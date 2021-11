10 offres encore disponibles après le Black Friday qui ont triomphé des ventes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Black Friday a laissé derrière lui de véritables best-sellers. Ces produits ont réussi et sont étonnamment toujours disponibles.

La fièvre du Black Friday n’est pas encore terminée. Il reste un week-end complet de soldes et le Cyber ​​Monday est parti. Mais ces derniers jours il nous a quitté une série de produits devenus de véritables best-sellers.

Ces produits, dont certains ne devraient pas être présents ici, sont des produits technologiques qui ont été durement touchés par les statistiques d’Amazon. Mais surtout, ils sont toujours disponibles en stock ou à prix.

Pour choisir les produits qui ont eu du succès lors du Black Friday, nous avons examiné les données de nos propres articles, les produits que vous avez le plus achetés dans les magasins de toutes sortes. Mais aussi les mêmes magasins publient leurs best-sellers.

Vous constaterez que la plupart des prix de vente tiennent le coup, mais pas pour très longtemps. C’est pourquoi nous allons le répéter une fois de plus : si vous devez faire un cadeau de Noël ou des Rois Mages qui figure sur cette liste, Nous vous recommandons de l’acheter dès que possible.

Clé Amazon Fire TV

Cet appareil est utilisé pour lire du contenu en streaming directement sur votre téléviseur ou moniteur. Il a des applications telles que Netflix, HBO ou Spotify.

Sans aucun doute, le produit le plus vendu lors du Black Friday sur Amazon a été son lecteur de streaming Clé Amazon Fire TV. La version standard compatible 1080p et avec une télécommande capable de contrôler votre téléviseur.

Ce lecteur est un succès car son prix, de seulement 22,99 euros, est tellement bon marché qu’il s’agit d’un achat sûr.

Amazon Fire TV Stick Lite est le deuxième produit le plus vendu sur Amazon pendant le Black Friday, mêmes fonctions que le précédent mais sa télécommande ne contrôle que l’appareil lui-même. Et cela coûte 18,99 euros.

Point d’écho Amazon de 4e génération

La nouvelle génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

L’enceinte intelligente avec Alexa Point d’écho de 4e génération est devenu l’un des produits les plus vendus. Cette enceinte fonctionne comme un hub pour les produits de la maison connectée, mais aussi comme une enceinte pour jouer de la musique ou écouter les actualités.

Un best-seller pour son prix, seulement 29,99 euros. Mais oui, le stock est limité et les livraisons vont jusqu’à plusieurs mois.

D’autre part le Point d’écho de 3e génération avec un design plat il est disponible pour 18,99 euros et la livraison est en une semaine.

POCO X3 Pro

POCO X3 Pro sur AmazonPOCO X3 Pro sur eBay Espagne

Sans surprise, POCO X3 Pro est l’un des téléphones les plus vendus et l’un des produits les plus vendus du Black Friday. C’est un excellent smartphone avec de très bonnes caractéristiques techniques et un prix imbattable.

Il est vrai que la grande offre du Black Friday était ce mobile à 199 euros, mais cette offre a pris fin. Vous pouvez toujours le trouver sur Amazon pour 212 euros avec 128 Go de stockage.

Sur eBay il reste à 179 euros avec la livraison gratuite depuis la Suisse.

Google Chromecast

Google Chromecast sur AmazonGoogle Chromecast 3 sur PcComponentes

Le lecteur de streaming Google Chromecast 3 s’est glissée dans les produits les plus vendus. Son prix est de 28,89 euros sur Amazon et il est capable de lire des vidéos depuis des plateformes de streaming que vous contrôlez depuis votre mobile.

Chez PcComponentes, ils ont égalé le prix et restent disponibles pour 28,89 euros.

Xiaomi Mi Band 5 et Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 5 sur AmazonXiaomi Mi Band 6 sur Amazon

Xiaomi Mi Band 5 a triomphé lors du Black Friday car il s’agit d’un bracelet d’activité très léger, avec une grande autonomie pouvant aller jusqu’à 2 semaines, des modes d’entraînement et un moniteur de fréquence cardiaque. Le tout pour seulement 28 euros.

C’est aussi l’un des produits les plus vendus de sa prochaine version, le Xiaomi Mi Band 6. Dans ce cas le prix est de 39 euros avec un écran plus grand.

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 sur Amazon

Samsung Galaxy M32 C’est un mobile milieu de gamme qui a triomphé grâce à son prix de vente. Il est disponible sur Amazon pour 229 euros.

C’est un mobile avec un grand écran Super AMOLED de 6,4 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose également d’un appareil photo de 64 mégapixels et d’une batterie de 5 000 mAh à charge rapide.

royaume 8

realme 8 sur Amazon

Parmi les mobiles les plus vendus pendant le Black Friday, nous avons ce realme 8, un smartphone qui, selon notre analyse, s’est avéré être un bon smartphone qui en vaut la peine pour son écran AMOLED, sa grande autonomie, son design et sa qualité sonore.

Son prix dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage n’est que de 189 euros proposés, au lieu des 259 euros qu’il coûte normalement.

Xbox série S

Xbox Series S sur Amazon

Trouver une PlayStation 5 ou une Xbox Series X est une mission impossible. Des actions ont été vues hier à MediaMarkt, mais elles ont duré moins de 5 minutes. Par conséquent, à ce stade, le meilleur choix dans les consoles de jeux est un Xbox série S.

Cette console de nouvelle génération est toujours en stock et devient un succès en raison du manque de ses concurrents. Il est disponible sur Amazon pour 269 euros.

Razer DeathAdder Essential

Razer DeathAdder Essential sur Amazon

Une souris s’est glissée dans le best-seller, c’est le cas de cette Razer DeathAdder Essential. Une souris de jeu mais grâce à sa conception ergonomique et qui est très rapide et durable, si vous voulez qu’une souris fonctionne ou utilise sur le PC, vous serez sûrement intéressé.

Le meilleur, c’est le prix, seulement 19,90 euros en promo pendant le Black Friday.

Huawei Eye Comfort AD80

HUAWEI Eye Comfort AD80 sur Amazon

Le moniteur 24 pouces de Huawei est devenu l’un des produits informatiques les plus vendus. Un moniteur simple et parfait à utiliser avec un ordinateur portable ou un PC de bureau sans trop dépenser, car il ne coûte que 99 euros.

Il a des bords si étroits que vous pouvez assembler deux écrans et ils ressemblent presque à un panorama.

