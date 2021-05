10 meilleurs nouveaux films et émissions à venir sur Netflix en juin – .

Netflix a démarré un peu lentement en 2021, mais ces derniers mois, le service de streaming a commencé à accélérer le rythme avec de nouveaux films et émissions originaux passionnants. La tendance se poursuit en juin, alors que deux des séries internationales les plus populaires du service reviennent avec une tonne de nouveaux épisodes. Le premier est Lupin, le thriller mystérieux qui suit un gentleman voleur qui a juré de venger la mort de son père. Le drame espagnol pour adolescents Elite revient également pour sa quatrième saison.

Personnellement, la nouvelle émission qui me passionne le plus est Sweet Tooth, qui est basée sur une série DC Comics sur les hybrides humains-animaux et est produite par nul autre que Robert Downey Jr. De plus, il existe une tonne de films originaux. avec des castings étoilés lancés ce mois-ci, notamment Awake (avec Gina Rodriguez) et Fatherhood (avec Kevin Hart). Et même si aucune des émissions ou des films Netflix ne vous plaît ce mois-ci, vous pouvez simplement regarder les trois saisons de la sitcom annulée bien-aimée Happy Endings et The Big Lebowski en boucle.

Top Deal du jour 🚨 Alerte d’erreur de prix 🚨 Code de coupon H7RT953B plus une barre oblique de réduction supplémentaire accidentelle # 1 sur les prises intelligentes à 3,75 $! Prix ​​courant: 24,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode de coupon: H7RT953B Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Dans l’ordre chronologique, voici les dix meilleurs films et émissions à venir sur Netflix en juin:

Happy Endings: Saison 1-3 | 1er juin

Bébé à un million de dollars | 1er juin

Le grand Lebowski | 1er juin

Sweet Tooth | 4 juin

Dans une aventure périlleuse à travers un monde post-apocalyptique, un adorable garçon mi-humain et mi-cerf cherche un nouveau départ avec un protecteur bourru.

Réveillez-vous | 9 juin

Après qu’un événement mondial a anéanti la capacité de l’humanité à dormir, un ex-soldat en difficulté se bat pour sauver sa famille alors que la société et son esprit sombrent dans le chaos.

Lupin: Partie 2 | 11 juin

Poursuivi par Hubert et ses sbires, Assane se démène pour retrouver Raoul et gagne un nouvel allié improbable alors qu’il élabore un grand plan pour révéler les crimes d’Hubert.

Skater Girl | 11 juin

Dans le long métrage inspirant Skater Girl, une adolescente de l’Inde rurale doit se battre contre toute attente pour réaliser son rêve de devenir patineuse et de participer au championnat national.

Elite: Saison 4 | 18 juin

Un directeur strict et quatre nouveaux étudiants arrivent à Las Encinas, apportant un assaut d’enchevêtrements romantiques, des rumeurs intenses et un nouveau mystère.

Paternité | 19 juin

Après la mort subite de sa femme, un nouveau père (Kevin Hart) assume le travail le plus difficile au monde: la parentalité. Basé sur une histoire vraie de perte et d’amour.

Point singulier de Godzilla | 24 juin

Réunis par une chanson mystérieuse, un étudiant diplômé et un ingénieur mènent le combat contre une force inimaginable qui peut sonner le glas du monde.

C’est le nouveau contenu le plus excitant, mais voici la liste complète de tout ce qui est ajouté au catalogue de Netflix ce mois-ci, ainsi que de tout ce que le service supprimera.

Top Deal du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – seulement 29,99 $ avec le code promo HELLOFTV! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission