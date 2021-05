10 meilleurs nouveaux films et émissions à venir sur Netflix en mai – .

J’ai été un peu dur avec les nouvelles versions de Netflix cette année, mais mai s’annonce certainement comme un mois passionnant pour le service de streaming. Non seulement le film Army of the Dead de Zack Snyder fait ses débuts tant attendus, mais Master of None revient après une interruption de quatre ans. C’est aussi un mois doux-amer pour les fans de Castlevania et Lucifer, car les deux émissions se termineront en mai. La bonne nouvelle pour les fans de Castlevania est que Netflix travaillerait déjà sur une nouvelle émission qui se déroulera dans le même univers, il y aura donc plus d’effusion de sang à apprécier.

Dans l’ordre chronologique, voici les dix meilleurs films et émissions à venir sur Netflix au mois de mai:

Retour vers le futur | Le 1er mai

Scarface | Le 1er mai

Zombieland | Le 1er mai

L’héritage de Jupiter | 7 mai

Après près d’un siècle à protéger l’humanité, la première génération de super-héros du monde doit se tourner vers leurs enfants pour perpétuer l’héritage. Mais les tensions montent alors que les jeunes super-héros, avides de prouver leur valeur, luttent pour être à la hauteur de la réputation publique légendaire de leurs parents – et des normes personnelles exigeantes.

Castlevania: Saison 4 | 13 mai

Dans la dernière saison épique de Castlevania, la Valachie s’effondre dans le chaos alors que les factions s’affrontent: certaines tentent de prendre le contrôle, d’autres tentent de ramener Dracula d’entre les morts. Personne n’est ce qu’ils semblent et personne ne peut faire confiance. Ce sont les temps de la fin.

Amour, mort et robots: Volume 2 | 14 mai

Des aventures sauvages sur des planètes lointaines aux rencontres troublantes près de chez nous: l’anthologie primée aux Emmy revient avec une récolte d’histoires provocantes.

La femme à la fenêtre | 14 mai

Confinée par son agoraphobie, Anna Fox se retrouve à garder un œil sur la nouvelle famille de l’autre côté de la rue à travers les fenêtres de sa maison à New York. Après avoir été témoin d’un crime brutal, les secrets commencent à se défaire et rien ni personne n’est ce qu’ils semblent être.

Armée des morts | 21 mai

Après une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires prend le pari ultime en s’aventurant dans la zone de quarantaine pour le plus grand braquage de tous les temps.

Master of None présente: Moments amoureux | 23 mai

Le MASTER OF NONE, lauréat d’un Emmy Award, revient avec une nouvelle saison qui raconte la relation entre Denise (lauréate d’un Emmy Award Lena Waithe) et sa partenaire Alicia (la lauréate des BAFTA Naomi Ackie). Réalisée par le co-créateur de la série et lauréat d’un Emmy, Aziz Ansari, et scénarisée par Ansari et Waithe, cette nouvelle saison est une histoire d’amour moderne qui illustre intimement les hauts et les bas du mariage, les luttes avec la fertilité et la croissance personnelle à la fois ensemble et séparément. Des hauts romantiques éphémères rencontrent des pertes personnelles écrasantes tandis que des questions existentielles d’amour et de vie sont soulevées.

Lucifer: Saison 5 Partie 2 | 28 mai

Dans la partie B de la magnifique cinquième saison de Lucifer, Dieu lui-même vient sur Terre. Des secrets seront révélés, des sacrifices héroïques seront consentis et le monde ne sera plus jamais le même.

Maintenant que vous avez vu le meilleur, assurez-vous de jeter un œil au reste – voici la liste complète de tout ce qui est ajouté au catalogue de Netflix ce mois-ci, ainsi que de tout ce que le service supprimera.

