10 millions d’Américains ont été surfacturés par l’IRS, et vous pourriez être l’un d’entre eux – .

Si vous avez produit votre déclaration de revenus fédérale 2020 avant le 11 mars, écoutez bien – l’IRS vient de publier certaines des meilleures nouvelles qu’il est possible de recevoir de l’agence fiscale. À savoir, que des millions d’Américains sont sur le point d’obtenir un remboursement inattendu de l’IRS.

Voici pourquoi: Les prestations d’assurance-chômage que les contribuables reçoivent lorsqu’ils perdent leur emploi comptent généralement comme un revenu imposable qui doit être déclaré dans votre prochaine déclaration de revenus fédérale. Les contribuables qui ont reçu cette prestation d’assurance-chômage l’année dernière l’auraient sans doute fait s’ils avaient produit leur déclaration de 2020 avant la date de mars mentionnée ci-dessus – et c’est pourquoi ils pourraient obtenir un remboursement de l’IRS. C’est parce que le plan de sauvetage américain – la loi de relance que le président Biden a promulguée le 11 mars – excluait les prestations d’assurance-chômage allant jusqu’à 10 200 $ d’être imposées pour 2020. Et avec ce coup de crayon, Biden a assuré qu’au moins 10 millions de personnes , selon l’estimation de l’IRS, se qualifier pour une facture d’impôt réduite ou même un remboursement.

L’IRS a publié sa propre annonce officielle expliquant comment tout cela fonctionnera. Les remboursements seront envoyés sur une base continue à l’avenir, de la même manière que les chèques de relance de 1 400 $ découlant du plan de sauvetage américain sont distribués par vagues.

La première phase de ces remboursements est envoyée maintenant, découlant de ce que l’IRS a identifié comme étant les déclarations de revenus «les plus simples». Cela comprend les déclarations où les contribuables n’ont pas d’enfants et ne demandent aucun crédit d’impôt remboursable.

«Ces corrections sont apportées automatiquement dans une approche progressive, allégeant le fardeau des contribuables», lit-on dans l’annonce de l’IRS. Il poursuit: «La prochaine phase comprendra les déclarations de revenus plus complexes que l’IRS prévoit qu’il faudra jusqu’à la fin de l’été pour les examiner et les corriger.»

L’IRS poursuit en expliquant que l’agence fiscale émettra ces remboursements par dépôt direct pour les contribuables qui ont fourni leur compte bancaire avec leur déclaration de revenus 2020. Si aucune information de compte bancaire n’est disponible, ces remboursements seront envoyés par la poste sous forme de chèques papier, et l’IRS dit qu’il continuera d’envoyer des remboursements jusqu’à ce que toutes les déclarations de revenus identifiées aient été examinées et ajustées.

Dans les 30 jours suivant toute correction apportée à votre retour, si cette annonce vous inclut, l’IRS vous enverra un avis expliquant les corrections apportées. Gardez cet avis, en plus d’examiner votre déclaration de revenus après avoir reçu l’avis. Il est également important de noter que l’IRS ajoute que «ces remboursements sont soumis à des règles de compensation normales, telles que l’impôt fédéral en souffrance, l’impôt sur le revenu des États, les dettes d’indemnisation du chômage, les pensions alimentaires pour enfants, les pensions alimentaires pour époux ou certaines dettes fédérales non fiscales (c.-à-d. prêts). L’IRS enverra un avis distinct au contribuable si le remboursement est compensé pour payer les dettes impayées. “

