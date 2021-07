10 meilleurs nouveaux films et émissions à venir sur Netflix en juillet

Netflix a pris son temps pour accélérer le déploiement de contenu original passionnant cette année. Mais maintenant, c’est l’été, et il y a plus d’émissions et de films originaux Netflix que nous ne savons quoi en faire. Pour les fans d’horreur, le clou du mois sera sans conteste la trilogie Fear Street. Netflix a produit trois films basés sur les romans de RL Stine, chacun se déroulant une année différente. Au cours de trois semaines en juillet, les trois films commenceront à être diffusés sur Netflix.

Personnellement, la deuxième saison de I Think You Should Leave m’a le plus excité. La première saison de l’émission de sketchs dingues de Tim Robinson était surprenante et hystérique, et la seconde devrait l’être aussi. La foule des animes a également beaucoup à attendre en juillet, y compris la saison 2 de Beastars et un nouveau spectacle Resident Evil. Espérons qu’il aura autant de succès que l’anime Castlevania de Netflix.

Netflix | Meilleurs films et émissions à venir en juillet

Soirées Boogie | 1er Juillet

Terminator 2 : Jour du Jugement | 1er Juillet

Rue de la peur Partie 1 : 1994 | 2 juillet

Après une série de meurtres brutaux, une adolescente et ses amis affrontent une force maléfique qui sévit dans leur célèbre ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside.

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson : saison 2 | 6 juillet

La série de sketchs comiques acclamée par la critique et hilarante, I Think You Should Leave with Tim Robinson revient pour une deuxième saison. Les créateurs et scénaristes Tim Robinson et Zach Kanin mettent leur style de comédie distinct et leur humour d’observation au premier plan, continuant à se moquer des situations les plus étranges et les plus banales de la vie.

RESIDENT EVIL: Infinite Darkness | 8 juillet

Des années après les horreurs de Raccoon City, Leon et Claire se retrouvent consumés par une sombre conspiration lorsqu’une attaque virale ravage la Maison Blanche.

Rue de la peur Partie 2 : 1978 | 9 juillet

Dans la ville maudite de Shadyside, la vague de meurtres d’un tueur terrorise le Camp Nightwing et transforme un été de plaisir en un horrible combat pour la survie.

Milk-shake à la poudre à canon | 14 juillet

Trois générations de femmes se battent contre celles qui pourraient tout leur prendre dans la mère de tous les films d’action.

BEASTARS : Saison 2 | 15 juillet

Acceptant ses instincts de prédateur, Legoshi jure de devenir plus fort pour le bien de Hal. Pendant ce temps, le tueur d’herbivores est toujours en liberté.

Rue de la peur Partie 3: 1666 | 16 juillet

De sombres secrets. Un mal indicible. Le monde impitoyable de 1666 détient la vérité derrière une puissante malédiction – et la clé de l’avenir d’une ville.

The Walking Dead : Saison 10 | 26 juillet

Ce sont les meilleurs films et émissions à venir sur Netflix en juillet, mais voici la liste complète de tout ce qui sera ajouté à Netflix ce mois-ci, ainsi que tout ce que le service supprimera.

