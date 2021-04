10 meilleurs nouveaux jeux Android à partir d’avril 2021

Les jeux Android deviennent de plus en plus gros et meilleurs chaque mois, il semble et il y a toujours une flopée de nouveaux titres à venir sur Google Play. Que vous soyez un joueur occasionnel ou que vous vouliez quelque chose avec un peu plus de viande sur les os, il y a généralement un jeu qui sort pour tous les goûts. Certains mois sont meilleurs que d’autres, mais il y a généralement au moins un nouveau jeu génial sur mobile chaque mois. Jetons un coup d’œil aux meilleurs nouveaux jeux Android du mois dernier! Vous pouvez également consulter nos choix pour les meilleurs nouveaux jeux Android pour 2020 dans la vidéo ci-dessus!

Les meilleurs NOUVEAUX jeux Android à partir d’avril 2021:

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2

Prix: Libre de jouer

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2 est un nouveau jeu de stratégie. Il utilise un style de jeu 2D à défilement latéral contrairement au style descendant de la plupart des jeux de stratégie. Les joueurs construisent une armée et combattent l’ennemi. Le jeu comprend un mode histoire (ou scénario) ainsi qu’un mode infini si vous souhaitez tester vos compétences. Il y a aussi plus de 100 unités à contrôler, des trucs cachés à collecter à chaque niveau et quelques autres trucs sympas. Comme la plupart des nouveaux jeux, il pourrait certainement utiliser une autre couche de vernis, mais il joue plutôt bien.

Biphasé

Prix: Libérer

Biphase est un puzzle-platformer. Les joueurs sautent d’obstacle en obstacle pour terminer les niveaux. Il existe également un mécanisme pour inverser les couleurs des niveaux pour révéler de nouveaux obstacles et chemins pour terminer le niveau. C’est une bonne idée mais un peu basique dans l’exécution. Cela dit, cela devient difficile dans les étapes ultérieures. Le jeu est plutôt court, mais il est également entièrement gratuit, sans publicité ni achat intégré (au moment de la rédaction de cet article).

Héros de Darkfire

Prix: Libre de jouer

Darkfire Heroes est un RPG mobile de style gacha. Il possède une collection de 75 héros répartis dans six factions avec lesquels jouer. De là, c’est le truc habituel de gacha. Vous rassemblez une équipe, améliorez son équipement, battez les méchants et progressez dans le jeu. Le système de combat est un peu plus unique que la plupart des gachas et ajoute un peu d’unicité au mélange. Le jeu comprend également un mode arène PvP, des clans et plus encore. Le jeu est gratuit, alors préparez-vous à cela. Sinon, c’est un très bon match.

Disgaea RPG

Prix: Libre de jouer

Disgaea RPG est un portage mobile gratuit de la série Disgaea. Pour les non-initiés, Disgaea est un jeu de stratégie de style RPG. La version mobile apporte certains de ces mécanismes au mobile. Les joueurs collectionnent les personnages de la série, construisent une équipe, progressent dans l’histoire, et plus encore. Il plaira davantage aux fans existants de Disgaea en raison de sa nostalgie, mais c’est un solide RPG de stratégie gratuit à jouer à lui seul.

Elona Mobile

Prix: Libre de jouer

Elona Mobile est un RPG roguelike. Il propose un monde ouvert, des tonnes de choses à faire et, bien sûr, de nombreuses explorations de donjons. Nous aimons celui-ci pour le grand nombre de choses que vous pouvez faire. Les joueurs peuvent ouvrir des magasins, explorer des donjons, ouvrir des entreprises, cultiver, cuisiner et faire d’autres choses. L’ouverture est très attrayante. De plus, la création de personnage est également très bonne. Le jeu a un élément de comédie et c’est bien qu’il ne se prenne pas trop au sérieux.

League of Legends: Rift sauvage

Prix: Libre de jouer

League of Legends: Wild Rift est évidemment la grande sortie du mois d’avril. Il était disponible dans quelques pays, mais a fait ses grands débuts en Amérique du Nord plus tôt ce mois-ci. C’est un jeu MOBA où des équipes de cinq affrontent d’autres équipes de cinq. Il présente des personnages et des mécanismes de la version PC du jeu, mais dans un cadre plus convivial pour les mobiles. Il y a aussi des éléments sociaux et tous les champions sont déblocables sans payer d’argent. Avec la disparition spirituelle de Vainglory, cela remplit parfaitement le créneau MOBA dans le mobile et est en fait assez amusant à jouer.

Pigeon: une histoire d’amour

Prix: 0,99 USD

Pigeon: A Love Story est l’un des jeux les plus uniques que nous ayons vus ces derniers temps. Les joueurs volent autour de Londres du point de vue d’un pigeon. Il y a aussi beaucoup d’autres pigeons qui volent. Le but est de trouver celui qui vous convient. Il s’agit d’un jeu étonnamment intensif pour votre téléphone, vous aurez donc besoin d’un appareil moderne avec un chipset relativement haut de gamme pour l’exécuter. De plus, la carte est diffusée en direct, vous avez donc besoin d’une connexion mobile pour une expérience complète. Il existe un mode hors ligne avec une ville simulée si vous souhaitez emprunter cette route. C’est bon marché, cathartique et ce n’est certainement pas un jeu que vous voyez tous les jours.

Camp Slashy

Prix: Gratuit / 0,99 $

Slashy Camp est le dernier jeu de Blue Digital, développeur de Slayaway Camp. Celui-ci est un coureur sans fin similaire à des jeux comme Crossy Road. Les joueurs traversent le paysage en tuant des gens et en évitant les obstacles et les pièges. Il y a un tas d’armes à utiliser, un système XP pour débloquer plus de marchandises, et plus encore. Le système de mouvement peut être un peu fastidieux et il y a quelques bugs. Sinon, c’est bien.

Trône des élus

Prix: Libre de jouer

Throne of the Chosen est un RPG de style simulation. Les joueurs sont déposés et ils doivent gérer les différentes choses du jeu. Vous collecterez des abonnés, prendrez des décisions et tenterez de faire l’amour avec des personnages. Il utilise un thème de la mythologie grecque, de sorte que la plupart des personnages sont familiers. Il existe un mode de combat mais c’est un mode de combat de style AFK. Le vrai jeu ici est l’aspect simulation. Ce n’est pas sans défauts, mais les gens semblent apprécier le jeu.

The Walking Dead: Survivants

Prix: Libre de jouer

C’est agréable de voir de nouveaux jeux de la série The Walking Dead, même si la série elle-même est terminée. Celui-ci a tous les trucs de nostalgie comme des personnages de la série et des bandes dessinées. Les joueurs construisent une colonie, la défendent des zombies, combattent d’autres joueurs, rassemblent des fournitures et toutes les stratégies habituelles. C’est très, très similaire au jeu mobile State of Survival. Ceux qui ont apprécié ce jeu devraient également profiter de celui-ci. Les microtransactions du jeu gênent en quelque sorte les parties de la fin du jeu. Cependant, un peu de patience peut aller très loin.

Si nous avons manqué de super nouveaux jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!