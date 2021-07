10 musiciens queer qui font des vagues aujourd’hui

Alors que de nombreux artistes sont célébrés pour leur alliance, cette liste met en évidence les talents musicaux queer qui se taillent une place et créent de l’art qui aide la communauté LGBTQIA + à se sentir vue et entendue dans une industrie qui les laisse souvent de côté. De ceux qui créent des hymnes pop futuristes à une génération d’auteurs-compositeurs-interprètes qui forgent un nouveau canon de chansons d’amour, ce sont les musiciens queer à surveiller longtemps après la fin du mois de la fierté.

Ambré

En sortant de la Nouvelle-Orléans, Ambré est l’un des artistes R&B au visage frais de la scène. La musicienne autodidacte a sorti une partie de sa première musique sur Soundcloud, qui reste un tremplin pour certains des talents underground les plus excitants. Soulful, honnête et vulnérable dans sa propre musique – Ambré a également collaboré avec certains des plus grands artistes R&B d’aujourd’hui tels que HER et Kehlani. Travailler avec cette dernière lui vaudrait un Grammy Award en 2019 pour deux chansons qu’elle a co-écrites avec l’artiste. Elle a sorti son premier EP acclamé par la critique, Pulpe, un an plus tard, avec le single “band practice”. La vidéo qui l’accompagne montre un côté plus tendre de la représentation queer et constitue une excellente introduction à tout ce qui concerne Ambré.

Découvrez : « Le rattrapage »

Joie Oladokun

« Quand vous m’écoutez, je veux que vous ayez l’impression d’avoir pris une douche émotionnelle. » dit l’auteur-compositeur-interprète Joie Oladokun. Eh bien… mission accomplie. “Ayant du mal à donner grâce, à chacune de mes erreurs”, confie-t-elle sur “quelqu’un que j’étais”, accompagnée d’un piano doux et du timbre doux de la voix d’Oladokun, il est facile de voir pourquoi tant de personnes se connectent à ce singulier Talent. Ouverte sur son homosexualité, sa santé mentale et sa mission d’être intentionnelle avec la musique qu’elle crée, Oladokun (qui a été inspirée par Tracy Chapman) se fait un nom à Nashville et au-delà.

Consultez : « si vous avez un problème »

Espoir Tala

Si je pouvais choisir la bande originale d’une journée d’été parfaite au parc, où je suis entièrement amoureux de moi-même et où tout va bien dans le monde, ce serait pour un Espoir Tala chanson. Elle fait partie de la génération Z mais ses influences incluent la Bossa Nova des années 1950, le R&B des années 2000 et un peu de pop, pour créer une musique qui vous fait vous sentir bien. Extrêmement confiante dans l’art qu’elle veut créer et dans son identité queer, Tala fait le genre de musique dans laquelle les gens peuvent se retrouver. Son dernier single “Mad” me donne envie de crier après mon béguin estival, pleurer à ce sujet au lac , puis danser tous les sentiments pendant que je me souviens à quel point je suis incroyable.

Découvrez : ‘Lovestained’

Parcs d’Arlo

Parfois, le chagrin a besoin d’une bande-son pour vous aider à le traverser, et c’est là que Parcs d’Arlo entre en jeu. La musique de Parks ressemble à de la poésie et vous encourage à vouloir créer la vôtre, à explorer vos émotions quelles qu’elles soient, et à être facile avec vous-même comme vous le faites. L’artiste indie-pop/folk a été inspiré par des poètes tels que Sylvia Plath, et cette inspiration transparaît dans les paroles sensibles de chansons comme “Romantic Garbage” et le tout nouveau “Hope”. Apparemment n’ayant pas peur de porter son cœur sur sa manche, entrez dans cet artiste lorsque vous êtes prêt à apprendre à faire de même.

A voir : “Sophie”

Mme Boogie

Mme Boogie fait de la musique pour la personne qui sait qui elle est, ce qu’elle veut et qui se moque de ce que les autres pensent. Un flux confiant, fluide et sexy – écoutez Boogie lorsque vous avez besoin de vous rappeler qui vous êtes et ce que vous apportez à la table. Boogie est direct dans sa musique, avec des paroles sexuellement expressives sans vergogne alors que si souvent les artistes trans sont découragés de le faire. La rappeuse basée à Brooklyn est là pour changer l’apparence de l’industrie du hip-hop et n’a pas peur de devenir politique dans sa musique. Sa chanson “Fem Queen” avec Trannilish a été un méga-hit – exigeant le respect à travers les paroles, appelant ceux qui devaient l’être et défendant les personnes trans en même temps.

Découvrez : ‘Dickscipline’

Kidd Kenn

Coloré et énergique, Kidd KennLa musique de est aussi audacieuse que son hyper couleur s’estompe. Son débit impétueux et sa confiance en ses paroles démentent son jeune âge, mais le rappeur-chanteur de 18 ans fait rapidement un travail rapide dans les charts, et il ne fait que commencer. Obtenir le sceau d’approbation de personnes comme Kehlani, Rico Nasty et Saweetie – l’« effet Kenn » attire l’attention de tous. Le natif de Chicago et récent signataire d’Island Records a été tout sauf silencieux à propos de son homosexualité, encourageant les gens de la communauté à posséder leur identité même dans le monde hyper-masculin du hip-hop.

Découvrez : ‘Benji’

Ashnikko

L’auteur-compositeur-interprète et rappeur américain Ashnikko existe depuis environ 2016, mais ce n’est qu’en 2019 qu’ils ont vraiment explosé grâce à l’application qui vole le temps de tout le monde – Tiktok. Leur chanson “Stupid” avec Yung Baby Tate a pris d’assaut l’application après que tout le monde a commencé à l’utiliser comme son, menant à une certification or en 2020. Le son d’Ashnikko est un mélange de bubblegum pop, un peu de punk, surmonté de hip -sauter. Ils ont l’impression qu’un post Tumblr prend vie. Leur X a également attiré l’attention d’un autre artiste de genre, Doja Cat, qui a co-écrit le single “Boss Bitch” avec eux. Ashnikko adopte une approche très Gen Z de l’écriture de chansons, s’appuyant sur des expériences de la vie réelle et les exagérant jusqu’à ce qu’une chanson soit née. Ce processus semble fonctionner pour l’artiste jusqu’à présent, car leur étoile continue de monter, collaborant avec des artistes comme Grimes et plus récemment la princesse Nokia sur le récent single “Slumber Party”.

Découvrez : « Slumber Party »

Rina Sawayama

Futuriste est le premier mot qui vient à l’esprit en pensant à cet artiste électropop. Mannequin, auteur-compositeur, avocate et actrice, Rina Sawayama travaille avec (et inspirée par) sa communauté queer depuis le début de sa carrière. Sa musique est à plusieurs niveaux, vous entraînant souvent avec des rythmes prêts pour le club et des refrains rapides et accrocheurs, puis vous invitant à rester avec son lyrisme artistique et nuancé. Elle aborde l’insécurité, les traumatismes, le racisme et des sujets plus complexes dans sa musique, peut-être pour inspirer, espérons-le, les gens à creuser plus profondément et à se regarder eux-mêmes et la vie qu’ils vivent. C’est beaucoup à porter pour un artiste, mais Rina est un nouveau type d’artiste qui semble vouloir vous faire danser et vous faire réfléchir.

Découvrez : ‘Comme des Garçons (Comme les garçons)’

Evann Mcintosh

Evann Mcintosh fait le genre de musique que j’aime appeler “Sweet Sadboi Sounds”. Le genre de chansons d’amour mélancoliques et douces-amères qui vous rappellent celui qui s’est échappé. Sensuelle et souvent lente, votre patience est toujours récompensée par la voix soul et lucide de Mcintosh. Les paroles semblent toujours vouloir inspirer l’espoir – parler de l’idée de tomber amoureux ou d’imaginer la relation ou le partenaire parfait. Mcintosh incarne le genre d’optimisme la tête dans les nuages ​​qui ne peut venir que de l’abandon de la jeunesse. En espérant toujours le meilleur, en prenant ce que la vie vous réserve et en essayant de trouver la douceur dans tout cela.

Découvrez : ‘WIYULD’

Destin Conrad

Un autre artiste issu du monde des médias sociaux – Vine en particulier – Destin Conrad est devenu à la fois un auteur-compositeur talentueux et un artiste émouvant. Son premier EP, COLORWAY, vous invite dans son monde de R&B sensuel, de synthscapes et d’harmonies serrées. Il raconte l’histoire de quelqu’un qui est entré en lui-même et est prêt à passer au niveau supérieur dans la vie (et en amour). COLORWAY a reçu les éloges d’autres musiciens queer notables tels que CHIKA, Kehlani et Ambré, qui apparaît également sur l’album avec la chanson “FRAUDE”. Cet album donne l’impression de présenter le type de croissance personnelle qui, en tant que personnes queer, est souvent difficile à atteindre – mais les paroles encourageantes et la narration honnête de COLORWAY peuvent être utilisées comme un outil pour nous inspirer tous à essayer d’y arriver.

Découvrez : « EXCITÉ ! »

