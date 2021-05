10 meilleurs NOUVEAUX jeux Android de mai 2021

Joe Hindy / Autorité Android

Le jeu Android devient de plus en plus grand et meilleur chaque mois, il semble et il y a toujours une flopée de nouveaux titres à venir sur Google Play. Que vous soyez un joueur occasionnel ou que vous vouliez quelque chose avec un peu plus de viande sur les os, il y a généralement un jeu qui convient à tous les goûts. Certains mois sont meilleurs que d’autres, mais il y a généralement au moins un nouveau jeu génial sur mobile chaque mois. Jetons un coup d’œil aux meilleurs nouveaux jeux Android du mois dernier ! Vous pouvez également consulter nos choix pour les meilleurs nouveaux jeux Android pour 2020 dans notre vidéo ici !

Les meilleurs NOUVEAUX jeux Android de mai 2021 :

Déclencheur de saut

Prix: Libre de jouer

Leap Trigger est un jeu de réalité augmentée avec des éléments de tir. Les joueurs utilisent les viseurs de leur appareil photo pour regarder autour du monde réel et tirer sur les différentes créatures qui apparaissent. C’est certainement différent dans le genre du jeu de tir. Il existe également un support multijoueur avec jusqu’à huit joueurs au cas où vous voudriez jouer avec des amis. Les commandes sont assez faciles à apprendre et le jeu n’est pas trop compliqué. La seule vraie mauvaise partie est la décharge de la batterie car elle utilise votre appareil photo comme principale source d’environnement. Il y a quelques bugs et le jeu a besoin de quelques optimisations, mais c’est par ailleurs amusant.

Lilulu

Prix: 3,99 $

Joe Hindy / Autorité Android

Lilulu est un jeu de puzzle d’aventure. Les joueurs progressent dans les souvenirs de Lilulu tout en pourchassant une mystérieuse fille. Le but du jeu est d’explorer l’état mental de Lilulu et aussi d’attraper la fille qui vous échappe à chaque tournant. Les graphismes sont assez décents et il a cette atmosphère atmosphérique que beaucoup de bons jeux de puzzle indépendants ont ces jours-ci. C’est un jeu premium à 3,99 $ sans achats ni publicités intégrés.

Fête Ludo

Prix: Libre de jouer

Ludo Party est une version mobile de Ludo, un jeu de société populaire. C’est un jeu de dés où les joueurs lancent des dés pour se déplacer sur le plateau. C’est une variante du jeu indien Pachisi, ou comme vous le savez peut-être, Sorry and Trouble. Le jeu prend en charge le multijoueur jusqu’à quatre joueurs hors ligne et localement. Il existe également un mode d’entraînement hors ligne, plusieurs planches avec lesquelles jouer et un mécanisme de coffre de butin avec divers éléments à débloquer. Le multijoueur en ligne a quelques problèmes avec le matchmaking et le jeu semble utiliser des bots pour compenser lorsqu’il n’y a pas assez de joueurs. C’est assez pour mettre certaines personnes en colère, mais le jeu fonctionne par ailleurs bien.

Village du match mystère

Prix: Libre de jouer

Mystery Match Village est un jeu de style match-trois avec un élément de mystère. Chaque niveau est un jeu de match-trois et nous y avons tous déjà joué. La mécanique est plus ou moins la même. Le jeu se différencie du reste du genre en ayant un mécanisme d’objets cachés avec des mystères à résoudre par le joueur. C’est un bel hybride d’arcade et cela semble être un bon moyen de tuer quelques minutes. C’est gratuit, mais les micro-transactions ne sont pas trop mauvaises.

Conte de princesse

Prix: Libre de jouer

Princess Tale est un nouveau RPG mobile gacha avec un composant de jeu inactif. Vous commencez le jeu en collectant différents personnages. À partir de là, ils montent de niveau, trouvent des objets et font des choses tout seuls. Il y a des choses à faire pour les joueurs, comme des missions quotidiennes et des événements saisonniers. Sinon, c’est un moyen relaxant de perdre quelques minutes à jouer à des jeux mobiles. Le multijoueur en ligne est un peu payant, mais tout le reste est bon pour son genre.

Boucle déchaînée

Prix: $29.99

Raging Loop est le dernier jeu de Kemco, développeur d’un grand nombre de titres RPG mobiles. C’est un roman visuel avec un élément d’horreur psychologique. Vous jouez au jeu principalement pour vous engager dans l’histoire, prendre des décisions et voir où ces décisions mènent. Il n’y a pas de mécanismes de jeu compliqués ou quelque chose comme ça, donc c’est un bon titre pour les fans d’horreur. Le prix de 29,99 $ est un peu absurde, nous vous recommandons donc d’attendre une baisse de prix ou sa mise en vente, mais gardez-le sur votre radar si vous aimez ce genre de choses.

La pointe

Prix: Libérer

The Spike est un jeu de volley-ball d’arcade. Il a été développé par un groupe d’élèves du secondaire qui aiment le volleyball. Il y a aussi un élément d’histoire, même si pour être franc ce n’est pas l’histoire la plus profonde et sert à faire avancer le joueur. En termes de mécanique, le jeu est en fait assez difficile. Vous obtenez les choses habituelles comme le blocage et le service. Les niveaux progressent également de manière assez uniforme, les étapes ultérieures étant en fait difficiles. Pourtant, c’est un jeu d’arcade amusant et l’un des rares jeux de volley-ball décents sur mobile.

Summoners War: Lost Centuria

Prix: Libre de jouer

Summoners War: Lost Centuria le dernier jeu de Com2uS, développeur de Summoners War. Celui-ci n’est pas un gacha mobile comme son prédécesseur. Au lieu de cela, celui-ci est un RPG de stratégie similaire à des jeux comme Fire Emblem ou Final Fantasy Tactics. Les joueurs collectent, augmentent et améliorent les cartes à utiliser au combat. C’est principalement un titre PvP, vous passerez donc la plupart de votre temps à affronter d’autres joueurs. Il existe également des guildes où vous pouvez rejoindre des amis. Le jeu a quelques bugs, y compris des problèmes de connectivité ainsi que des difficultés pour les nouveaux joueurs. C’est juste quelque chose dont il faut être conscient.

Appel d’offres : le confort des créatures

Prix: 3,99 $

Tender: Creature Comforts est un riff de jeu mobile sur Tinder, l’application de rencontres. Vous faites glisser divers personnages du jeu et essayez de sortir avec autant que vous le pouvez. Le jeu comprend des centaines de profils parmi lesquels choisir, de nombreux personnages avec lesquels discuter, et vous pouvez même faire des choses comme planifier des dates et des choses comme ça. Il y a des tonnes de scénarios de branchement à jouer, donc il y a une bonne rejouabilité. C’est l’un des rares simulateurs de rencontres premium sur mobile et l’un des meilleurs.

Warhammer 40,000 : Mechanicus

Prix: 11,99 $

Warhammer 40,000: Mechanicus est un portage mobile du célèbre jeu PC. Eh bien, c’est en quelque sorte. Les développeurs déclarent ouvertement que le jeu est destiné aux écrans plus grands comme les tablettes et que le jeu peut mal évoluer sur des écrans plus petits. Quoi qu’il en soit, celui-ci est un jeu de stratégie avec plus de 50 niveaux pour le plaisir des joueurs. Il y a une histoire complète à jouer ainsi que des décisions des joueurs sur des choses comme les mises à niveau. Ce n’est certainement pas un jeu facile, mais il est plutôt agréable. C’est un peu cher, mais c’est quand même presque 1/3 du prix de la version PC. Juste pour répéter, nous ne recommandons celui-ci que sur des écrans plus grands. Ce n’est pas génial pour les téléphones.

