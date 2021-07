10 offres Amazon Tech à ne pas manquer | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il reste encore des mois avant la prochaine grande période de bonnes affaires sur Amazon, mais chaque jour, nous rencontrons des centaines de produits moins chers et très intéressants.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer quelques-uns de ces produits dont vous pouvez profiter et qui sont également moins chers que la normale. Produits technologiques proposés que vous pouvez acheter sur Amazon.

Accessoires, mobiles, ordinateurs portables… vous avez des options de toutes sortes et toujours moins chères que son prix traditionnel.

Kindle avec 3 mois gratuits de Kindle Unlimited

La liseuse Amazon e-book est l’un des produits phares de chaque été. Lorsque nous prenons des vacances, nous pouvons tous lire tout ce que nous n’avons pas lu pendant les autres mois.

C’est pourquoi Amazon a abaissé ce lecteur e-ink à écran de 6 pouces de 15 euros à 74,99 euros. Il comprend également un Abonnement gratuit de 3 mois à Kindle Unlimited.

Dans Kindle Unlimited, vous avez gratuitement des millions de livres de toutes sortes, y compris des actualités. Après 3 mois le service sera renouvelé pour 9,99 euros par mois.

iRobot Roomba 671

Ce robot aspirateur est l’un des plus abordables d’iRobot, même s’il n’en est pas moins complet pour cela. Par exemple, il est compatible avec Alexa et Google Assistant et cartographie intelligemment votre maison pour un nettoyage plus détaillé.

Ce robot aspirateur d’iRobot est rapidement devenu l’un des best-sellers. Parce que? Parce que cela prend quelques jours avec une remise très intéressante, maintenant cela ne coûte que 199 euros avec des fonctions spectaculaires.

Il s’agit de iRobot Roomba 671, un aspirateur robot connecté que vous pouvez contrôler avec une application et aussi depuis Alexa ou l’assistant Google. Il propose un nettoyage progressif, des suggestions personnalisées comme un nettoyage en profondeur en cas d’allergies, et bien plus encore.

Amazon Fire TV Stick Lite

Cet appareil de streaming est plus puissant que le modèle standard de la génération précédente, et dispose d’une télécommande Alexa, bien que sans boutons de volume, intégrée.

Si vous possédez un ancien téléviseur sans connexion internet ou tout simplement que la Smart TV que vous possédez actuellement n’a pas les fonctions ou applications pour lire les films et séries que vous souhaitez, la solution la plus simple et la moins chère est de vous procurer un Amazon Fire TV Stick Lite.

Ce simple lecteur multimédia basé sur Android se connecte à votre téléviseur et à votre WiFi. Il peut lire du contenu en 1080p et possède des applications de toutes les plateformes de streaming que vous pouvez imaginer.

Votre télécommande comprend un bouton pour activer le microphone et ainsi parler à Alexa. Vous disposez également de commandes de lecture, mais pas de contrôle du volume ni d’activation et de désactivation de la télévision.

Le prix est désormais moins cher que la normale, vous pouvez le trouver pour seulement 24,99 euros sur Amazon.

MacBook Air avec puce M1

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

L’un des ordinateurs portables les plus légers et les plus primés qui est devenu la norme pour les ultraportables pour pratiquement toutes les marques est ce Apple MacBook Air.

Cet ordinateur portable de 13 pouces de dernière génération avec processeur Apple M1 dispose de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. C’est un appareil rapide, il ne chauffe pas même avec des tâches très lourdes et il est aussi moins cher.

Chez Amazon, il est en stock et avec une réduction de 146 euros, restant à seulement 983 euros.

Xiaomi Mi 11i 5G

Obtenez ce Xiaomi Mi 11i 5G pour 559 €

C’est l’un des mobiles vedettes de Xiaomi en incluant le processeur le plus rapide d’aujourd’hui et aussi l’un des plus gros appareils photo qui ont été montés sur un mobile. Il en va de même de ce Xiaomi Mi 11i 5G qui est déjà en vente sur Amazon.

Ce mobile est une machine impressionnante et bien huilée qui met en danger tous les mobiles de la gamme premium qui coûtent près ou plus de 1 000 euros.

Il possède le puissant processeur Snapdragon 888, un écran de 6,67 pouces, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais il possède également un appareil photo principal de 108 mégapixels et un appareil photo selfie de 20 mégapixels.

Ne manquez pas l’analyse complète du Xiaomi Mi 11i 5G que nous avons réalisée sur ComputerHoy.com pour le connaître en profondeur.

Sur Amazon, son prix a baissé de 90 euros et est déjà inférieur à 560 euros avec une livraison totalement gratuite.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le nouveau téléphone bon marché de Xiaomi avec un appareil photo de 108 mégapixels est une bête à un prix très bas. Processeur puissant de 64 Go ou 128 Go et écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz.

Un bon mobile, sympa et pas cher ? Il s’agit du Xiaomi Redmi Note 10 Pro, l’un des téléphones Xiaomi milieu de gamme qui se glisse parmi les téléphones Amazon les plus vendus en Espagne.

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 732G, de 6 Go de RAM, de 64 Go de stockage et également d’un appareil photo de 108 mégapixels. Il ne manque de rien.

Mais le meilleur, c’est le prix, seulement 244 euros avec la livraison gratuite sur Amazon.

C’est un mobile qui, selon nos tests, peut être votre prochain smartphone : bonnes performances, excellent écran, autonomie et design premium à moins de 250 euros.

Chargeur de voiture sans fil Xiaomi Mi 20W

Chargeur de voiture sans fil Xiaomi avec charge rapide 20W. Il fonctionne également comme un support pour le mobile qui fixe solidement le terminal pour qu’il ne bouge pas pendant le trajet.

Il ne fait aucun doute que la meilleure chose que vous puissiez faire en conduisant est de ne pas faire attention à votre mobile, mais ce sont des appareils parfaits pour naviguer sur les routes avec des applications telles que Waze ou Google Maps.

Si vous possédez un mobile avec recharge sans fil et que vous souhaitez que votre mobile soit toujours chargé pendant que vous conduisez, cette Chargeur de voiture sans fil Xiaomi Mi 20W c’est un chargeur très utile et pas cher.

Il a une puissance de charge de 20W, donc les mobiles haut de gamme avec une charge sans fil à 20W ou plus pourront profiter pleinement de cette technologie. Il dispose d’un support pour l’ajuster aux bouches de climatisation.

Son prix est de 35 euros, mais sur Amazon on le trouve à seulement 28 euros.

Bande intelligente avec USB Meross

Obtenez la multiprise intelligente Meross pour 22,99 €

Un produit simple dont tout le monde a besoin et qui a aussi l’avantage d’être connecté. Cette bande Meross dispose de 3 prises supplémentaires et de 4 ports USB que vous pouvez contrôler avec votre application.

C’est une bande compatible avec Alexa, vous pouvez donc lui demander d’allumer ou d’éteindre tout ce qui est connecté à volonté.

Sur Amazon, son prix a baissé à 29,99 euros, mais si vous appliquez le coupon de réduction, il ne restera qu’à 22,99 euros.

Répéteur WiFi 6 TP-Link RE505X

Extendeur de réseau WiFi double bande, 2,4 GHz et 5 Ghz compatible avec WiFi 6 et jusqu’à 1 300 Mbps de transfert.

Vous connaîtrez les répéteurs WiFi car ce sont des produits que nous ajoutons à nos listes technologiques. Ces appareils étendent et améliorent votre réseau sans fil en répétant simplement le signal qui l’atteint, parfait pour les maisons où le WiFi atteint toujours mal une pièce.

Mais jusqu’à présent, tous les répéteurs WiFi étaient compatibles avec l’ancienne norme WiFI 5. Ce TP-Link RE505X est un modèle qui ajoute enfin le WiFi 6, il atteint donc une vitesse allant jusqu’à 1 300 Mbps dans le réseau 5 GHz.

C’est un appareil que vous devez connecter à une prise à un point intermédiaire entre votre routeur et la partie WiFi la plus éloignée et la plus mauvaise de votre maison.

Son prix est de 58,99 euros sur Amazon, une remise de 16% déjà appliquée.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Cette tablette à écran 10.1″ de Samsung est parfaite pour étudier et travailler, digne rivale de l’iPad, et est livrée avec le S-Pen gratuit.

L’une des tablettes avec le meilleur rapport qualité-prix du moment est cette Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Non seulement il fonctionne bien, mais il a également tout ce dont vous avez besoin pour l’utiliser comme écran pour regarder des séries et des films, travailler avec, dessiner ou prendre des notes.

Cette tablette de 10,1 pouces dispose d’un processeur Exynos 9611 de milieu de gamme, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne que vous pouvez certainement étendre avec une carte microSD.

Il dispose également d’un S-Pen, un stylo numérique que vous pouvez utiliser pour écrire à la main, dessiner ou vous déplacer avec précision dans l’interface.

Chez Amazon, ce n’est déjà que 291 euros avec 64 Go de stockage interne.

Si vous avez des questions sur cette tablette, vous pouvez toujours lire cette analyse complète que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

