sensation de chaleur se sent enflammée, comme, dans le bon sens, où qu’elle soit appliquée. De plus, il chauffe même lorsque vous soufflez dessus. Il existe une tonne d’options de saveurs différentes, allant du cupcake givré à la pastèque juteuse, et elles sont toutes sans sucre. De nombreux critiques disent que la texture et la saveur facilitent la déglutition pendant le sexe oral, alors faites-en ce que vous pouvez.

9. Pour les personnes sujettes aux infections à levures

Lubrifiant personnel naturel Aloe Cadabra, 2,5 oz

Aloe Cadabra amazon.com

10,95 $

Les infections à levures peuvent totalement ruiner l’humeur, c’est pourquoi un lubrifiant naturel qui ne modifie pas le pH de votre vagin est essentiel. Le lubrifiant personnel d’Aloe Cadabra est biologique, végétalien, comestible, sans taches, conforme aux jouets et aux préservatifs, sans ordre et ne laisse aucun résidu collant. Si vous avez un vajay sensible, c’est votre meilleur pari car plusieurs utilisateurs disent que c’est le seul produit qui ne brûle pas ou ne provoque pas d’infection pour eux.

10. Pour toute personne ayant la peau très sensible

Lubrifiants intimes pour peau sensible de Penchant Premium, 4 oz

Penchant amazon.com

14,95 $

Si vous faites partie de ces personnes qui doivent obtenir ce détergent à lessive spécial et sans danger pour la peau ou si vous craignez d’oublier de vous laver le visage avant de vous coucher, vous voudrez peut-être opter pour un lubrifiant pour peau sensible. Penchant Premium est à base de silicone et il tient vraiment sans être trop collant. Il est également complètement hypoallergénique, c’est pourquoi c’est une excellente option pour toute personne sujette aux démangeaisons ou aux éruptions cutanées qui nuisent à l’humeur.

Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder en famille.

