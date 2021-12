10 offres folles d’Amazon Black Friday qui viennent de revenir samedi

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Black Friday 2021 est peut-être révolu depuis longtemps, mais quelqu’un chez Amazon ne semble pas s’en rendre compte. En conséquence, certaines des offres les plus phénoménales du Black Friday sont de retour ce week-end !

À seulement deux semaines de Noël, la plupart des gens ont probablement terminé leurs achats des Fêtes. Cela signifie qu’il est temps de marquer un petit quelque chose pour vous-même ! Nous avons rassemblé 10 des meilleures offres Black Friday 2021 d’Amazon qui sont à nouveau disponibles aujourd’hui. Le seul problème est que ces accords peuvent disparaître à tout moment.

Découvrez toutes les meilleures ventes ci-dessous. En outre, vous trouverez encore plus d’offres dans la vente de vacances épique d’Amazon, qui propose des milliers de remises importantes.

Les meilleures offres du samedi

Une boîte Amazon a été livrée et laissée sur le perron de la maison de quelqu’un. Source de l’image : Kits Pix/Adobe

L’équipe . Deals a rassemblé 10 offres particulièrement incroyables à découvrir samedi. Ne manquez pas ces ventes incroyables!

Découvrez toutes les meilleures offres du jour ci-dessous.

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 179,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Masque facial Breatheze KN95 Made in USA Masques jetables Masque facial respirant Kn95 Mask White Face… Prix catalogue : 14,99 $ Prix : 12,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouveaux AirPods Apple (3e génération) Prix catalogue : 169,00 $ Prix : 139,99 $ Vous économisez : 29,01 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

myQ Chamberlain Smart Garage Control – Concentrateur et capteur de garage sans fil avec Wifi et Bluetooth – S… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 10,59 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Potensic Elfin 2K Drones avec Caméra pour Adultes Enfants, FPV RC Pliable Quadricoptères avec Trajecto… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 56,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Beckham Hotel Collection Oreillers de lit pour dormir – Grand lit, lot de 2 – Gel rafraîchissant, de luxe… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Endoscope sans fil DEPSTECH, IP67 étanche WiFi Borescope Inspection 2.0 Megapixels HD Snake… Prix catalogue : 45,99 $ Prix : 31,44 $ Vous économisez : 14,55 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

23andMe Health + Ancestry Service : Test ADN génétique personnel, y compris les prédispositions à la santé,… Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 129,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tablette intelligente Dash | Balance à réapprovisionnement automatique pour les particuliers et les entreprises | Moyen Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Point d’écho (3e génération) | Charbon de bois avec ampoule Sengled Bluetooth Color | Kit de démarrage pour maison intelligente Alexa Prix catalogue : 54,98 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 34,99 $ (64%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.