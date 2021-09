10 offres Amazon qui dureront tout le week-end et qui en valent la peine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Tous ces produits étaient plus chers, mais ils bénéficient désormais d'une remise qui durera au moins jusqu'à dimanche prochain.

Mac mini avec puce M1 et SSD de 512 Go

Cet Apple Mini PC a plusieurs versions, avec processeur Apple M1. C’est parfait si vous souhaitez utiliser macOS avec un ordinateur un peu plus abordable et compact.

Le petit ordinateur de bureau d’Apple est déjà rétrogradé à sa capacité de 512 Go, la plus élevée que vous puissiez acheter en ce moment.

Mac mini c’est un ordinateur de bureau qui occupe très peu et qui a aussi le nouveau Processeur Apple M1, l’un des plus rapides du marché et ne génère pas non plus de chaleur ni de bruit.

Cet équipement dispose d’une sortie vidéo HDMI, de 2 ports USB 3.1, de deux connexions USB-C avec Thunderbolt 4 et d’un port Ethernet 1 Gigabit.

Sur Amazon, on le trouve déjà à 944 euros, contre 1 029 euros qu’il coûtait.

Moniteur 24″ Samsung LS24A600NWUXEN

Moniteur 24 pouces avec une résolution QHD de 2560×1440 pixels et un temps de réponse de 5 ms. Parfait comme moniteur avec lequel travailler.

Ce moniteur Samsung en vente est une excellente option si vous recherchez un moniteur à utiliser avec votre ordinateur de bureau ou pour le connecter à votre ordinateur portable et travailler avec une meilleure position.

C’est lui Samsung LS24A600NWUXFR, un moniteur 24 pouces avec résolution QHD (2560×1440 pixels) qui offre 3 ports USB supplémentaires et une connexion HDMI ou DisplayPort à votre ordinateur portable.

Il a un temps de réponse de 5 ms et en plus de pouvoir régler la hauteur ou l’angle, vous pouvez également le tourner à 90º.

Vous pouvez l’obtenir en vente jusqu’à dimanche pour 159 euros.

Samsung Galaxy M32

Ce mobile dispose d’un panneau sAMOLED et d’une batterie de 5 000 mAh, ainsi que d’une charge rapide et NFC, entre autres.

Un mobile bon marché et parfait pour la grande majorité des usages peut être ceci Samsung Galaxy M32. Il s’agit d’un smartphone milieu de gamme qui sera en vente encore quelques jours.

Il possède un écran AMOLED de 6,4 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W et l’appareil photo principal de 64 mégapixels sont suffisamment de fonctionnalités pour vous donner une idée de ce à quoi cela ressemble.

C’est l’un des téléphones Samsung les plus vendus ces dernières semaines.

Sur Amazon, il passe de 329 euros à seulement 249 euros.

Kobo Balance H2O

Ce lecteur de livre électronique présente un design ergonomique avec une poignée sur un côté. Il est également résistant à l’eau.

Si vous voulez un excellent lecteur de livres électroniques mais que vous ne voulez pas d’un Kindle en raison de ses limites avec certains formats, nous vous le recommandons Kobo Balance H2O.

Non seulement il est compatible avec les formats les plus utilisés comme l’ePub, mais il dispose également d’un écran rétroéclairé de 7 pouces pour pouvoir lire la nuit, de 8 Go de stockage et de la possibilité de lire de n’importe quelle manière.

Vous pouvez lire cette revue complète de Kobo Libra H2O que nous avons publiée sur ComputerHoy.com pour voir à quoi cela ressemble.

Sur Amazon, il est vendu en solde pour 149,99 euros.

AirPods Apple de 2e génération

Les écouteurs sans fil de référence d’Apple ouvrent la voie sur le marché. Ils ont la suppression du bruit et intègrent l’assistant virtuel Siri.

La deuxième génération d’Apple AirPod sont ceux qui incluent une amélioration de l’autonomie, en plus de la possibilité pour Siri de vous écouter lorsque vous dites “Hey Siri”.

Ces écouteurs ont une excellente qualité audio afin qu’ils puissent vous entendre clairement dans les appels de toutes sortes, en plus d’une autonomie d’environ 5 heures d’utilisation qui est prolongée jusqu’à 24 heures avec son boîtier de charge.

Amazon les a réduits à seulement 127 euros avec la livraison gratuite. Et si vous le souhaitez avec une box de recharge sans fil, ils vous coûteront 159 euros.

Huawei Matebook D15

Huawei Matebook D15 pour 499 € sur Amazon

Si vous cherchez un ordinateur portable pour travailler, étudier ou en équipe pour toute la famille, Amazon a maintenant une bonne offre pour ce Huawei Matebook D15 avec processeur Intel.

C’est la version avec Intel Core i3 et aussi avec un SSD de 256 Go. Un ordinateur portable de 15,6 pouces avec une résolution Full HD parfait pour le travail.

Il possède 3 ports USB, un port USB-C qui sert de port de charge et une sortie vidéo HDMI pour répondre à tous vos besoins. Ce sont ses caractéristiques.

Écran 15,6″, FullHD 1920 x 1080 pixels, technologie IPS. Processeur Intel Core i3-10110U 8 Go de mémoire RAM DDR4 2400 MHz. 256 Go de stockage SSD NVMe PCIe. Carte graphique Intel UHD Graphics 620

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour seulement 499 euros et avec la livraison totalement gratuite.

Friteuse sans huile Aigostar Hayden

Cette friteuse sans huile de 3,5 L est idéale pour cuisiner plusieurs portions à la fois. Il a un prix assez abordable et une puissance de 1500W.

Si vous voulez vous lancer dans la mode des friteuses sans huile, même si une très petite quantité d’huile est réellement utilisée, vous pouvez maintenant le faire avec cette friteuse Aigostar Hayden.

Il dispose d’un seau de 3,5 litres et d’un panier antiadhésif. Il atteint une plage de 80 °C à 200 °C et vous pouvez régler le temps de cuisson jusqu’à 30 minutes.

Vous pouvez déjà le mettre en vente pour seulement 50,99 euros sur Amazon.

Cafetière à capsules Bosch Tassimo Happy

Cette cafetière Tassimo prépare plus de 40 types de boissons différentes, y compris des cafés, des chocolats et des infusions, sur simple pression d’un bouton. Avec la technologie IntelliBrew pour éviter de mélanger les saveurs.

Parmi les machines à café à capsules les moins chères que vous pouvez trouver en ce moment cette Bosch Tassimo Heureux Cela ne vous coûtera que 29 euros.

C’est une cafetière compatible avec les capsules Tassimo que vous pouvez acheter dans n’importe quel supermarché, bien que nous vous recommandons de vous procurer un kit de capsules réutilisables.

Il a une puissance de 1400W et un réservoir d’eau de 700ml pour préparer plusieurs tasses de café sans se soucier.

Vous le trouverez en vente sur Amazon en plusieurs coloris : noir, noir/rouge, rouge/blanc, rose/blanc et vanille/noir.

Samsung Galaxy Buds Live

Casque sans fil Samsung au design innovant et au son calibré par AKG. Ils sont faciles à synchroniser et peuvent être facilement configurés avec l’application. Ils offrent jusqu’à 8 heures d’autonomie et leur boîtier dispose d’une recharge sans fil. Ils fonctionnent également avec les mobiles d’autres marques.

Les écouteurs antibruit “haricot” de Samsung sont toujours très bon marché et également dans une couleur bleu vif frappante.

Sont les Samsung Galaxy Buds Live, des écouteurs qui s’adaptent à votre oreille et qui disposent d’une technologie de suppression active du bruit pour éliminer tout bruit extérieur. Ils sont parfaits si vous recherchez des écouteurs légers.

La remise est impressionnante, désormais ils valent 110 euros de moins pour atteindre 85 euros, son minimum historique.

Montre Samsung Galaxy Active 2

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est la deuxième génération de la montre de sport de la société sud-coréenne. En plus d’améliorer la reconnaissance sportive, c’est désormais une meilleure montre connectée grâce à sa lunette numérique.

L’une des montres intelligentes les plus intéressantes de Samsung est celle-ci Montre Galaxy Active 2. C’est la version de la génération précédente avec Tizen comme système d’exploitation et également compatible avec Android et iPhone.

Il possède un écran tactile rond et AMOLED, avec un capteur de fréquence cardiaque et un capteur pour effectuer des électrocardiogrammes. Pour les athlètes, il dispose d’un suivi de différents sports, d’un GPS pour enregistrer les itinéraires depuis l’étranger et d’avertissements pour vous déplacer et votre progression au jour le jour.

Cette version 44mm et aussi avec 4G Grâce à son eSIM, il est désormais soldé à 139 euros et vous pouvez le trouver pour 189 euros.

