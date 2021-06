10 nouvelles fonctionnalités les plus excitantes à venir sur votre iPhone – .

Les fans d’Apple ont une poignée de grands événements à attendre chaque année, mais il y en a deux qui sont particulièrement excitants. En tête de liste se trouve l’événement iPhone annuel d’Apple, au cours duquel l’iPhone de nouvelle génération est présenté pour la première fois chaque année aux côtés d’autres nouveaux matériels. Mais il ne fait aucun doute que la Worldwide Developers Conference (WWDC) de l’entreprise est juste derrière. Alors que l’événement iPhone d’Apple présente un nouveau matériel qui ne sera acheté que par une partie de la base d’utilisateurs d’Apple, la WWDC est une vitrine annuelle pour les mises à jour logicielles majeures qui seront mises à la disposition de l’écrasante majorité des fans d’Apple sur toutes les plates-formes matérielles.

Comme cela a été le cas ces dernières années, la WWDC 2021 a commencé par une énorme présentation où le PDG Tim Cook et d’autres dirigeants d’Apple ont présenté tous les derniers logiciels que l’entreprise a concoctés pour iPhones, iPads, Apple Watches, ordinateurs Mac, Apple TV. , et plus. Contrairement à la plupart des années, cependant, le discours d’ouverture de la WWDC 2021 était une présentation virtuelle, car la pandémie pose toujours des problèmes pour les événements en personne. Vous pouvez revoir l’intégralité de la présentation ici si vous le souhaitez, mais la plupart des gens s’intéressent principalement à la nouvelle mise à jour du logiciel iOS 15 d’Apple qui sortira en septembre prochain avec l’iPhone 13. Vous n’aurez pas besoin d’un iPhone 13 pour profiter de tous les de nouvelles fonctionnalités Apple a cependant dévoilé lundi, car iOS 15 sera disponible sur plus d’une douzaine de modèles d’iPhone actuels.

Vous voulez voir toutes les nouvelles fonctionnalités les plus populaires arriver sur votre iPhone plus tard cet été lorsque iOS 15 sortira ? Nous les avons tous inclus ici dans cette rafle.

FaceTime

Apple rend les chats vidéo FaceTime plus naturels et réalistes dans iOS 15, ce qui est une excellente nouvelle compte tenu de la popularité actuelle des services d’appels vidéo.

Tout d’abord, la nouvelle fonctionnalité Spatial Audio d’Apple arrive sur FaceTime pour donner l’impression que le son vient de tout autour de vous. FaceTime utilisera également l’apprentissage automatique pour bloquer le bruit ambiant en arrière-plan et éliminer tout le bruit de fond. Une nouvelle vue en grille sera utile pour les appels vidéo FaceTime de groupe, et un nouveau mode Portrait floutera votre arrière-plan et mettra l’accent sur vous.

De nouveaux liens FaceTime peuvent être générés pour les appels FaceTime afin que vous puissiez les partager et planifier des appels vidéo avec des amis ou des collègues. Les utilisateurs d’Android et Windows pourront également rejoindre des appels FaceTime de groupe, directement depuis leur navigateur Web.

Un nouvel ensemble de fonctionnalités SharePlay qui sera utilisé sur iOS 15 permet aux utilisateurs d’ajouter de la musique aux appels FaceTime et d’écouter ensemble. Il existe même des commandes de lecture partagées. Passez à une application de streaming comme HBO Max ou Disney+ lors d’un appel FaceTime et vous pourrez regarder en synchronisation ensemble ! Vous pourrez également partager votre écran via FaceTime dans iOS 15, et l’image dans l’image vous permet de rester dans le cadre pendant que vous partagez l’écran ou regardez une vidéo en streaming ensemble. En plus de tout cela, SharePlay vous permet de diffuser vos appels FaceTime sur une Apple TV.

messages

Il y a des tonnes de nouvelles fonctionnalités de Messages dans iOS 15, et beaucoup d’entre elles sont orientées vers les discussions de groupe. Les photos apparaîtront désormais dans une pile que vous pourrez parcourir. Une nouvelle fonctionnalité « Partagé avec vous » dans l’application Actualités ajoute tous les articles d’actualité que vous avez reçus dans Messages. Une fonctionnalité similaire “Partagé avec vous” est également disponible dans l’application Apple Music et l’application Photos. Safari, Podcasts et l’application TV d’Apple incluront également une nouvelle section «Partagée avec vous».

Se concentrer

Les nouvelles fonctionnalités Focus d’Apple dans iOS 15 aident les gens à faire face au fait que notre attention est toujours attirée dans de nombreuses directions différentes. Focus vise à faire correspondre les paramètres de votre appareil avec votre état d’esprit actuel. Par exemple, lorsque vous êtes au travail, vous pouvez configurer Focus pour ne rendre visibles que les applications professionnelles et pour n’afficher que les notifications de vos collègues.

Les notifications ont été repensées et réorganisées avec de nouvelles fonctionnalités telles que le « Résumé des notifications », qui peut fournir un résumé de vos notifications non lues qui sont automatiquement hiérarchisées. Les notifications de messages arriveront toujours, par exemple, mais les notifications de faible priorité peuvent être conservées afin qu’elles ne vous dérangent pas. Apple utilisera l’apprentissage automatique pour distinguer les notifications de haute priorité des choses qui peuvent attendre. De cette façon, vous n’êtes pas constamment submergé par des notifications de faible priorité.

Il convient également de noter que le statut Ne pas déranger est automatiquement affiché dans Messages maintenant, et un expéditeur peut ignorer le NPD en cas d’urgence.

Texte en direct

Une nouvelle fonctionnalité Live Text numérise le texte des photos que vous capturez. il fonctionne également avec les photos qui se trouvent dans votre photothèque ou les images que vous recevez via Messages. La fonctionnalité reconnaît les numéros de téléphone, les adresses et plus encore pour s’intégrer à d’autres applications telles que Téléphone et Cartes. Cela ressemble beaucoup aux fonctionnalités similaires que Google a ajoutées à Android il y a quelques versions.

Souvenirs

La fonction Memories d’Apple organise vos moments préférés dans des films sincères, et maintenant Apple Music est intégré pour la première fois. Les souvenirs sont en haut de l’onglet Pour vous dans Photos, et les pistes de votre Apple Music seront désormais automatiquement ajoutées. iOS 15 rythmera même vos vidéos Memories au rythme de la musique. Toutes les vidéos sont bien sûr personnalisables si vous souhaitez apporter des modifications à des photos, des vidéos ou des chansons, et vous pouvez enregistrer et partager les vidéos Memories que vous créez. Une nouvelle fonctionnalité qui ajuste automatiquement la couleur et le ton de vos photos et vidéos pour les rendre plus cohérentes sur l’ensemble de la vidéo est également intéressante.

Portefeuille

L’application Wallet d’Apple dans iOS 15 ajoute la prise en charge de nouvelles clés en plus des clés de voiture pour les voitures prises en charge. C’est vrai – vous pouvez maintenant ajouter des clés pour les journaux intelligents pris en charge, les tourniquets de travail et même les hôtels pour vous permettre d’appuyer pour déverrouiller.

Les cartes d’identité arrivent également sur Apple Wallet. Les États participants vous permettront de scanner votre permis de conduire ou toute autre pièce d’identité d’État ! La TSA prendra même en charge la nouvelle fonctionnalité d’identification numérique d’Apple dans Wallet.

Extensions du navigateur Safari

Pouvez-vous imaginer utiliser un navigateur Web de bureau qui ne prend pas en charge les extensions ? Eh bien, pourquoi diable devons-nous sacrifier les extensions sur nos smartphones et tablettes ? Apple ajoute enfin la prise en charge des extensions de navigateur à Safari dans iOS 15. Plus important encore, les développeurs pourront créer une seule extension de navigateur universelle qui fonctionne sur ses trois plates-formes prenant en charge Safari, notamment iOS 15, iPadOS 15 et macOS.

Plans

En plus des nouvelles cartes plus sophistiquées d’Apple arrivant dans d’autres régions dans iOS 15, l’application Maps mise à jour d’Apple propose une nouvelle vue Globe agrandie comme Google Earth. Plus important encore, des tonnes d’informations supplémentaires arrivent sur Maps. De plus, un nouveau mode nuit magnifique a une lueur au clair de lune lorsque vous explorez les cartes.

De nouveaux détails de route ont été ajoutés à Maps pendant que vous naviguez, comme les voies de virage et les médianes. Vous pouvez également voir maintenant des voies de bus et de taxi, ainsi que des passages pour piétons et des pistes cyclables.

Une autre fonctionnalité impressionnante vous permet de scanner votre environnement pour activer un mode de navigation en réalité augmentée pendant que vous marchez !

Nouvelles fonctionnalités des AirPods

Conversation Boost pour AirPods Pro vous permet d’amplifier le haut-parleur lorsque vous parlez à quelqu’un. Siri peut également annoncer vos notifications et même vous lire des listes. La nouvelle fonctionnalité de réseau Find My d’Apple est désormais également prise en charge par les AirPod.

A noter également, Spatial Audio arrive maintenant sur tvOS pour les utilisateurs d’AirPods Pro et d’AirPods Max.

Intimité

Apple se concentre depuis un certain temps sur la confidentialité des utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités de confidentialité ont maintenant été déployées dans iOS 15. Une nouvelle fonctionnalité de Mail empêchera les expéditeurs d’e-mails d’utiliser des éléments tels que les pixels espions pour voir quand vous ouvrez des e-mails. Une fiche de rapport de confidentialité sera disponible pour vous montrer quelles applications utilisent des trackers et comment elles vous suivent. Il existe également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour Siri, et bien plus encore.