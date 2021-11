10 offres de dernière minute qui balayent le Black Friday 2021 sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous avons déjà consommé le Black Friday 2021 pendant plus d’une demi-journée, bousculant les dernières heures de cet événement, qui déplace des millions d’achats en quelques heures seulement et dans lequel il y a des appareils et des produits qui sont proclamés chaque année clairement gagnants.

Maintenant qu’il ne reste que quelques heures, vous pouvez déjà savoir plus ou moins quels produits sont les meilleurs vendeurs sur Amazon pour le Black Friday, avec certains téléphones Samsung ou Xiaomi, ainsi que des scooters et bien plus encore.

Découvrez les meilleures offres et remises que vous trouverez sur Amazon, MediaMarkt, PcComponentes, El Corte Inglés et bien d’autres lors du Black Friday 2021.

La bonne nouvelle est que bon nombre de ces bonnes affaires continueront d’être disponibles jusqu’au Cyber ​​Monday, c’est-à-dire si les unités ne sont pas épuisées avant, bien sûr, ce qui pourrait arriver dans le cas des plus demandés.

Si le prix vous convainc, notre conseil est d’en profiter pour l’acheter dès maintenant avant le risque éventuel d’en manquer d’ici lundi prochain.

Scooter électrique Xiaomi Mi 3 pour 499 €

Le nouveau scooter électrique Xiaomi avec une meilleure batterie, un moteur plus puissant et une autonomie allant jusqu’à 30 kilomètres.

Ce scooter électrique n’a presque pas besoin d’être présenté. Bien qu’il existe de nombreux modèles en vente sur Amazon, certains d’entre eux avec jusqu’à 55 km d’autonomie, c’est le best-seller de tous.

C’est le dernier que Xiaomi a présenté et coûte 399 euros (-50 euros), avec des améliorations en termes de poids, de polyvalence et de puissance.

Il va sans dire qu’il conserve le design qui est pratiquement un standard dans le secteur et omniprésent dans toutes nos villes.

Il a déjà été en rupture de stock plusieurs fois depuis sa baisse de prix, il est donc l’un des candidats clairs à guichets fermés avant le Cyber ​​Monday.

Apple Watch Série 3 pour 189 €

Bien qu’Apple ait déjà plusieurs modèles à vendre beaucoup plus récents, la réduction qu’Amazon applique à l’Apple Watch Series 3 en vaut quand même la peine si vous cherchez une smartwatch pas chère de cette marque.

Pour 189 euros cela reste un bon modèle avec GPS, watchOS et tout ce qu’Apple peut proposer à ses utilisateurs, ou presque, puisqu’il n’a pas de fonctions nouvellement ajoutées comme les électrocardiogrammes.

En tout cas, c’est un bon cadeau pour tout fan de la marque américaine si vous avez un budget serré.

Evidemment il y a des montres 2021 qui sont meilleures, mais toutes ne parviennent pas à attirer l’attention des applemaniacs et elles ne descendent pas en dessous de 200 euros dans bien des cas.

Huawei Matebook D 15 pour 459 €

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose d’une puissance plus que suffisante pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

Si vous voulez essayer le nouveau Windows 11 et toutes ses nouveautés, ce portable Huawei fait partie des Matebooks les moins chers, et ultraléger, puisqu’il pèse à peine 1,5 kg.

Il dispose d’un processeur Intel Core i3, d’un lecteur d’empreintes digitales et d’un écran de 15 pouces, et pour 459 euros.

Si vous voulez un ordinateur portable qui fonctionne vite, pèse peu et est bon marché, c’est tout, et c’est pourquoi il est devenu l’un des ordinateurs les plus vendus sur Amazon le Black Friday.

De plus, le design est plus exclusif que ce à quoi on pourrait s’attendre pour son prix.

ASUS TUF Gaming F15 pour 799 €

ASUS TUF Gaming F15

Bien que la situation des graphiques et des ordinateurs de bureau semble loin d’être résolue, les ordinateurs portables ne sont pas concernés, ou du moins pas.

Jusqu’à récemment, il semblait fou de pouvoir acheter un ordinateur portable avec RTX 3050 pour seulement 799 euros, mais ce Black Friday, vous le pouvez, et sur Amazon.

C’est lui ASUS TUF Gaming F15 et en plus du GPU il équipe un Intel Core i5 de 11e génération et haute puissance, en plus de 16 Go de RAM.

Ce n’est pas mal de sa part, car avec lui, vous pouvez jouer à n’importe quel jeu en cours sans obstacles.

POCO X3 Pro pour 199 €

POCO X3 Pro

Lorsque POCO a remis les téléphones en vente, le POCO X3 Pro a été le premier de tous, sauvant certains des problèmes qui ont affecté le POCO F1, son premier best-seller.

Pour commencer, ce modèle dispose du NFC, mais pas seulement, mais il dispose également d’un écran 120 Hz et d’un processeur Snapdragon 860.

Il offre une expérience haut de gamme, et nous l’avons vu dans son examen complet.

Pour 199 euros c’est probablement le meilleur mobile du Black Friday 2021 en terme de rapport qualité/prix.

Samsung Galaxy S21+ pour 799€

C’est le produit phare de Samsung aujourd’hui, pour la puissance, la connectivité et la charge de la batterie, un smartphone qui vous rendra de bons services pendant de nombreuses années.

Le flagship de Samsung a rejoint les offres avec une réduction considérable, de quoi le placer dans le top des ventes.

Ils sont à 799 euros, un coût raisonnable en échange d’avoir sans aucun doute l’un des meilleurs téléphones Android de 2021.

Avec l’Exynos 2100 et l’écran AMOLED, ainsi qu’un excellent ensemble de caméras, il offre l’expérience premium que vous attendez.

Garmin Forerunner 245 pour 187 €

Cette montre a GPS, SpO2 et VO2 Max, ainsi qu’une étude intelligente de la dynamique de course et des recommandations d’entraînement, c’est donc une montre parfaite pour les coureurs.

Les montres pour les coureurs ne manquent pas le Black Friday 2021, bien que la Garmin Forerunner 245 ait dépassé presque tout le monde.

La raison en est qu’il est parfaitement équilibré. Il est multisport, il est donc utile pour bien plus que la course à pied. Il mesure le VO2 Max et possède des métriques de course avancées, ainsi qu’une conception qui le rend beaucoup plus compact que les Fenix ​​haut de gamme.

Pour moins de 200 euros vous pouvez demander très peu plus à une montre de sport.

Amazfit Bip U pour 37 €

Cette smartwatch possède un écran couleur, une bonne autonomie et un capteur de fréquence cardiaque. En outre, il mesure également des données telles que la SpO2.

En descendant de plusieurs échelons en termes de prix, nous passons à une autre smartwatch, beaucoup moins chère. Il s’agit de l’Amazfit Bip U et dans son écrin il ne coûte que 37 euros.

Avec la livraison gratuite, à plus de 29 euros, c’est une bonne montre pour ceux qui veulent seulement quantifier les pas, les calories, la qualité du sommeil et recevoir quelques notifications.

Amazfit est une marque qui a déjà pas mal de montres à vendre en Espagne et qui le fait généralement assez bien.

Samsung QLED 50″ pour 579€

50″ Samsung QLED

Le prix des téléviseurs QLED baisse enfin. Ce sont des panneaux Samsung qui sont d’une certaine manière très similaires aux OLED, mais beaucoup moins chers.

De nos jours, il existe un modèle Samsung 50″ qui ne coûte que 579 euros, un chiffre qui semblait impensable jusqu’à récemment, du moins dans les magasins de confiance et les grands distributeurs.

Il s’agit d’un téléviseur intelligent 4K récemment lancé avec un long chemin à parcourir.

55″ LG OLED pour 1 239 €

55 « LG OLED

Les panneaux OLED sont chers, et cela n’est perdu pour personne, mais leur succès réside évidemment dans le fait qu’ils en valent la peine si vous aimez regarder des séries et des films de la plus haute qualité.

L’un des meilleurs téléviseurs OLED est celui de LG, il mesure 55″ et a été présenté en 2021. Désormais, il bénéficie de pas moins de 560 euros de remise chez Amazon.

Il utilise Alexa comme assistant virtuel, vous pouvez donc modifier la série ou changer de chaîne avec des commandes vocales si vous le souhaitez.

Roomba 981 pour 379 €

Aspirateur robot intelligent avec technologie Dirt Detect, connexion WiFi, programmable via application mobile et compatible avec Alexa. Il a une grande puissance d’aspiration avec des brosses anti-emmêlement et une fonction multi-pièces.

Pour tous ceux qui veulent essayer un aspirateur robot ou qui en ont déjà un mais qui envisagent de franchir le pas vers un meilleur, le Roomba 981 est une bonne option.

Il coûte 379 euros et possède l’un des meilleurs systèmes de navigation du marché, sinon le meilleur, en plus de plusieurs heures d’autonomie et d’une puissance d’aspiration largement suffisante.

Que vous habitiez dans une grande maison ou que vous ayez des animaux de compagnie, tapis ou moquette, vous apprécierez l’aide de ce modèle d’iRobot.

Philips Lumea Advanced pour 199 €

Philips Lumea Avancé

Si vous préférez vous épiler à la maison et que vous voulez quelque chose de plus durable que la cire ou un rasoir, il existe des photoépilateurs à lumière pulsée très bon marché, bien qu’ils ne soient généralement pas de grandes marques.

Le Black Friday 2021 ça change, du moins relativement, puisqu’on peut acheter un modèle Philips pour 199 euros.

Avec plusieurs applications, vous pouvez réduire considérablement la pilosité de n’importe quelle partie de votre corps, et moins cher qu’une clinique esthétique.

Friteuse COSORI à 109,99 €

Cette friteuse sans huile possède une grande capacité, 5,5 L au total. Il a également une commande numérique et une efficacité énergétique A +++

Les friteuses sans huile sont à la mode, très à la mode, même si toutes ne sont pas identiques et c’est sûrement une bonne idée d’investir un peu plus en échange d’une grande capacité, comme la 5.5L COSORI qui se vend comme des churros sur Amazon.

Il coûte 109,99 euros, bien plus que les modèles moins chers, mais il a une raison, c’est que la capacité de son panier rend les portions plus généreuses et cuites plus uniformément.

La preuve de la qualité est qu’il compte déjà plus de 50 000 avis d’utilisateurs satisfaits.

Philips Hue pack de deux à 25 €

Pack de deux ampoules Philips Hue

Les ampoules WiFi sont utiles pour plusieurs raisons, comme la commodité de pouvoir les éteindre sans se lever, mais elles servent aussi à allumer la lumière lorsque vous êtes loin de chez vous et ainsi vous faire croire que la maison est habitée.

Il existe de nombreux modèles bon marché en vente, bien que Philips soient les plus réputés, probablement justifiés.

C’est sûrement la raison pour laquelle le pack de deux ampoules connectées Philips Hue à 25 euros fait sensation lors du Black Friday.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.