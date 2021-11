10 offres Cecotec pour le Black Friday : friteuses, radiateurs, scooters et plus | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cecotec, la marque espagnole bien connue qui est devenue célèbre pour ses produits bon marché, tels que le petit électroménager, les aspirateurs robots et bien d’autres, célèbre également le Black Friday.

Pendant ces jours et jusqu’au week-end des 26, 27 et 28 novembre, vous pouvez obtenir de nombreux produits Cecotec proposés.

Cecotec propose des appareils tels que des aspirateurs robots, avec des remises appliquées directement et qui offrent également une livraison gratuite et rapide en Espagne.

Mais aussi des articles tels que des friteuses sans huile, des radiateurs, des fours, des aspirateurs à main et bien plus encore. Des produits moins chers et dont vous devriez profiter.

Conga 3890 Titane

Cecotec Conga 3890 Titane à 199€

Ce robot aspirateur est désormais disponible en promotion Cecotec Conga 3890 Titane à un prix très bas, seulement 199 euros.

C’est un robot capable d’aspirer, de récurer, de balayer et de nettoyer votre sol de manière automatisée et sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Il dispose de capteurs laser pour créer une carte de votre maison et choisir les zones à nettoyer, lesquelles non, ou savoir instantanément où vous êtes.

Il dispose de 10 modes de nettoyage, d’un réservoir mixte et d’une puissance d’aspiration de 2 300 Pa. Il peut être contrôlé via une application mobile et associé à des assistants virtuels tels que Google ou Alexa.

Conga 7090 IA

Ce robot intègre l’IA pour reconnaître toutes sortes d’objets en temps réel, prendre des décisions et adapter le mode de nettoyage à chaque situation pouvant être rencontrée.

L’un des aspirateurs robots les plus avancés de Cecotec est ce modèle Conga 7090 IA. Il dispose d’une navigation laser pour éviter de heurter tout obstacle qu’il rencontre, en plus de reconnaître les objets et de les afficher dans l’application.

Il a 4 fonctions : balaie, aspire, vadrouille et lave grâce à son réservoir mixte pour solides et liquides. Sa puissance d’aspiration est de 10 000 Pa, l’une des plus puissantes et dispose d’une autonomie de 240 minutes.

Il dispose du WiFi pour le contrôler depuis l’application, mais il dispose également d’une télécommande et est associé à Alexa ou à l’assistant Google.

Vous pouvez le trouver pour 479 euros dans la boutique en ligne Cecotec.

Cecofry Advance 5000

Friteuse sans huile avec seau XXL de 5,5 litres, finitions inox et écran de contrôle LCD.

Cecotec Cecofry Advance 5000 C’est l’une des friteuses haut de gamme de la marque et que l’on peut désormais se procurer pour bien moins de 100 euros.

C’est une friteuse sans huile parfaite pour les familles en raison de sa grande taille. Il a un seau de 5,5 litres pour plus de 4 portions de nourriture.

Il a une puissance de 1700W avec une température qui peut être réglée entre 80ºC et 200ºC. De plus, il dispose de 8 modes préconfigurés qui règlent les heures et la température des repas.

Vous l’avez en promotion avec une remise de 34% pour seulement 87,90 euros.

Cecofry Compact Rapid Sun

Cette friteuse diététique sans huile a une puissance de 900W et une capacité d’environ 400 grammes de pomme de terre, pour donner une mesure d’utilisation réelle. De plus, il est considérablement moins cher que la plupart des alternatives.

Si vous recherchez une friteuse sans huile de taille plus compacte avec une consommation d’énergie plus faible, cette Cecotec Cecofry Compact Rapid Sun c’est une bonne option.

Il a un réservoir beaucoup plus petit de 1,5 litre, ce qui convient parfaitement à une ou deux personnes. Il dispose également d’une température réglable de 80 °C à 200 °C, en plus d’un contrôle de temps allant jusqu’à 60 minutes.

Il ne vous coûtera que 46,90 euros dans la boutique en ligne Cecotec. Chez ComputerHoy.com, nous l’avons testé et vous pouvez tout lire à ce sujet dans cette revue.

ReadyWarm 6600 Céramique Style Intelligent

Cecotec ReadyWarm 6600 Ceramic Style Smart pour 53,90 €

Pour mieux passer les froides journées et nuits d’automne et d’hiver ce radiateur céramique ReadyWarm 6600 Céramique Style Intelligent c’est un bon investissement.

Il a une puissance de 2000W pour chauffer rapidement et qui peut émettre la meilleure chaleur dans une pièce. Il peut être contrôlé depuis votre écran tactile ou depuis votre télécommande.

Il dispose de 3 modes de fonctionnement : le mode ventilateur, un mode basse consommation et le mode puissance maximale. Il peut également osciller à 90º pour répartir la chaleur dans tous les coins.

Il peut être acheté sur la boutique en ligne Cecotec pour 53,90 euros.

Bongo Serie A Advance Connecté Max

Trottinette électrique d’une puissance maximale de 700 W pour gravir les côtes sans effort. Il est léger et pliable, atteint une vitesse maximale de 25 km/h et sa batterie offre une autonomie allant jusqu’à 35 km. Il dispose d’une application pour afficher les informations et effectuer des ajustements sur le mobile.

Bongo Serie A Advance Connecté Max C’est le scooter électrique le plus puissant que Cecotec possède actuellement. En plus d’être un excellent moyen de se déplacer en ville, propre et rapide, cette trottinette dispose d’une batterie amovible et interchangeable.

Il dispose d’un moteur jusqu’à 700W, une puissance qui lui permet d’atteindre jusqu’à 25 km/h par limite légale, mais qui vous permettra aussi d’atteindre une portée allant jusqu’à 45 kilomètres.

Il dispose également d’une connexion Bluetooth et d’une application pour voir plus de détails sur le scooter, tels que l’état général, le kilométrage et plus de fonctions.

Il est disponible pour 429 euros. Si vous habitez dans la Communauté de Madrid, vous pouvez économiser jusqu’à 150 euros en demandant la subvention pour ce type de scooters.

Mambo 9090

Ce robot culinaire de grande capacité (3,3 L) possède 30 fonctions, ainsi qu’un système d’alimentation intelligent pour ajuster automatiquement la chaleur pendant la cuisson.

Vous ne saviez pas que vous en aviez besoin jusqu’à ce que vous l’ayez essayé. Mais c’est que les robots de cuisine sont parfaits pour gagner beaucoup de temps lors de la préparation de toutes sortes de plats. est Mambo 9090 C’est une bonne option capable de tout cuisiner à un prix raisonnable.

Il dispose d’un pichet en acier inoxydable de 3,3 litres, de plus de 30 fonctions, d’une balance intégrée et de différentes vitesses pour que ses lames puissent de remuer, hacher ou mixer.

Il est désormais disponible avec une remise de 17%, soit 229 euros.

Rockstar 800 Ultimate Conga

Cet aspirateur balai se distingue par sa puissance, son autonomie et la variété de ses accessoires. Il dispose de quatre modes de fonctionnement et de sa batterie de 2500mAh avec une autonomie de 100 minutes.

Un aspirateur à main puissant, sans fil et parfait pour aller là où les autres aspirateurs ne peuvent pas aller, c’est ça Conga Rockstar 800 Ultime.

Il dispose d’un puissant moteur brushless de 480 W qui permet d’aspirer n’importe quel élément du sol avec une puissance de 30 000 Pa. Il dispose d’une batterie de 2 500 mAh avec une autonomie d’environ 100 minutes et d’un réservoir de 700 ml.

Il est livré avec divers accessoires et un système de fixation murale. Désormais, son prix n’est plus que de 149 euros.

UltraFlex 25

Vélo d’intérieur avec volant d’inertie de 25 kg, selle sport, frein d’urgence, écran LCD et cardiofréquencemètre.

UltraFlex 25 C’est le vélo d’intérieur Cecotec au meilleur prix. Il a une inertie de 25 kg et une selle de sport pour pouvoir pédaler pendant des heures.

C’est un vélo stationnaire parfait pour se mettre en forme sans avoir à sortir par les basses températures en hiver ou sous le soleil étouffant en été. Son prix est de 279 euros dans la boutique en ligne Cecotec.

PerfectSteak 4200 Way

Branchez ce gril et préparez vos aliments en un tournemain sans tracas. Ce grill offre une puissance de 2400 W avec laquelle il chauffera rapidement. Son nettoyage sera facile grâce au fait qu’il est amovible et il n’y aura aucun danger avec son interrupteur de sécurité.

Si vous avez la possibilité de cuisiner avec un barbecue, pourquoi choisiriez-vous une autre façon de cuisiner vos plats préférés ? Cecotec PerfectSteak 4200 Way C’est un barbecue électrique parfait à utiliser pendant toutes les saisons de l’année.

Il a une puissance de 2400W, une grille en inox que vous pouvez mettre au lave-vaisselle, un plateau amovible pour le nettoyer et une hauteur réglable. Il ne coûte que 26,90 euros pour préparer les meilleurs viandes, poissons et légumes.

