10 nouveaux jeux accrocheurs du collectif Indie Houses

Image : Les maisons indépendantes

The Indie Houses est une nouvelle initiative d’une collection de sept éditeurs de jeux indépendants, travaillant ensemble pour mieux se soutenir mutuellement et aider à attirer davantage l’attention sur les jeux qu’ils publient. Hier soir, ils ont organisé leur tout premier Indie Houses Direct, une présentation d’une heure avec 35 annonces de jeux.

Raw Fury, Akupara Games, Fellow Traveller, Neon Doctrine, These Awesome Guys, Whitehorn Games et Toge Productions font actuellement partie de The Indie Houses. Parmi eux, ce sont les éditeurs qui nous ont apporté des jeux comme The Darkside Detective, Manifold Garden, Genesis Noir, Dandara et Calico. L’idée ici était de surfer sur la vague actuelle de Directs, comme le récent Wholesome Direct, pour attirer davantage l’attention sur de petits projets intéressants qui auraient autrement du mal à recevoir une plus grande attention de la presse.

La vidéo, malheureusement uniquement disponible en 360p de 1997, commence par une introduction du concept Indie Houses, avant de passer à chacun des prochains titres des sept éditeurs. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des faits saillants qui m’ont marqué.

Glitchhikers : les espaces entre

Glitchhikers ressemble à l’un de ces podcasts incroyables qui racontent des histoires effrayantes que vous ne pourrez plus jamais retrouver après avoir écouté. Faisant suite à un jeu expérimental de 2014 créé par les développeurs Silverstring Media, The Spaces Between va raconter une histoire étrange et surréaliste de voyages particuliers, et a l’air cool comme l’enfer dans la bande-annonce. Il doit sortir l’année prochaine.

La légende de Tianding

Situé à Taïwan, The Legend Of Tianding est une plate-forme à défilement horizontal avec un style de dessin animé magnifique et toutes sortes d’action saccadée. Cela ressemble un peu à Streets Of Rage, mais avec des techniques de combat vraiment intéressantes, en particulier cette ceinture rouge. Il doit sortir le 27 octobre.

Pins phares

J’attends avec impatience Beacon Pines depuis un bon moment maintenant. C’est un jeu narratif à la troisième personne d’aspect mièvre, dans lequel les charmes découverts peuvent être placés dans un livre qui réécrit l’histoire au fur et à mesure que vous la jouez. Ce qui est assez hallucinant à vivre, vous permettant de jouer à travers des versions où les personnages principaux meurent, puis de réorganiser les charmes pour raconter l’histoire de manière complètement différente. Il vient de signer chez Fellow Traveller, après un Kickstarter réussi, et devrait sortir l’année prochaine.

Princesse Fermière

Malheureusement, ce n’est pas un jeu sur la culture et la commercialisation de votre propre gamme de princesses fraîchement cultivées, c’est plutôt un jeu d’élevage et de casse-tête sur… se lier d’amitié avec des lapins ? Honnêtement, j’ai regardé la bande-annonce deux fois et je n’ai toujours aucune idée de ce qui se passe, ce qui est peut-être ce que j’aime tant. Il devrait sortir plus tard cette année.

Diabolisé

Bien mieux vu ici que dans la vitrine super basse définition où c’était incompréhensible, Devilated est un FPS super brutal, très clairement inspiré de Quake, et ayant l’air de toutes sortes de macabre. Il y aura du bullet time, dont il y a eu beaucoup trop peu dans les jeux ces derniers temps. Il existe déjà une version Early Access sur Steam et des versions console à venir l’année prochaine.

Cycle de rêve

Bénéficiant de l’un des co-créateurs de Tomb Raider, Toby Gard, concepteur de Lara Croft, Dream Cycle doit être une exploration effrayante à la première personne des Dreamlands, qui dit qu’il vous permettra d’utiliser la furtivité, des pièges et des sorts, en plus de la force brute, pour aborder le jeu dans votre propre style préféré. Il convient de noter que les images du jeu présentées dans l’émission principale étaient beaucoup plus calmes que l’action frénétique de la bande-annonce ci-dessus. Il sera intéressant de voir le Gard réaliser une nouvelle vision après toutes ces années (et après Galleon). Il arrive en Early Access la semaine prochaine.

Parti viral

Hors de l’accès anticipé depuis hier, Gone Viral est un bagarreur roguelite créé par d’anciens développeurs AAA qui ont travaillé sur des jeux comme Wildstar et City Of Heroes. Il a l’air complètement maniaque et est maintenant disponible sur Steam.

Quête de Kana

Bien qu’il soit sorti en mars 2020, ce jeu d’apprentissage de la langue japonaise Kana Quest s’est faufilé dans la série en publiant une démo pour la première fois. C’est un jeu de réflexion conçu pour vous apprendre les lettres japonaises, et est actuellement à moitié prix pour célébrer l’événement.

lac

Lancé aujourd’hui, Lake se déroule en 1986, lorsqu’une femme d’affaires prospère retourne dans sa petite ville natale pour remplacer son père, un employé des postes. Il s’agit de changer de rythme, d’apprendre à connaître les habitants et de nouer des relations. Et, vous savez, livrer le courrier. C’est une aventure à la troisième personne de Gamious, sortie sur Steam cet après-midi.