10 millions d’ETH détruits depuis le lancement à Londres ⋆ Crypto nouveaux médias

Apple étend ses efforts pour lutter contre le matériel pédopornographique (CSAM) sur sa plate-forme. L'analyse du contenu dans les messages, les photos iCloud et les recherches Web arrivera sur iOS | iPadOS 15 et macOS Monterey cet automne. Photos iCloud Apple a commencé à rechercher CSAM dans iCloud en 2019, ou du moins à ce