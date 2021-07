10 nouveaux jeux Android de la semaine dernière : le meilleur, le pire et tout le reste (19/07/21)

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai l’arrivée du clone Pokémon GO de CD Projekt Red, qui propose bien sûr un skin Witcher. J’ai aussi un jeu d’aventure fantastique des créateurs de 80 Days, ainsi qu’un jeu de bagarre indépendant agréable qui a récemment trouvé une certaine popularité sur Reddit. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux jeux Android notables sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

À la mer!

À la mer! est présenté comme un roman visuel qui permet beaucoup de choix, jouant essentiellement comme un jeu d’aventure. Voyant que cela vient des mêmes personnes qui ont créé 80 Days, le gameplay est assez similaire. Gardez à l’esprit que cette aventure de meurtre et de mystère est chronométrée, vous devrez donc continuellement faire les bons choix pour faire avancer l’histoire avant d’échouer. Voyant qu’il y a beaucoup de choix parmi lesquels choisir pendant que l’équipage du navire enquête sur vos méfaits, vous devrez utiliser tous les outils à votre disposition pour vous assurer que quelqu’un d’autre prend la responsabilité de votre transgression. Il y a beaucoup de rejouabilité ici, où l’histoire principale durera 4 heures, et vous voudrez rejouer plusieurs fois pour voir comment se déroulent tous les différents choix.

Monétisation: 6,49 $ / aucune publicité / aucun IAP

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

Dragonfist illimité

Dragonfist Limitless est un bagarreur basé sur des pixels qui est un peu un sac mélangé. Les graphismes sont simples, mais ils sont illustratifs, et le gameplay est amusant, bien que quelque peu édulcoré par rapport aux bagarreurs modernes. Vous ne pouvez vous déplacer que dans deux directions et vos mouvements sont limités à trois boutons. Pourtant, travailler sur le jeu est assez amusant. Entrer dans le jeu est un peu un casse-tête, grâce à de minuscules cases à cocher difficiles à cocher. L’ensemble du jeu est également cloisonné pour une raison quelconque, et la taille du texte dans le jeu est inconfortablement petite. Donc, comme je l’ai dit, c’est un sac mélangé, mais ça peut être amusant, c’est pourquoi Dragonfist Limitless est dans la rafle d’aujourd’hui. Bien que les IAP soient assez élevés, ils sont principalement destinés aux dons aux développeurs. Ils ne sont pas obligatoires.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 59,99 $

Vélos de course !

Vélos de course ! se sent un peu rugueux sur les bords, mais les graphismes low-poly sont agréables, et il y a du plaisir à s’équiper sur votre vélo. L’objectif est d’améliorer votre vélo jusqu’à ce que vous ayez gagné chaque course, ce qui est assez basique, mais il existe des classements et vous pourrez collecter un tas de produits cosmétiques, ce qui vous aidera à gagner chaque course. Bien sûr, la physique du jeu pourrait certainement nécessiter plus de travail, mais dans l’ensemble, il y a assez de choses à aimer ici pour se séparer de 2 $. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta, donc des bogues sont attendus, mais il en va de même des correctifs.

Monétisation: 1,99 $ / pas de publicités / pas d’IAP

IO du champ de bataille royal

Royal Battleground IO est exactement cela. C’est un jeu IO. Comme les autres jeux IO, vous allez créer un personnage pour voir combien de temps vous pouvez survivre dans l’arène multijoueur. Vous avez le choix entre 10 héros et 15 armes, créant un bon mélange de contenu qui ne se ressemble pas trop lorsque vous éliminez des hordes de personnes. En fin de compte, ce jeu ne fait rien que nous n’ayons jamais vu mille fois, même s’il peut être amusant en courtes rafales. Gardez simplement un œil sur les achats intégrés. Heureusement, ils ne sont pas nécessaires pour jouer car les prix élevés sont destinés à l’achat de packs de pièces pour les cosmétiques.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 2,99 $ à 47,99 $

Fusionner l’évolution des monstres : invoquer et fusionner le RPG

Les jeux Merege sont apparemment revenus à la mode, et Merge Monster Evolution est donc le dernier à offrir les mêmes mécanismes que vous trouveriez en 2048 ou Threes !. Bien sûr, ce jeu ne se limite pas à son inspiration, grâce à sa mécanique RPG, où vous affronterez toutes sortes de monstres. Pourtant, il s’agit d’une version moyenne où la collecte et la fusion sont l’objectif principal, ce qui peut devenir obsolète. La monétisation du jeu n’est pas terrible non plus. Pourtant, il y a du plaisir à avoir, surtout si vous aimez les jeux de fusion.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 43,99 $

Tournez-les mal

Turn ’em evil est un jeu idiot où le but est de créer des situations où les gens se mettent en colère. Dans un cas, vous insulterez le Père Noël jusqu’à ce qu’il soit prêt à vous arracher la tête. Dans un autre, vous pousserez et pousserez un client dans un magasin jusqu’à ce qu’il se plaigne au gérant. Bien qu’il soit facile de déterminer quels choix choisir pour mettre les gens en colère, les résultats sont plutôt amusants. Il s’agit donc plus ou moins d’un jeu décontracté avec lequel perdre du temps, et vous pourriez même en rire, même si les choses peuvent vite devenir périmées.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP ?

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

Le sorceleur : tueur de monstres

Couverture de la police Android: Gotta Kill ‘Em All: Le point de vue de The Witcher sur Pokémon Go est maintenant disponible sur Android

The Witcher: Monster Slayer est un mélange des mécanismes d’épée de The Elder Scrolls: Blades et du gameplay de la collection AR basée sur la carte de Pokémon GO. Comme vous vous en doutez, le jeu regorge d’achats intégrés et vous serez obligé de combattre des monstres trop difficiles à battre à moins que vous ne payiez. Bien sûr, les graphismes sont excellents, et se promener en ville pour tuer des monstres peut être une nouveauté, mais en fin de compte, ce jeu a été fait pour une chose, et c’est pour vous faire dépenser autant d’argent que possible. Donc, à moins que vous ne soyez un fan inconditionnel de Witcher qui n’a aucun scrupule à dépenser de l’argent illimité sur un jeu de collection peu profond, c’est un titre facile à ignorer.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Plantopia – Jardin de fusion

Plantopia est un jeu de fusion simple, mais au lieu de fusionner des nombres, vous fusionnerez des plantes. Pourtant, les mécanismes de base restent les mêmes, fusionnent autant que possible sans manquer de place sur le plateau. Bien sûr, il s’agit d’une version gratuite, et elle est donc monétisée de manière beaucoup trop agressive pour la profondeur du jeu. En règle générale, VOODOO propose des jeux bon marché et faciles remplis de publicités, mais la cupidité de ce titre garantit que le broyage est le mécanisme principal, ce qui ne devrait pas vraiment être une chose dans un simple jeu de fusion.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

Monde parfait : Révolution

Une autre semaine, un autre MMORPG fade arrive sur Android. Bien que le jeu porte le nom d’un MMO PC, il s’agit d’une expérience entièrement mobile, avec une lecture automatique. Le gros vendeur ici est que Perfect World: Revolution peut être joué en mode portrait, ce qui est surprenant pour un MMO mobile, bien que les pièges typiques que vous attendez d’un jeu F2P, tels que les mécanismes de paiement pour gagner ainsi que nobles dans -les achats d’applications, sont tous ici. Peut-être que vous trouverez un peu de nostalgie si vous êtes familier avec le MMO Perfect World original, mais au-delà de cela, ce titre se joue comme un jeu inactif développé à partir de zéro comme une saisie d’argent.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Survie : Jour Zéro

Survival: Day Zero est le dernier jeu de stratégie de survie à l’emporte-pièce sur le Play Store, des arrière-plans pré-rendus et tout. Il s’agit également d’un jeu de gacha, combiné à la mécanique de Clash of Clans où la construction d’empire et les combats sont nécessaires, en plus d’un gameplay RPG où vous combattrez des zombies avec vos tirages de gacha. Fondamentalement, ce jeu propose tous les genres pour lesquels les jeux mobiles sont connus, une corne d’abondance de mécanismes gourmands, si vous voulez. C’est le genre de jeu qui fait que les gens détestent les jeux mobiles, et pour une bonne raison, c’est de la foutaise.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

