10 meilleurs outils de dermaplaning à utiliser à la maison 2021 – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Autrefois uniquement une procédure en cabinet, le dermaplaning à domicile est maintenant plus facile que jamais. Cette forme particulière d’exfoliation du visage implique une petite lame chirurgicale, mais c’est moins intimidant qu’il n’y paraît. « Dermaplaning utilise un scalpel chirurgical stérilisé pour raser en douceur la surface de la peau et éliminer les cellules mortes, le sébum, les bactéries et les poils de duvet de pêche », explique le dermatologue Dr Dendy Engelman. En plus de révéler une peau plus lisse et de réduire l’apparence des cicatrices d’acné, il peut également aider à maximiser les avantages de vos autres produits de soin de la peau, à rehausser l’éclat et à atténuer l’apparence des ridules. Les maquilleurs adorent également le traitement car il crée une «surface lisse pour l’application», explique la dermatologue Dr Ava Shamban.

Bien que vous puissiez tirer tous ces avantages d’un seul traitement, les dermatologues recommandent de suivre de près les directives d’experts lors de la dermaplaning à la maison. « Si cela est fait correctement, cela devrait être indolore », explique le Dr Engelman. “Cependant, si vous effectuez le traitement de manière incorrecte, vous pourriez risquer une irritation, une infection et des cicatrices.”

Un mythe courant sur les effets secondaires que les dermatologues veulent démystifier ? Chaume. « Le code génétique sur nos cheveux vellus [or peach fuzz] est différent des cheveux terminaux [or scalp and body hair]», explique le Dr Shamban. « Les cheveux Vellus reviendront avec la même densité et la même texture, peu importe le nombre de fois que vous passez au dermaplane. »

Comment utiliser les meilleurs outils de dermaplaning à la maison

Si vous êtes prêt à essayer le dermaplaning à la maison, commencez toujours par une peau propre et sèche. En gardant la peau tendue avec votre main libre, tenez le scalpel à un angle de 45 degrés et glissez sur votre visage par petits mouvements en appliquant une très légère pression. Il est plus sûr de se raser vers le bas, bien que le Dr Engelman dise que vous pouvez déplacer la lame vers le haut lorsque vous ciblez les poils tenaces. Évitez les zones présentant des éruptions cutanées, une inflammation ou des plaies. Et n’oubliez pas de ne pas en faire trop ; comme tout exfoliant, ils ne doivent pas être utilisés plus d’une fois par semaine.

Une fois que vous avez terminé, appliquez immédiatement une crème hydratante douce pour apaiser et nourrir votre peau fraîchement exfoliée. Le Dr Engelman recommande une formule hydratante avec de l’acide hyaluronique, tandis que le Dr Shamban suggère des actifs calmants. “L’aloe vera, le calendula, le thé vert et la camomille sont tous de bons ingrédients à rechercher”, dit-elle. Conformément à ce conseil, évitez tout irritant potentiel (comme les exfoliants) les jours suivants et assurez-vous que votre peau est toujours protégée par un FPS.

Tant que vous gardez à l’esprit ces directives approuvées par le derme, considérez-vous que vous êtes parfaitement préparé au dermaplane. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre appareil préféré. Ci-dessous, nous avons rassemblé les 10 meilleurs outils de dermaplaning à utiliser à la maison.

1. DermaFlash Luxe Dermaplaning Exfoliation & Outil de suppression du duvet de pêche

Cet appareil populaire de DermaFlash obtient des centaines de critiques cinq étoiles sur Ulta. Avec deux vitesses et un support ergonomique en silicone, il permet un travail rapide du duvet et de l’accumulation de pêche. Les vibrations aident à déplacer facilement le scalpel sur votre visage et à exfolier instantanément, ce qui en fait un excellent choix pour les débutants.

Avec l’aimable autorisation d’Ulta

DermaFlash Luxe Dermaplaning Exfoliation & Outil d’élimination du duvet de pêche 199 $ Acheter maintenant

2. Jenny Patinkin Pure Luxury Skin Smoothing Trio Tool

Le Dr Shamban adore cet ensemble de Jenny Patinkin, présenté dans The Box by Dr Ava. « C’est un outil formidable et simple », dit-elle. « Ceux-ci sont fabriqués en acier inoxydable et avec un manche en blé bioplastique, et sont exceptionnellement respectueux de l’environnement, économiques et faciles à utiliser. » Chaque achat est accompagné de trois lisseurs de peau recyclables.

Avec l’aimable autorisation de Jenny Patinkin

3. Outil de dermaplaning à domicile à gratification instantanée Versed

La peau terne n’est pas à la hauteur de cet outil de dermaplaning en acier inoxydable de Versed. Chacun est livré avec deux lames, qui vous dureront entre 2 et 6 mois, selon la fréquence à laquelle vous utilisez le dermaplane. La poignée en métal réutilisable antidérapante facilite le remplacement des lames une fois que vous avez terminé. Et les résultats de la lame en acier inoxydable ? Sans défaut.

Avec l’aimable autorisation de Versed

Outil de dermaplaning à domicile à gratification instantanée Versed 19,99 $ Acheter maintenant

4. GSQ par GlamSquad Dermaplaner

Le choix du Dr Engleman est ce bijou de pharmacie de GlamSquad. Le kit est livré avec trois outils particulièrement légers et portables. Pour ceux qui débattent entre un outil de dermaplaning manuel comme celui-ci et une version électrique, gardez à l’esprit que les deux donneront des résultats lisses et exfoliés. Notre conseil : Optez pour l’option qui convient le mieux à votre routine de soins de la peau et à votre budget.

Avec l’aimable autorisation de CVS

GSQ par GlamSquad Dermaplaner 9,99 $ Acheter maintenant

5. Outil de dermaplaning sonique Sonicsmooth de Michael Todd Beauty

Un autre outil de dermaplaning très apprécié sur Ulta est Sonicsmooth de Michael Todd. L’appareil rechargeable sans fil dispose de trois vitesses qui éliminent les cellules mortes de la peau et améliorent la texture de la peau, renforcent l’éclat et éliminent les poils du visage. La technologie sonique est sûre mais assez puissante, alors assurez-vous de suivre les recommandations des dermatologues pour vous raser avec une main légère.

Avec l’aimable autorisation d’Ulta

Michael Todd Beauty Outil de dermaplaning sonique Sonicsmooth 119 $ Acheter maintenant

6. Outil d’exfoliation du visage StackedSkincare Dermaplaning

Cet outil de dermaplaning développé par une esthéticienne est l’un des favoris des clients d’Amazon, et se trouve également être l’un des nôtres. StackedSkincare recommande de conserver chaque lame pour quatre utilisations jusqu’à ce que vous l’échangeiez, et le manche en aluminium est facile à manipuler. Associez-le à un sérum apaisant et à une crème hydratante une fois par semaine et profitez de votre éclat instantanément perceptible.

Avec l’aimable autorisation d’Amazon

Outil d’exfoliation pour le visage StackedSkincare Dermaplaning 75 $ Acheter maintenant

7. Finishing Touch Flawless Dermaplane Glo

Si c’est la première fois que vous faites du dermaplaning, essayez cet appareil de dermaplaning alimenté par batterie. C’est très précis grâce à une lumière LED sur la tête de la lame qui vous permet de voir exactement ce que vous faites. La lame est également livrée avec une protection de sécurité pour aider à protéger votre peau, ainsi que six têtes de remplacement – de quoi vous durer des mois.

Avec l’aimable autorisation d’Amazon

Finishing Touch Flawless Dermaplane Glo 13,94 $ Acheter maintenant

8. Ensemble d’outils Kitsch Pro Dermaplaner

Vous serez entièrement approvisionné avec cet ensemble d’aubaines de Kitsch, qui comprend 12 outils de dermaplaning portables. Les critiques aiment qu’ils puissent également être utilisés pour façonner les sourcils et éliminer rapidement les poils du visage, ainsi que le duvet de pêche. Assurez-vous que votre visage est complètement sec avant de les utiliser ; en plus d’être la recommandation des dermatologues, les clients disent également que cela rend les lames beaucoup plus faciles à utiliser.

Avec l’aimable autorisation d’Ulta

Kitsch Pro Dermaplaner Set 9 $ Acheter maintenant

9. Ensemble d’outils de dermaplaning exfoliant polyvalent Schick Hydro Silk Touch-Up

Ce trio de Schick est un best-seller d’Amazon pour une bonne raison. Les outils jetables sont tranchants et agissent instantanément pour lisser la peau et éliminer le duvet de pêche. (Ils sont tout aussi efficaces pour éliminer les poils du visage plus épais.) Chacun est livré avec un micro protecteur pour protéger la peau, et l’ensemble comprend également un accessoire supplémentaire pour une mise en forme précise des sourcils.

Avec l’aimable autorisation d’Amazon

Schick Hydro Silk Touch-Up Outil de dermaplaning exfoliant polyvalent 4,99 $ Acheter maintenant

10. Outil de dermaplaning sonique SIMA de Spa Sciences

C’est l’une des meilleures affaires que nous ayons trouvées sur un outil de dermaplaning sonique, et il a les critiques cinq étoiles pour le sauvegarder. L’appareil rechargeable dispose de trois vitesses et d’un approvisionnement de huit semaines de têtes remplaçables. La lame tranchante est particulièrement efficace pour nettoyer jusqu’au dernier morceau de duvet de pêche et offre des résultats lisses et doux.

Avec l’aimable autorisation d’Amazon

Spa Sciences SIMA Sonic Dermaplaning Tool 29,99 $ Acheter maintenant