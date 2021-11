10 milliards de dollars Le Bezos Earth Fund affecte 2 milliards de dollars aux efforts de restauration des terres et de production alimentaire

Jeff Bezos à New York le 20 septembre, annonçant 1 milliard de dollars de subventions du Bezos Earth Fund. (Photo du Fonds Bezos Earth)

Alors que les pourparlers sur le climat de la COP26 des Nations Unies à Glasgow ont débuté cette semaine, le Bezos Earth Fund a annoncé lundi ses plans pour 2 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars: des programmes soutenant la restauration des terres et la production alimentaire.

Les subventions du fonds, qui seront versées d’ici 2030, cibleront les efforts déployés dans le monde entier.

Le milliard de dollars alloué à la restauration des terres a deux objectifs initiaux :

Projets en Afrique pour planter des arbres et revitaliser les prairies. Le fonds s’associera à des organisations appartenant à l’Afrique, notamment AFR100, un effort de restauration panafricain. Des initiatives dans 20 paysages aux États-Unis qui sont essentielles pour stocker le carbone et stimuler la biodiversité. Quelque 40 % des subventions cibleront les communautés mal desservies.

Le deuxième milliard de dollars servira à augmenter la production alimentaire tout en protégeant l’environnement. Le fonds a fourni encore moins de détails sur ces efforts, affirmant qu’ils cibleront des rendements agricoles plus élevés, réduiront le gaspillage alimentaire et mettront l’accent sur les régimes alimentaires à base de plantes.

« Nous devons conserver ce que nous avons, restaurer ce que nous avons perdu et cultiver ce dont nous avons besoin en harmonie avec la nature », a déclaré le fondateur d’Amazon Jeff Bezos dans un communiqué. « Investir dans la nature à travers des approches traditionnelles et innovantes est essentiel pour lutter contre le changement climatique, améliorer la biodiversité, protéger la beauté du monde naturel et créer un avenir prospère. »

Fin septembre, Bezos a annoncé ses plans pour un troisième milliard de dollars de son fonds – pour conserver et protéger les zones vulnérables du monde, en se concentrant initialement sur le bassin du Congo, les Andes tropicales et l’océan Pacifique tropical. Les trois mesures d’un milliard de dollars prises ensemble constituent la « stratégie nature » ​​du fonds.

En plus de la nature et de la justice environnementale, le site Internet du Earth Fund répertorie trois autres domaines de programme : la décarbonisation de l’économie ; économie, finance et marchés; et le suivi et la responsabilisation.

Depuis le lancement du Bezos Earth Fund en février 2020, le programme a fait plusieurs annonces de bénéficiaires de subventions :

Une ronde précédente de 791 millions de dollars de financement annoncée en novembre de l’année dernière qui est allée principalement à des organisations environnementales bien financées et établies. L’annonce de 203,7 millions de dollars de subventions et d’engagements visant à faire progresser la justice climatique, à soutenir des projets de relance économique axés sur le climat et à stimuler l’innovation dans les voies de la décarbonisation.

Bezos a récemment rencontré le prince de Galles pour discuter des efforts climatiques et ce dernier engagement a reçu les éloges de la vénérable écologiste et scientifique Jane Goodall.

« Conserver notre monde naturel, c’est conserver notre espèce humaine », a déclaré Goodall, dans un communiqué publié lundi. « Nous dépendons de la nature pour chaque respiration que nous prenons et chaque morceau que nous mangeons. Nous seuls pouvons déterminer son avenir – une responsabilité énorme. C’est une annonce extrêmement bienvenue et très nécessaire alors que le temps passe. »

Le prince de Galles a été impliqué dans la lutte contre le changement climatique et la protection de notre beau monde bien plus longtemps que la plupart. Nous avons eu l’occasion de discuter de ces questions importantes à la veille de la #COP26 – à la recherche de solutions pour guérir notre monde, et comment le @BezosEarthFund peut aider. pic.twitter.com/7zBNnfCav7 – Jeff Bezos (@JeffBezos) 31 octobre 2021

Le fonds a embauché des personnalités d’organisations environnementales à but non lucratif pour constituer son équipe de direction. Cela inclut Andrew Steer, ancien directeur du World Resources Institute, en tant que premier PDG et président, et Charlotte Pera, qui a été présidente et PDG de la Fondation ClimateWorks.

La société de cloud computing et de vente au détail en ligne basée à Seattle que Bezos a fondée a fait la une des journaux sur le front du climat.

La semaine dernière, Amazon a annoncé des investissements de son Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars. Alors que le fonds philanthropique de Bezos a jusqu’à présent été orienté vers des efforts de conservation et de restauration à but non lucratif, Amazon a investi dans des startups et des entreprises qui développent des technologies pour décarboniser l’industrie. Cela comprend des entreprises développant des technologies pour recharger les véhicules électriques, produisant des carburants à faible teneur en carbone pour les avions et les navires et fabriquant des boîtes plus petites pour l’expédition de marchandises.