10 meilleurs shampooings détox en 2021 pour traiter votre cuir chevelu – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Entre les huiles naturelles de vos cheveux, les particules de pollution, le shampooing sec et les autres accumulations de produits, il y a beaucoup de crasse qui reste collée sur vos cheveux et votre cuir chevelu. C’est pourquoi parfois votre shampooing habituel ne le coupe pas. Entrez les meilleurs shampooings détox. Ils coupent tout ce qui se trouve sur votre cuir chevelu et vos mèches pour les laisser parfaitement propres. Ils sont également essentiels pour un cuir chevelu et des cheveux sains, car les follicules obstrués peuvent entraver la croissance des cheveux. À l’époque, les shampooings clarifiants avaient une mauvaise réputation pour le décapage du cuir chevelu et le séchage excessif, mais ces formules modernes sont tout le contraire, infusant de l’humidité tout en nettoyant. Rafraîchissez-vous avec l’un de ces meilleurs shampooings détox pour voir la différence.

1. Shampooing clarifiant Moroccanoil

MEILLEUR GLOBAL

Quel que soit le type ou la texture de vos cheveux, le shampooing clarifiant Moroccanoil nettoiera en profondeur vos cheveux et votre cuir chevelu pour éliminer l’accumulation de produit et les impuretés environnementales. Les mèches ternes retrouveront leur éclat et rebondiront après un seul lavage, ce qui en fait le meilleur shampooing détox. En plus d’équilibrer les cheveux et le cuir chevelu, il est infusé avec des huiles d’argan et d’avocat pour nourrir aussi.

Moroccanoil Clarifying Shampoo 26,00 $ Acheter maintenant

2. Shampooing clarifiant Oribe The Cleanse

MEILLEUR SPLURGE

Les shampooings clarifiants peuvent parfois avoir une odeur et une sensation médicinales, mais le shampooing clarifiant Oribe The Cleanse est luxueux à tous égards. La mousse fouettée est un délice de texture conçu pour fonctionner pour chaque chevelure, ce qui en fait le meilleur shampooing détox pour faire des folies. Il utilise des exfoliants de soin de la peau pour soulager les problèmes de gras et de cuir chevelu sec et squameux, tels que les cendres volcaniques, pour exfolier et éliminer les accumulations et les huiles sans décapage. Il existe également de l’extrait de thé vert pour renforcer et prévenir la casse et les dommages, ainsi que le complexe Oribe Signature pour protéger les cheveux des éléments environnementaux, du stress oxydatif, du photovieillissement et de la dégradation de la kératine naturelle.

Shampooing clarifiant Oribe The Cleanse 44,00 $ Acheter maintenant

3. Shampooing clarifiant quotidien Suave Essentials

MEILLEUR MAGASIN DE DROGUES

Preuve que vous n’avez pas à casser votre tirelire pour obtenir l’un des meilleurs shampooings détox, le shampooing clarifiant quotidien Suave Essentials est au pH équilibré et hypoallergénique, ce qui en fait un nettoyage efficace mais doux. Il éliminera la saleté, l’huile, les résidus et autres impuretés sans laisser vos mèches desséchées.

Shampooing clarifiant quotidien Suave Essentials 8,35 $ Acheter maintenant

4. Shampooing clarifiant Kenra

MEILLEUR POUR LES CHEVEUX COLORÉS

Étant donné que les shampooings clarifiants enlèvent beaucoup, ils ne sont pas toujours parfaits pour les cheveux colorés. Mais le shampooing clarifiant de Kenra est une valeur sûre, car il préservera votre couleur et l’empêchera de devenir terne, ce qui en fait le meilleur shampooing détox pour cheveux colorés. Bien que ce soit doux pour votre teinte, il est difficile à accumuler.

Kenra Clarifying Shampoo 16,00 $ Acheter maintenant

5. Christophe Robin Gommage Nettoyant Purifiant Au Sel Marin

MEILLEUR GOMMAGE

Si vous avez envie d’un shampooing détox plus tactile, le Gommage Purifiant Nettoyant au Sel Marin Christophe Robin est fait pour vous. Exfoliant et shampoing à la fois, il est particulièrement adapté aux cuirs chevelus sensibles ou gras. Il nettoie, élimine les accumulations et apaise les cuirs chevelus sensibles, squameux et gras, avec du sel de mer pour éliminer les résidus et de l’huile d’amande douce pour une hydratation durable.

Christophe Robin Gommage Purifiant Nettoyant Au Sel Marin 53,00 $ Acheter maintenant

6. Shampooing triple détox Living Proof Perfect Hair Day

MEILLEUR POUR L’EAU DURE

Étonnamment, l’eau dure peut être l’un des principaux responsables de l’accumulation sur les cheveux. Si vous avez affaire à de l’eau dure, vous voudrez le shampooing triple détox Living Proof Perfect Hair Day dans votre douche. La formule à triple action élimine l’accumulation des trois principales causes d’accumulation: le produit, la pollution et l’eau calcaire. Non décapant et sans danger pour la couleur, il laisse les cheveux et le cuir chevelu revitalisés et rafraîchis, les rendant plus faciles à coiffer, brillants et doux.

Shampooing triple détox Living Proof Perfect Hair Day 29,00 $ Acheter maintenant

7. Shampooing clarifiant de motif

MEILLEUR POUR LES CHEVEUX BOUCLÉS

Avec Pattern, Tracee Ellis Ross a prouvé qu’elle savait comment travailler les boucles à la perfection, y compris en les nettoyant en profondeur. Conçu pour fonctionner pour tous les types de boucles, le shampooing clarifiant Pattern élimine les accumulations tout en rafraîchissant les cheveux et le cuir chevelu. Chargé d’ingrédients bons pour la santé pour renforcer les cheveux, il comprend de l’aloe vera, du panthénol et du thé vert matcha pour une infusion d’antioxydants. Ensuite, il y a le beau parfum propre, un mélange de jasmin, de bergamote et de bois de santal.

Shampooing clarifiant à motif 20,00 $ Acheter maintenant

8. Shampooing clarifiant au charbon Drybar On the Rocks

MEILLEUR CHARBON

Le charbon de bois est célèbre pour sa capacité à éliminer les impuretés, ce qui en fait un excellent ingrédient à prendre en compte dans un shampooing clarifiant. Le shampooing au charbon clarifiant Drybar On the Rocks contient du charbon actif, qui peut absorber 100 à 200 fois son poids en impuretés. Il ne dessèche pas les cheveux et ne les dépouille pas de leurs huiles naturelles, et en tant que l’un des meilleurs shampooings détox, il est infusé de protéines végétales pour renforcer les cheveux traités chimiquement ou abîmés.

Shampooing clarifiant au charbon Drybar On the Rocks 26,00 $ Acheter maintenant

9. Shampooing clarifiant Oblivion R + Co

MEILLEUR NOURRISSANT

Le shampooing clarifiant R + Co Oblivion élimine les mauvaises choses de vos cheveux (accumulation de produits coiffants, eau calcaire et chlore) et remet beaucoup de bonnes choses. Il y a des acides aminés pour aider les cheveux à retenir l’humidité, les laissant brillants; huile de noix de coco pour renforcer et revitaliser; extrait de feuille de romarin pour purifier et éliminer les accumulations, et hamamélis pour nettoyer en profondeur.

R + Co OBLIVION Shampooing clarifiant 27,00 $ Acheter maintenant

dix. Aveeno Scalp Apaisant Shampooing Mélange de vinaigre de cidre de pomme

MEILLEUR SHAMPOOING DÉTOXIQUE AU VINAIGRE CIDRE DE POMME

Le vinaigre de cidre de pomme (ACV) est un autre ingrédient puissant lorsqu’il s’agit de nettoyer en profondeur votre cuir chevelu et vos mèches et le mélange de vinaigre de cidre de pomme Aveeno Scalp Soothing Shampoo est suintant. En plus de fournir un super nettoyage, ACV offre également une brillance et un volume impressionnants. Ce choix est également le meilleur shampooing détox pour les cuirs chevelus stressés, car il contient de l’avoine pour apaiser et calmer. Étant donné que la formule est exempte de sulfates (ainsi que de parabènes et de colorants), elle est également idéale pour les cheveux colorés.

Aveeno Scalp Apaisant Shampooing Mélange de vinaigre de cidre de pomme 6,97 $ Acheter maintenant