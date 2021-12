10 offres folles de la Cyber ​​Week encore disponibles samedi (y compris une erreur de prix !)

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Black Friday 2021 est révolu depuis longtemps, tout comme le Cyber ​​Monday 2021. C’était formidable qu’autant d’offres les plus vendues soient restées pour la Cyber ​​Week, mais maintenant c’est fini aussi.

Cela signifie-t-il que toutes les meilleures affaires sont maintenant conclues ? Aucune chance.

Croyez-le ou non, certaines des meilleures offres du Black Friday et de la Cyber ​​Week sont toujours disponibles dès maintenant. Et nous avons rassemblé 10 ventes particulièrement excellentes à découvrir samedi. Vérifiez-les certainement ci-dessous. En outre, vous trouverez encore plus d’offres dans la vente de vacances épique d’Amazon, qui a déjà commencé.

Les meilleures offres du samedi

Une boîte Amazon a été livrée et laissée sur le perron de la maison de quelqu’un. Source de l’image : Kits Pix/Adobe

Nous avons rassemblé 10 offres particulièrement incroyables à découvrir samedi. Ne manquez pas ces ventes incroyables ou vous allez vous énerver !

Découvrez toutes les meilleures offres du jour ci-dessous.

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouveaux AirPods Apple (3e génération) Prix catalogue : 179,00 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 29,01 $ (16%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods (2e génération) Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 109,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

myQ Chamberlain Smart Garage Control – Concentrateur et capteur de garage sans fil avec Wifi et Bluetooth – S… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 10,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AncestryDNA + Traits : Test d’ethnicité génétique + Traits, Kit de test AncestryDNA avec 35+ Traits,… Prix catalogue : 119,00 $ Prix : 69,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (42%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d’intérieur compacte, vidéo HD 1080, vision nocturne, mouvement… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Friteuse à air Ninja AF101, 4 pintes, noir/gris Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 99,99 $ (1,28 $ / once) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur), appareil de diffusion en continu HD Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Présentation du dispositif de diffusion en continu Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, télécommande vocale Alexa (comprend la con… Prix catalogue : 54,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Point d’écho (3e génération) | Charbon de bois avec ampoule Sengled Bluetooth Color | Kit de démarrage pour maison intelligente Alexa Prix catalogue : 54,98 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 34,99 $ (64%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.