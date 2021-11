10 offres de dernière minute du 11.11 qui ont du stock et peut-être que vous avez perdu | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les derniers produits disponibles pendant le 11.11 disponibles sur AliExpress et qui restent de bonnes affaires.

Bachelor’s Day, ou mieux connu sous le nom 11.11, touche à sa fin. Cette journée de remises et d’offres grâce aux bas prix aidés par les coupons semble être un succès, car de nombreux produits ont rapidement disparu face à la demande.

Téléphones, tablettes, périphériques, accessoires et toutes sortes de produits technologiques ont été vendus en une seule journée sur AliExpress, mais si vous n’êtes pas arrivé à temps pour voir les meilleures offres, ne vous inquiétez pas, car voici les derniers produits intéressants restants.

N’oubliez pas qu’il existe des coupons de réduction pour le 11.11 avec lesquels vous pouvez économiser jusqu’à 43 euros sur des achats supérieurs à 300 euros. Mais vous avez des coupons pour de plus petits montants, pour des achats de 60, 80, 100 ou plus.

Les meilleurs produits et les offres les plus populaires peuvent ne plus être disponibles sur AliExpress. Nous vous prévenions depuis des jours et nous en avons publié plusieurs parmi nos offres.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 dans AliExpress Plaza

L’un des grands succès de ce 11.11 est la tablette Xiaomi pas chère. Et c’est que cette tablette de 11 pouces suscite les passions. Xiaomi Pad 5 est toujours disponible sur AliExpress Plaza, le magasin avec une livraison rapide et depuis l’Espagne.

Dans ce cas, la version d’entrée avec 128 Go est en rupture de stock, mais vous pouvez toujours acheter la version avec 256 Go pour 347 euros en ajoutant le code ESD1143.

AirPod (2e génération)

Apple AirPods (2e génération) sur AliExpress Plaza

Les écouteurs canne d’Apple, le AirPod de deuxième génération avec le « Hey Siri » toujours actif et la possibilité de le choisir avec un boîtier de recharge sans fil, ils rejoignent également le 11.11 avec l’un de ses meilleurs prix historiques.

Ces écouteurs ne vous coûteront que 99 euros sur AliExpress Plaza si vous utilisez le code spécial SDAPPLE20.

Xbox Series S (pack)

Xbox Series S + manette + casque + jeu sur AliExpress Plaza

La console de jeu de nouvelle génération de Microsoft est également en vente à un prix intéressant sur AliExpress Plaza.

Il s’agit de Xbox série S Il est livré avec sa télécommande officielle, mais aussi avec une télécommande filaire PDP supplémentaire, un casque Kunai Tritton et aussi un jeu au choix. Utilisez le code ESXB55 pour qu’il vous coûte 271,39 euros.

POCO X3 Pro

POCO X3 Pro sur AliExpress Plaza

Le mobile star de POCO, c’est ça POCO X3 Pro. Il possède un grand écran de 6,67 pouces 120 Hz, un processeur Snapdragon 860, une batterie de 5160 mAh, un appareil photo de 48 mégapixels et 20 mégapixels en façade et tout ce dont vous pourriez avoir besoin, comme le NFC, le port casque et même le port infrarouge.

Si vous utilisez le code ESD1129 Il ne vous coûtera que 235 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2 sur AliExpress Plaza

OnePlus Nord 2, l’un des téléphones bon marché de OnePlus et considéré comme l’un des meilleurs téléphones milieu de gamme du moment, est également en vente. Tout ce que vous devez savoir sur ce mobile se trouve dans cette analyse complète que nous avons publiée cette année.

Ce mobile complet ne vous coûtera que 307 euros à l’achat avec le code SDOP50.

Realme GT Master Edition

Realme GT Master Edition sur AliExpress Plaza

Realme GT Master Edition C’est un mobile spectaculaire de milieu de gamme que vous pouvez mettre en vente pendant le 11.11 et dont il reste des stocks. Nous avons pu le tester sur ComputerHoy.com et c’est sans aucun doute l’un de ces mobiles à choisir si vous voulez de la puissance, du design et un prix raisonnable.

Si vous utilisez le code ESGT35 Vous pouvez l’obtenir pour 252 euros, livraison gratuite depuis l’Espagne, dans sa combinaison de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6 sur AliExpress

Le bracelet d’activité le plus reconnu au monde est en vente pour ce 11.11 sur AliExpress. Xiaomi Mi Band 6 peut être trouvé pour seulement 31 euros avec la livraison gratuite depuis la Chine.

Cette version dispose d’un écran plus grand, améliore l’autonomie de la batterie jusqu’à 2 semaines, le suivi des sports et de l’activité physique, ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque. Utilisez le code ESD114 pour qu’il vous coûte 29,89 euros.

Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel

Scooter électrique Xiaomi Mi essentiel sur AliExpress Plaza

Le scooter électrique d’entrée de gamme de Xiaomi est fortement réduit sur AliExpress Plaza. Il s’agit de Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel.

Il atteint une vitesse de 25 km/h et a une autonomie d’environ 20 kilomètres. Si vous utilisez le code ESD1143 Il vous en coûtera 267 euros.

Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch Lite sur AliExpress Plaza

Xiaomi Mi Watch Lite C’est une smartwatch parfaite pour ceux qui veulent une première montre avec des fonctionnalités numériques et connectée au mobile, sans avoir à dépenser une petite fortune.

Nous avons pu tester minutieusement cette montre et elle se distingue par son autonomie, des notifications complètes du mobile à la montre, elle dispose d’un GPS pour le suivi sportif et bien sûr, un bon prix qui est maintenant bien meilleur. Achetez-le pour 29,99 euros tant que vous utilisez le code SDMI9.

Nintendo Switch (pack)

Nintendo Switch + pack d’accessoires sur AliExpress Plaza

La console portable Nintendo est disponible sur AliExpress Plaza avec la livraison gratuite depuis l’Espagne et avec une offre intéressante compte tenu de tout ce qui vient.

Cette combinaison de Nintendo Switch de couleur néon, d’une housse de transport, d’un jeu au choix et d’un casque Kunai ne vous coûtera que 235,19 euros en utilisant le code SDNIN52.

