10 offres d’appareils Amazon qui vous feront penser que le Black Friday est déjà là

Nous avons encore plus de trois mois à attendre avant l’arrivée du Black Friday 2021. Cependant, si vous jetez un œil aux offres d’appareils Amazon d’aujourd’hui, vous penseriez que le Black Friday est déjà là. Amazon propose des offres impressionnantes pour la rentrée scolaire chaque année. Et parmi ces offres de rentrée scolaire, il y a toujours de bonnes ventes sur les appareils Amazon. Pour 2021, cependant, Amazon a vraiment tout mis en œuvre. Nous faisons cela depuis longtemps, et nous ne nous souvenons pas d’une autre saison de magasinage de la rentrée scolaire avec autant d’offres d’appareils Amazon.

Vous cherchez des exemples ? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut. Le best-seller d’Amazon Fire TV Stick 4K a un énorme rabais de 24%, vous pouvez donc en obtenir un pour seulement 37,99 $. Si vous ne vous souciez pas de la résolution 4K ou du HDR, vous pouvez obtenir le Fire TV Stick Lite pour 24,99 $. Ce sont les deux appareils Fire TV les plus populaires d’Amazon, et ils sont tous les deux aux meilleurs prix que nous ayons vus depuis Prime Day.

Tant d’offres d’appareils Amazon, c’est comme le Black Friday

Ensuite, nous avons l’un de mes favoris personnels. Le Écho automatique ajoute Alexa mains libres à n’importe quelle voiture en quelques secondes seulement. Il se vend 50 $, mais aujourd’hui, il est à 19,99 $. Le plus récent d’Amazon Point d’écho est de 15 $ de rabais à 34,99 $, et le Point d’écho de 2e génération est seulement 29,99 $ pour un temps limité. N’oublions pas non plus le Echo Buds antibruit. Pommes AirPods Pro sont en vente dès maintenant au prix le plus bas d’Amazon de l’année. Même avec une remise massive, ils coûtent toujours 179 $. Les Echo Buds sont tout aussi bons si vous nous le demandez, mais ils coûtent 90 $ de moins en ce moment !

Amazon organise également une vente massive en ce moment sur Clignote les caméras de sécurité à domicile. Cela inclut le favori des fans Clignote Mini pour seulement 24,99 $. C’est une affaire folle ! Vous pouvez consulter toutes les remises importantes qu’Amazon propose ici sur la page des offres d’appareils Amazon. Il y a littéralement des dizaines d’offres disponibles en ce moment. Il y a tellement d’offres sur les appareils Amazon, c’est à peu près un aperçu du Black Friday à ce stade. Vérifiez-les tous. Si vous êtes simplement intéressé par nos favoris, vous trouverez nos 10 meilleurs choix ci-dessous.

