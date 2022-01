10 offres pour les membres Prime uniquement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les meilleures offres sur Amazon sont généralement disponibles pour tous ceux qui souhaitent participer à l’action. Visitez simplement la page principale des offres d’Amazon et vous trouverez des milliers de bonnes affaires sur les produits les plus vendus. Mais certaines offres sur Amazon ne sont disponibles que pour un groupe exclusif de personnes. Il existe un département secret spécial sur Amazon avec des prix encore plus bas pour les clients les plus prisés d’Amazon. Comme vous l’avez peut-être deviné, nous parlons des meilleures offres Amazon Prime réservées aux membres Prime.

Couverture lestée ZZZhen – Haute respirabilité – 48 »72 » 15LBs – Couvertures lourdes de qualité supérieure – Calm S… Prix catalogue : 32,99 $ Prix : 29,69 $ Vous économisez : 3,30 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La livraison gratuite est la première chose à laquelle les gens pensent quand ils pensent à Prime. De plus, il existe d’autres fonctionnalités intéressantes que la plupart des gens connaissent, comme des films et des émissions de télévision gratuits que vous pouvez diffuser. Mais il y a un formidable avantage Prime que presque personne ne semble considérer. De quoi parlons-nous exactement, demandez-vous?

Eh bien, vous pouvez profiter d’offres incroyables qui sont disponibles exclusivement pour les membres Prime ! Nous ne parlons pas de la grande vente Prime Day d’Amazon. Mais Prime Day lui-même est un facteur de motivation fantastique qui pourrait vous convaincre de monter à bord. On parle pourtant d’autre chose. Il y a tellement d’offres Prime uniquement disponibles toute l’année, et de nouvelles apparaissent chaque jour.

Ici, nous allons vous montrer comment trouver toutes les meilleures offres Amazon Prime qui sont exclusivement disponibles pour les abonnés Prime.

Ventes Amazon pour tous

Source de l’image : Kits Pix/Adobe

Consultez la section des offres sur le site d’Amazon et vous pouvez trouver autant de best-sellers en vente. Et la bonne nouvelle, c’est que tout le monde peut participer à l’action.

Un exemple parfait est la vente d’Amazon qui réduit les meilleures Prises intelligentes Alexa à seulement 4,74 $ chacun. Ils fonctionnent avec une application gratuite sur votre smartphone ou avec des assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant. Cela correspond au prix le plus bas jamais proposé par Amazon ! Ou que diriez-vous d’une remise énorme qui réduit le best-seller Friteuse à air intelligente Proscenic T21 avec Alexa de 129 $ à 79 $?

C’est une bonne affaire Amazon, et ce n’est pas seulement pour les personnes avec Prime !

Apple vient de sortir AirPods Pro avec MagSafe sont en vente pour 197 $, ce qui est fou. Tous les autres AirPod d’Apple bénéficient également de remises importantes allant jusqu’à 70 $. Populaire Écouteurs Tozo T10 avec plus de 165 000 critiques 5 étoiles sont en vente pour 24 $. Vous pouvez également obtenir le n°1 le plus vendu Brosse à dents électrique AquaSonic Black Series avec 8 têtes de brosse pour seulement 31 $ au lieu de 60 $. C’est une affaire incroyable !

Au-delà, la bien-aimée Robot aspirateur Roomba 694 avec Alexa est en baisse à 230 $ en ce moment. Pouvez-vous croire qu’un aspirateur robot le plus vendu est si bon marché ? Et vous ne pouvez évidemment pas vous tromper avec boucles d’oreilles en diamant véritable que les acheteurs d’Amazon raffolent pour seulement 59,90 $.



Ces offres Amazon sont si bonnes qu’il est difficile de croire qu’aujourd’hui ne soit pas le Black Friday. Mais les membres Prime ont accès à encore plus de ventes exclusives. En plus de toutes ces offres fantastiques disponibles pour tout le monde, il existe également des ventes exclusives dont seuls certains acheteurs peuvent profiter.

Meilleures offres Amazon pour les membres Prime uniquement

Source de l’image : Pierre Teyssot/MAXPPP/Newscom/The Mega Agency

Il est prudent de supposer que la plupart des personnes qui lisent ceci sont des abonnés Amazon Prime. Après tout, Prime est devenu incroyablement populaire ces dernières années. Si vous êtes effectivement un membre Prime, vous devez savoir que vous obtenez plus qu’une simple livraison express gratuite et un accès à la bibliothèque en constante expansion d’Amazon Prime Video de films et d’émissions de télévision en streaming. Quiconque paie pour Prime doit absolument consulter ce département quelque peu secret sur Amazon.

Tant de gens ignorent complètement qu’il existe même ! C’est une page peu connue qui s’appelle Juste pour Prime et il regorge d’offres exclusives auxquelles seuls les membres Prime sont éligibles. Et la meilleure partie est qu’Amazon le met à jour tout le temps avec de nouvelles affaires et des remises spéciales.

Les abonnés Prime peuvent toujours trouver des dizaines d’excellentes affaires qui sont également exclusives dans ce département un peu secret d’Amazon. Ici, nous allons présenter les 10 meilleures offres Amazon Prime qui ne sont disponibles que pour les membres Prime. A noter également, ces offres sont parmi les meilleures offres sur l’ensemble du site d’Amazon !

10 meilleures offres Amazon Prime

Friteuse à air de 5,8 pintes avec écran tactile Panier antiadhésif facile à utiliser Arrêt automatique compatible avec le lave-vaisselle… Prix catalogue : 119,98 $ Prix : 94,98 $ Vous économisez : 25,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Air Fryer 4.5 QT Air Fryers Oil Less Classic Timer and Temperature Control Airfryer Dishwasher… Prix catalogue : 99,98 $ Prix : 69,98 $ Vous économisez : 30,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres de Noël de fin d’année – Station d’accueil en bois pour hommes, organisateur de bureau, table de chevet Docking S… Prix catalogue : 32,99 $ Prix : 29,69 $ Vous économisez : 3,30 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable VGKE B15 Windows 10, 15,6 pouces Full HD 19201080 IPS 100% sRGB Display, Intel J4125 Qua… Prix catalogue : 369,99 $ Prix : 309,99 $ Vous économisez : 60,00 $ (16 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Garmin Approach S60, montre de golf GPS haut de gamme avec écran tactile et vue de parcours en couleur… Prix catalogue : 399,99 $ Prix : 329,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

EUNA 5 PCS Kitchen Knife Boxed Set Couteaux japonais ultra tranchants avec étuis et coffret cadeau Chefs… Prix catalogue : 62,99 $ Prix : 44,09 $ Vous économisez : 18,90 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

OKP Life K4 Robot Aspirateur 2600 mAh, 2200 Pa Forte Aspiration, Petit Corps Conception Robot Aspirateur… Prix catalogue : 155,55 $ Prix : 116,81 $ Vous économisez : 38,74 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Drone GPS Holy Stone avec caméra 4K pour adultes – Quadcopter RC HS175D avec retour automatique, suivi… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 169,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Chauffe-mains rechargeable, FKWin 10000mAh Réchauffeur de poche électrique portable/Power Bank pour… Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 20,65 $ Vous économisez : 6,34 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Lot de 3 chargeurs pour iPhone à 90 degrés 10 pieds, Apple MFi Certified Lightning Cord 10 Feet Long, Nylon Rig… Prix catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

5 autres offres bonus !

Il y a tellement d’offres Amazon Prime géniales aujourd’hui que nous ne pouvions pas réduire les choses à seulement 10 d’entre elles. Assurez-vous de consulter les cinq bonnes affaires supplémentaires ci-dessous.

Pommeau de douche haute pression Hopopro 5 modes Pommeau de douche de salle de bain 4,1 pouces Pommeau de douche à haut débit avec… Prix catalogue : 20,99 $ Prix : 17,90 $ Vous économisez : 3,09 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

TEKAMON All Season King Couette Hiver Chaud Eté Doux Matelassé Duvet Alternative Couette Insert… Prix catalogue : 59,90 $ Prix : 40,73 $ Vous économisez : 19,17 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voiture télécommandée, ORRENTE RC Cars Stunt Car Toy, 4WD 2.4Ghz Double Sided 360° Rotating RC Car… Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 27,13 $ Vous économisez : 2,86 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

[Gigastone] Pack de 5 cartes Micro SD de 64 Go, Camera Plus, Carte mémoire MicroSDXC pour Wyze, Caméra vidéo… Prix catalogue : 44,98 $ Prix : 39,98 $ Vous économisez : 5,00 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Où trouver des ventes secrètes

Voulez-vous que nous vous révélions un autre petit secret ? Eh bien, puisque vous êtes resté jusqu’au bout, nous allons vous récompenser. En plus de celui d’Amazon Juste pour Prime page, il y a une autre page secrète où vous pouvez trouver des remises encore plus importantes. Vérifier cette page Amazon cachée qui regorge d’offres Prime uniquement pour encore plus de ventes !

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.