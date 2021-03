10 meilleurs nouveaux jeux Android à partir de mars 2021

Les jeux Android deviennent de plus en plus gros et meilleurs chaque mois, il semble et il y a toujours une flopée de nouveaux titres à venir sur Google Play. Que vous soyez un joueur occasionnel ou que vous vouliez quelque chose avec un peu plus de viande sur les os, il y a généralement un jeu qui sort pour tous les goûts. Certains mois sont meilleurs que d’autres, mais il y a généralement au moins un nouveau jeu génial sur mobile chaque mois. Jetons un coup d’œil aux meilleurs nouveaux jeux Android du mois dernier! Vous pouvez également consulter nos choix pour les meilleurs nouveaux jeux Android pour 2020 dans la vidéo ci-dessus!

Abyss: Fantôme de renaissance

Prix: Libre de jouer

Abyss: Rebirth Phantom est un RPG inactif avec quelques éléments gacha. Les joueurs obtiennent des personnages et les utilisent pour combattre les méchants. Ils augmentent de niveau et peuvent combattre pendant de plus longues escapades contre des ennemis plus puissants. C’est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux. Abîme; Rebirth Phantom se concentre davantage sur la collection de personnages et les aspects inactifs que sur la partie RPG. C’est bien pour les joueurs qui aiment ce genre de choses. C’est un jeu gratuit comme la plupart des RPG inactifs.

Marcheur des abysses

Prix: Libre de jouer

Abysswalker est un nouveau MMORPG. Il présente un univers cyberpunk au lieu de l’univers fantastique typique. Les joueurs commencent dans un monde ravagé par une maladie. Vous obtenez vos trucs MMORPG habituels comme des tonnes de quêtes, une histoire à suivre et beaucoup de choses à faire. Il existe également un mode Survival Drill pouvant accueillir jusqu’à 20 joueurs. Il y a aussi un élément de personnalisation de personnage décent dans le jeu. Le jeu est gratuit, donc cela ne plaira pas à tout le monde, mais c’est certainement quelque chose de différent des MMORPG fantastiques à l’emporte-pièce que nous avons vus tant au cours des dernières années.

Tactiques arcanes

Prix: Libre de jouer

Arcana Tactics est le dernier jeu de Gamevil. C’est un jeu de stratégie de combat automatique. Les joueurs débloquent des héros et les utilisent dans des duels entre eux. Il y a plus de 100 héros à collectionner au lancement et plus probablement à venir. Le jeu comprend également un mode histoire, un mode PvP en ligne, un mode multijoueur et diverses quêtes à accomplir. Il utilise le mécanisme inactif de fusion de deux héros en un nouveau et meilleur héros, mais ce n’est pas exactement un jeu inactif. Il est gratuit et ses mécanismes uniques donnent un peu de polarisation pour certains joueurs.

Le choix d’Argo

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

Argo’s Choice est une nouvelle version rare de roman visuel. C’est un jeu d’aventure interactif où vos décisions ont un impact sur l’histoire et la fin du jeu. De plus, vos relations avec d’autres personnages ont également un impact sur la fin du jeu. Ce système de conséquences domine le jeu parallèlement à sa narration. L’histoire est plutôt bonne et les commandes du jeu sont relativement faciles. Ce n’est certainement pas pour les fans d’action, mais ceux qui aiment un bon récit devraient l’essayer.

Crash Bandicoot: en fuite

Prix: Libre de jouer

Crash Bandicoot: On the Run est le dernier jeu de King, les développeurs de la franchise de jeux Candy Crush Saga. C’est un coureur fait dans le style de Crash Bandicoot. Les joueurs courent en ligne droite tout en évitant les obstacles et en collectant des objets pour continuer le jeu. Il existe également une option pour jouer le rôle de Coco, l’homologue féminine de Crash. Les mécanismes de base sont assez typiques pour un coureur, mais les thèmes du jeu rendent le jeu amusant pour les fans de la série Crash Bandicoot.

Donjon de l’infini: Apogee

Prix: 4,99 $

Dungeon of the Endless: Apogee est le dernier jeu publié par Playdigious, créateur de Dead Cells et de la franchise Evoland. C’est un jeu de défense de donjon de type voyou et c’est un portage de la version PC. La version mobile contient également les cinq DLC de la version PC. Le gameplay est plutôt bon. Les joueurs forment une équipe de héros, les équipent et se battent contre l’ennemi. Vous devez également construire des défenses pour résister aux vagues de monstres. Vous pouvez facilement passer plus de 100 heures dans celui-ci. Le seul inconvénient est les commandes. Ils auraient pu être un peu meilleurs pour le mobile, mais c’est assez bien une fois que vous vous y êtes habitué.

Chats gourmands: Kitty Clicker

Prix: Libre de jouer

Greedy Cats: Kitty Clicker est un jeu de style tap inactif. Le jeu propose des graphismes mignons, des tonnes de personnalisations à débloquer pour vos chats et des mécanismes de jeu simples. Vous cliquez essentiellement sur l’écran pour les pieds de vos chats. Il existe également un mode multijoueur en ligne où vous pouvez participer à des concours de nourriture avec d’autres joueurs. C’est une bonne petite perte de temps, mais ne vous attendez pas à trop de profondeur. Les seules plaintes que nous avons vues concernaient des problèmes de performances sur les appareils bas de gamme et les publicités peuvent être un peu ennuyeuses de temps en temps.

Jetpack Joyride 2: Bullet Rush

Prix: Libre de jouer

Jetpack Joyride 2: Bullet Rush est le successeur de l’un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps. Barry Steakfries est de retour dans le deuxième opus, le personnage principal est donc familier aux fans du premier jeu. Le jeu comprend des mécanismes plus perfectionnés, une nouvelle compétence (tir) et un tas de nouveaux contenus à jouer. Il y a beaucoup de nouveaux éléments qui n’étaient pas dans le premier match. D’une part, c’est agréable de voir un jeu évoluer. Cependant, il perd également la simplicité dont beaucoup de gens ont profité dès le début. Nous l’avons aimé, malgré les ajouts négatifs comme le nouveau et terrible système énergétique.

Reine: visite du rock

Prix: Gratuit / 2,99 $

Queen: Rock Tour est un jeu de rythme simple mais amusant avec des chansons du groupe Queen. Le jeu propose plus de 20 chansons du groupe, dont plusieurs de leurs plus grands succès. Il vous suffit d’appuyer, de maintenir et de glisser votre chemin à travers chaque niveau et de profiter de la musique. Vous pouvez également personnaliser vos accessoires et autres choses comme ça. Ce n’est pas un match particulièrement profond ou long. Cependant, c’est bon marché et ce n’est pas une mauvaise façon de passer quelques après-midi. Encore une fois, les appareils bas de gamme ont du mal avec celui-ci, mais sinon, c’est plutôt bon.

Warhammer: Odyssée

Prix: Libre de jouer

Warhammer: Odyssey est un MMORPG situé dans le gigantesque univers de Warhammer. Les joueurs ont le choix entre six classes et 12 spécialisations. De plus, les fans de la série peuvent visiter des lieux emblématiques et y chercher s’ils le souhaitent. C’est en fait un MMORPG raisonnablement acceptable une fois que vous supprimez le facteur de nostalgie des fans de Warhammer. Il est encore en cours de développement et il reste encore beaucoup à faire. Nous pensons que cela finira par être un MMO supérieur à la moyenne si les développeurs le suivent.

