10 milliards de dollars de New York Asset Manager dépose une nouvelle inscription pour le fonds Bitcoin ⋆ Crypto new media

Le gestionnaire d’actifs Stone Ridge crée un nouveau fonds axé sur le Bitcoin dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

Dans un prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 23 juillet, la société basée à New York avec 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) s’inscrit au Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund.

Le fonds se concentre sur les contrats à terme Bitcoin et les véhicules d’investissement groupés qui investissent directement ou indirectement dans la crypto-monnaie phare.

La firme précise que le fonds n’investit pas directement dans Bitcoin (BTC) et d’autres actifs cryptographiques. Le fonds devrait également détenir d’importantes liquidités et actifs traditionnels, tels que des titres d’État, des titres adossés à des créances hypothécaires et des fonds du marché monétaire. Selon Stone Ridge, les investissements dans les véhicules traditionnels serviront à plusieurs fins pour le fonds.

« Les placements en espèces et à revenu fixe sont destinés à fournir des liquidités, à servir de garantie pour les contrats à terme du Fonds et à soutenir l’utilisation de l’effet de levier par le Fonds.

Le Fonds cherche à investir dans des investissements liés au Bitcoin de sorte que la valeur totale du Bitcoin auquel le Fonds a une exposition économique se situe entre 100 % et 125 % de l’actif net du Fonds (l’« Exposition cible »). L’exposition cible du Fonds ne sera généralement pas modifiée en fonction des variations quotidiennes du prix du bitcoin ou des investissements liés au bitcoin du Fonds…

Dans la mesure où l’exposition économique du Fonds au Bitcoin dépasse 100 % de l’actif net du Fonds, le Fonds aura généralement une exposition à effet de levier à la valeur du Bitcoin. “

Le dépôt auprès de la SEC intervient des mois après que Stone Ridge Holdings Group a révélé qu’il avait acquis pour plus de 100 millions de dollars de Bitcoin dans le cadre de sa stratégie de réserve de trésorerie. L’achat a été effectué et gardé par la filiale de l’entreprise, New York Digital Investment Group (NYDIG).

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/StudioFI

Lien source